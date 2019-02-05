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Боты:
05.02.2019, 11:32

"Нового президента не дождетесь". Интервью Порошенко - за минуту

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Петр Порошенко о планах в случае переизбрания, плане Сайдика по Донбассу и перспективах членства в НАТО

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В понедельник, 4 февраля, поздним вечером в эфире телеканала ICTV гостем передачи Свобода слова стал президент Петр Порошенко. Традиционно ток-шоу с участием Порошенко напоминало монолог президента с перерывом на рекламу. Острых вопросов и неудобных оппонентов в студии не было. LIGA.net посмотрела полуторачасовую передачу и выделила 10 тезисов, характеризующих все выступление Порошенко.

Нового президента не будет. "Высшей оценкой моего труда как президента и, в первую очередь как верховного главнокомандующего было утверждение Путина, что "мы будем счастливы любому кандидату, только не Порошенко". Не дождетесь".

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Прикажет не пускать наблюдателей от РФ на выборы. "Я, как президент Украины, отдам приказ, как верховный главнокомандующий, пограничной службе Украины не пустить (наблюдателей от России) и гарантирую вам, что приказ верховного главнокомандующего будет выполнен".

О плане Сайдика. "Миротворцы ООН не будут эскорт-сервисами наблюдателей ОБСЕ. Миротворцы должны творить мир и иметь мандат ответственности на всей оккупированной территории. Наличие миротворцев означает разоружение незаконных вооруженных формирований, вывод иностранных войск и техники. Я думаю, что господину Сайдику достаточно прочитать это и поддержать. Я ему это советую".

Путин не знает, что делать с украинскими пленными. "Мы точно победим, и они точно будут дома. Потому что для Путина становится все меньше и меньше смысла (их удерживать). Для него это стало, как чемодан без ручки. Он не знает, что с этим делать и как сохранить лицо. Мы поможем вернуть парней домой".

В Украину точно придет мир на наших условиях. "Мир на украинских условиях с учетом украинских национальных интересов, включая интересы национальной безопасности, точно будет, поскольку с нами правда, с нами весь мир и с нами господь Бог".

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Популизм не пройдет. "Верю в мудрый украинский народ. Никакие популистские призывы, которые часто повторяют пропаганду РФ, в Украине не пройдут, потому что украинцы научились снимать лапшу пропаганды РФ из своих ушей. И больше никогда не купятся на нее. Очень дорогая цена заплачена и мы хорошо изучили уроки 2014-го".

Кто не проголосует за ЕС и НАТО, тот русский. "Голосование в четверг за ЕС и НАТО, за изменения в Конституцию – это украинская система распознавания: "свой – чужой, украинец или русский". Я уверен, что Верховная Рада – украинская".

НАТО нуждается в Украине. "У нас на сегодняшний день абсолютное большинство генералов и старших офицеров, которые не просто имеют боевой опыт, а учиться у которых приезжают эксперты и военные со всего мира. И это является доказательством того, что не просто НАТО нужно Украине, а Украина нужна НАТО".

Что нужно для роста экономики: 5 пунктов. "Первое – это агросектор… Повышение технологической оснащенности наших аграрных производств является залогом устойчивого развития Украины… Вторая позиция – это IT-сектор. Уже сегодня 150 тысяч украинцев работают в IT-секторе, создавая 4% нашего ВВП. А будет 200 тысяч… Третье – это индустриализация и рост прямых иностранных инвестиций… Четвертое – мощные инфраструктурные проекты. И пятое – это туризм… Я уверен, что доля туризма в ВВП может быть 10%".

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Нацбюро финрасследований будет аналитической службой. "Создание Национального бюро финансовых расследований – это защита бизнеса от давления силовиков…Национальное бюро финрасследований – это аналитическая служба. Платишь налоги – десятилетиями к тебе никто не придет. Воруешь – сразу будет видно".

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специальный корреспондент LIGA.net
Юрий Смирнов
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Теги: петр порошенко, интервью, выборы 2019
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