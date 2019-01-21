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21.01.2019, 21:10

Новое интервью Зеленского - за минуту. Только главные тезисы

Новое интервью Зеленского - за минуту. Только главные тезисы - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

LIGA.net выбрала самые яркие моменты из того, что сказал "слуга народа" в очередном интервью. Самое интересное - за минуту

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Шоумен Владимир Зенсенский, который объявил о намерении баллотироваться в президенты, но еще не подал документы в ЦИК дал новое интервью. Предыдущее - Дмитрию Гордону - он дал до объявления о походе на выборы. Новое - на этот раз Украинской правде - после этого шага. Журналист LIGA.net выбрала только то из интервью, что точно заслуживает внимания.

Актер или политик. "И завтра, и послезавтра будет сниматься "Слуга народа 3". Поэтому я все еще не политик. Я все еще руководитель студии Квартал 95". 

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Новогоднее обращение на 1+1 вместо Порошенко. "Мы же передали кассету, они знали, что там есть мое обращение, какое оно – они не знали. Они это увидели перед эфиром. Но почему такой была длина всего контента, и почему президент был чуть позже... Я думаю, что это техническая ошибка". "Думаете, это я придумал такой прикол, что давайте меня покажем, а его (Порошенко ред.) двинем? Нет, вообще".

Выборы как реалити-шоу. "Я хочу, чтобы в реал-тайме люди видели все, чем мы занимаемся: создание команды, создание программы, съезд, поход в ЦИК". 

Агитация. "Ход был очень простой – это реклама фильма "Слуга народа 3", которая может, если правильно повернуть ключик, работать и на предвыборную кампанию. В принципе, и на новое реалити, которое будет выходить под тем же названием "Президент – слуга народа". "Никому (членам штабов, комиссий, наблюдателям и так далее, - ред.) не заплатим ни копейки".

Бизнес в РФ. "Конечно, наша компания (кипрская Green Family LTD, - ред.) владеет акциями той компании (Грин филмс)". "У этой компании есть контракты. К примеру, проект "Сваты", контракт по которому был заключен до того, как у нас началась война с РФ". "С 2011 до 2021 года мы получаем роялти от "Сватов". "Что ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги? Нет". "Я выйду не из этой компании, а из кипрской компании, которая является владельцем тех компаний. И все. Вот мы сегодня нашли это решение, и в ближайшее время я выйду.

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Порошенко. "Был (в АП - ред.)". "Он (президент - ред.) объяснил ситуацию в стране, сложную, что он старается. Мол, "а вы так шутите, а я стараюсь".

Коломойский. "Никаких отношений нет". "Что такое "помогает медийно"? Он рекламирует "Слугу народа". 

ПриватБанк. "Думаете, я пошел в президенты, чтобы возвращать банк? Нет. Я не собираюсь никому ничего возвращать".

Олигарх Павел Фукс и депутат Евгений Геллер. "Не надо мне приписывать этих людей. Я не имею к ним никакого отношения. Я не знаю, чем они занимаются, и не хочу знать".

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Амбиции. "А я считаю, что если мы выиграем президентскую гонку, то мы выиграем и парламентские выборы". "Если цифры будут маленькие, я в жизни не продолжу историю в политике... Я вернусь к своей профессии". "Просто 1 апреля – офигенная для меня дата. Для клоуна. Победить. Я ведь клоун, правда?".

Коррупция. "Всю коррупцию уберем". "Всем поставим одинаковые правила".

Донбасс. "Прежде всего я хочу, чтобы перестали стрелять. Вот эти договоренности, я думаю, не очень сложные. Мне кажется, что можно договориться". "Я бы хотел добавить к минским договоренностям, может быть, еще чуть-чуть, может быть, переформатировать этот круг, может, привлечь еще другие западные страны". "Я вообще против того, чтобы нам, независимой стране, говорили: "Значит, так, полная амнистия (боевиков, - ред.)". Конечно, никто на это не пойдет".

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Теги: Слуга народа, игорь коломойский, выборы президента, выборы 2019, владимир заленский, Квартал 95
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