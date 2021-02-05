Номинанты премии "Золотой глобус", энергетический кризис в Украине. Что надо знать утром

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. В Украине наступил энергетический кризис. Нас спасет Ахметов? Нет, Беларусь!

Украине везет в Стокгольмском арбитраже. Два года назад Нафтогаз выиграл знаковую и очень дорогую битву с российским Газпромом. Вчера там же Украина отбилась от претензий компаний Игоря Коломойского на $6 млрд.

И не везет – с погодой. Столбик термометра опять устремился к минус 10 градусам. Это значит, что нужно больше тепла и электроэнергии. С последним – проблема. Часть энергоблоков синхронно оказалась на ремонте. Запасы угля – вдвое ниже нормы. Почему так получилось и кто виноват? Найти ответы на первый вопрос легко. На второй – почти невозможно. Как обычно бывает в таких случаях, все кивают на всех. И у всех – уважительная причина, почему не они. Так что, скорее всего, крайней окажется погода. У нее никаких объяснений нет. А Украину ждет тяжелый февраль. Энергетический регулятор предупредил о возможности системной аварии. И это как раз тот случай, когда надеяться только на себя уже недостаточно. Действительно ли все настолько плохо? Ответ – по ссылке. Больше по ссылке.

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