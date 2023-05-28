Новый Рамштайн, рейды РДК на Россию, атака дронов на корабль "Иван Хурс" – новости недели

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Состоялась 12-я встреча в формате "Рамштайн"

Ллойд Остин и Марк Милли (Фото: EPA)

25 мая состоялось 12-е заседание контактной группы по обороне Украины, известной как "Рамштайн", на котором союзники согласовали дальнейшую поддержку Украины.

Встреча проходила онлайн.

"Реалии показывают, что сегодня для Украины определяющей является работа ПВО. Россия продолжает использовать гиперзвуковые ракеты, чтобы бить по мирным городам, но благодаря системам Patriot Украина может на 100% их сбивать", – сказал министр обороны США Ллойд Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что россиянам не удается доминировать в воздушном пространстве Украины.

Участники Рамштайн согласовали планы по обучению украинских летчиков на F-16 и других самолетах. Остин сообщил, что коалицию по обучению возглавили Дания и Нидерланды. К ней присоединятся Норвегия, Бельгия, Польша и Португалия.

Стороны обсудили критические нужды Украины на данный момент. А именно – усиление наземной системы противовоздушной обороны.

Участники встречи заявили, что еще раз проверят свои запасы, а США будут заключать контракты с частными компаниями для передачи Украине дополнительных систем ПВО.

Третьим основным вопросом было обсуждение многолетней поддержки Украины.

Глава Пентагона подчеркнул, что создание предприятий по ремонту военной техники для Украины – одна из составляющих плана многолетней поддержки.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил на брифинге, что все стратегические планы РФ в войне против Украины недостижимы, и стране-агрессору уже не удастся победить.

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