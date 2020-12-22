Новый штамм COVID-19, разоблачение ФСБ, Витренко возглавил Минэнерго. Что надо знать утром
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Доброе утро!
Сегодня вторник, 22 декабря. Температура от –2 до -4, курс доллара 27.98
Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Новий штам COVID-19: що це, коли та де з'явився, які наслідки та як захистити себе
Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Навальный позвонил "одному из отравителей" – тот подтвердил операцию спецслужб РФ
Главная политическая новость вчерашнего дня – разоблачение ФСБ. Алексей Навальный вместе с журналистами-расследователями выудил из сотрудника ФСБ признание в покушении на себя. Кажется, еще никому не удавалось получить признание вот так из первых рук, обманывая спецслужбу. Но Навальный смог. Но важен не сам оппозиционер, которому Крым "не бутерброд". А именно разоблачение. Мы часто думаем, что спецслужбы – это самые умные люди. К счастью в случае с ФСБ это не так.
Драматический разговор жертвы и убийцы наверняка экранизируют. Посмотрите обязательно, если пропустили. Больше по ссылке.
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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Юрий Витренко сменил Ольгу Буславец и возглавил Минэнерго
Хорошая новость. Украина получила нового министра энергетики. Плохая – опять в статусе исполняющего обязанности. Курировать этот важнейший сектор будет бывший исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко. Всего несколько дней назад парламент провалил его кандидатуру, но это не смутило Офис президента. В январе Витренко опять попробуют сделать полноценным министром. За это время ему надо найти общий язык со всеми политическими и олигархическими силами, которые не дали за него голосов в прошлый раз. Самые влиятельные – фракция Юлии Тимощенко и сателлиты Рината Ахметова. Не в восторге премьер Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Авакова, рассказывают собеседники LIGA.net.
Политика — искусство компромисса. Теперь интерсно, на какие компромиссы пойдут витренко и Офис президента ради достижения цели. Больше по ссылке.
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