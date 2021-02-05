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Номинанты премии "Золотой глобус", энергетический кризис в Украине. Что надо знать утром

05.02.2021, 09:00
Номинанты премии
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня пятница, 5 февраля. Температура от -4 до -14, курс доллара 27.91

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. В Украине наступил энергетический кризис. Нас спасет Ахметов? Нет, Беларусь!

Украине везет в Стокгольмском арбитраже. Два года назад Нафтогаз выиграл знаковую и очень дорогую битву с российским Газпромом. Вчера там же Украина отбилась от претензий компаний Игоря Коломойского на $6 млрд.

И не везет – с погодой. Столбик термометра опять устремился к минус 10 градусам. Это значит, что нужно больше тепла и электроэнергии. С последним – проблема. Часть энергоблоков синхронно оказалась на ремонте. Запасы угля – вдвое ниже нормы. Почему так получилось и кто виноват? Найти ответы на первый вопрос легко. На второй – почти невозможно. Как обычно бывает в таких случаях, все кивают на всех. И у всех – уважительная причина, почему не они. Так что, скорее всего, крайней окажется погода. У нее никаких объяснений нет. А Украину ждет тяжелый февраль. Энергетический регулятор предупредил о возможности системной аварии. И это как раз тот случай, когда надеяться только на себя уже недостаточно. Действительно ли все настолько плохо? Ответ – по ссылке. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Стали відомі номінанти премії "Золотий глобус". Серед них – "Корона", "Батько", "Душа"

Починається період, якого щороку чекають кіномани. Оголошення коротких списків премій Золотий глобус та Оскар. Повний список номінантів можете переглянути за лінком, аби запланувати перегляди на вільні вечори. А вже за кілька днів свій шортлист має оголосити Оскар. Чекаємо. Які ваші ставки, панове? Більше за лінком.
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