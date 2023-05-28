Новий Рамштайн, рейди РДК на Росію, атака дронів на корабель "Іван Хурс" – новини тижня

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Відбулася 12-та зустріч у форматі "Рамштайн"

Ллойд Остін та Марк Міллі (Фото: EPA)

25 травня відбулося 12-те засідання контактної групи з оборони України, відомої як "Рамштайн", на якому союзники погодили подальшу підтримку України.

Зустріч відбулася онлайн.

"Реалії показують, що сьогодні для України визначальною є робота ППО. Росія продовжує використовувати гіперзвукові ракети, щоб бити по мирних містах, але завдяки системам Patriot Україна може на 100% їх збивати", – сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

Глава Пентагону наголосив, що росіянам не вдається домінувати у повітряному просторі України.

Учасники Рамштайн погодили плани щодо навчання українських льотчиків на F-16 та інших літаках. Остін повідомив, що коаліцію з навчання очолили Данія та Нідерланди. До неї приєднаються Норвегія, Бельгія, Польща та Португалія.

Сторони обговорили критичні потреби України. А саме – посилення наземної системи протиповітряної оборони.

Учасники зустрічі заявили, що ще раз перевірять свої запаси, а США укладатимуть контракти з приватними компаніями для передачі Україні додаткових систем ППО.

Третім основним питанням було обговорення багаторічної підтримки України.

Глава Пентагону підкреслив, що створення підприємств із ремонту військової техніки для України – одна зі складових плану багаторічної підтримки.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив на брифінгу, що всі стратегічні плани РФ у війні проти України недосяжні, й країні-агресору вже не вдасться перемогти.

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