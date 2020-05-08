Новая программа МВФ для Украины и причины ухода Uber Eats. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня пятница, 8 мая. Температура от +4 до +13, курс доллара 26.66

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Детали новой программы МВФ: меньше денег, "антиколомойский" закон остается

Вчера пресс-секретарь Международного валютного фонда Джери Райс заявил, что в отношении Украины рассматривается программа Standby, а не EEF (первая - экстренное финансирование, вторая - деньги в обмен на структурные реформы). Позже эту информацию подтвердили и другие официальные лица. На первый взгляд все логично - пандемия, карантин, кризис, какие тут реформы. Но для меня это плохая новость. Во-первых, как бы не тасовали цифры, а сумма новой программы в два раза - около половины от $8 млрд, о которых договорились ранее. Во-вторых, не факт, что мы получим деньги по новой программе быстрее. По прошлой уже подписали рабочее соглашение, а в новой все сначала. (Для понимания, май и сентябрь - критические месяцы по валютным платежам). И, в-третьих, нам нужны не сколько деньги МВФ, сколько реформы, которые парламент со скрипом голосует и вяло имплементируют парламент, под угрозой остаться без программы МВФ. Разговоры о том, что реформы надо делать для людей, а не для МВФ, давайте оставим Юлии Тимошенко. Пока что наш парламент меняет страну к лучшему только за деньги, большие деньги. А теперь стимул менять стал намного меньше. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. На украинском сайте IKEA появились товары. Пока их нельзя купить

Для фанатов шведского ритейлера IKEA вчера появилось сразу две новости. Плохая — компания пока не знает, когда откроет магазины в Украине. Хорошая — все, что вам нужно, можно будет заказать онлайн. И очень скоро. Украинская страница уже есть на официальном сайте. Ну что ж, вполне в духе времени. Выход компании на украинский рынок занял более десяти лет. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Рыночный передел | Почему на самом деле Uber Eats ушел из Украины, и кто займет их место

Украинский рынок доставки еды настолько конкурентен, что на нем не выжил даже Uber - компания с капитализацией в $45 миллиардов. Мы узнали, почему Uber свернул свой бизнес по доставке в Украине. Оказывается, сервис планировали запустить намного раньше. Но топ-менеджер, который готовил запуск и договаривался с McDonald's, перешел к конкурентам в Glovo и помог им зайти на рынок быстрее. Уступив первенство на рынке и право сотрудничества с Маком, Uber был обречен быть вторым. А после того как на рынке появился еще один агрессивный конкурент - Ракета - и вовсе третьим. После чего украинское подразделение попало под сокращение. Такова стратегия компании - уходить с рынков, где у нее не получается занять 1-2 место. Больше по ссылке.

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