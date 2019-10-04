Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.10.2019, 11:56

Новый ЦИК. Бывшие регионалы, люди Коломойского и Авакова

Новый ЦИК. Бывшие регионалы, люди Коломойского и Авакова - Фото
Центральная избирательная комиссия (фото - нардеп Александр Мариковский/Facebook)

10 членов комиссии представляют Слугу народа, по два - ОПЗЖ и За будущее, по одному - Голос, ЕС и Батькивщину

13 сентября парламент одним голосованием уволил весь состав Центральной избирательной комиссии. Все это время в Украине не было ЦИКа, поскольку уволенные члены не имели права временно исполнять обязанности. Такая задержка с назначением даже привела к тому, что секретариат комиссии до сих пор не получил зарплату за прошлый месяц. И вот сегодня, 4 октября, Рада наконец-то решила эту проблему, назначив 17 членов Центризбиркома. Абсолютное большинство теперь за представителями правящей партии Слуга народа (10), два члена – у Оппозиционной платформы – За жизнь, два – у группы За будущее и по одному – у Голоса, Европейской солидарности и Батькивщины. LIGA.net проанализировала, кому предстоит организовывать выборы. В том числе, возможно, и в Донбассе.

Оксана Боярчук (Слуга народа) - частный нотариус (с 2012 года). В 2008-2010 годах работала начальником юридического отдела компании Атлас Ворд Билдинг Системс Украина. В 2002-2008 годах - юридический консультант компании Брейн Груп. В 2007 году привлекалась к юридическому сопровождению избирательного процесса на внеочередных парламентских выборах.

Юрий Буглак (Европейская солидарность) – юрист, депутат Рады 8-го созыва от Блока Петра Порошенко. До попадания в парламент был главным юридическим советником корпорации Roshen. В 2002-2006 годах работал помощником нардепа Петра Порошенко. Сооснователь 5 канала.

Елена Гатауллина (Слуга народа) – юридический консультант. В 2012 году баллотировалась в Раду от партии УДАР Виталия Кличко. Согласно реестру физлиц, Гатауллина до сих пор является подписантом партии УДАР. Ранее занимала должности замглавы и члена политсовета УДАРа. Была помощницей нардепа 8-го созыва Анатолия Евлахова (БПП).

Андрей Гевко (Голос)член политсовета и замглавы партии Голос. Был помощником члена ЦИК Леонтия Шипилова. В 2016-2018 годах работал в Реанимационном пакете реформ. В 2009-2016 годах с перерывами работа в Минобразования. Помощник-консультант нардепа 7-го созыва Михаила Головка (Свобода). Один из основателей гражданской сети ОПОРА. В 2006-2008 годах – исполнительной директор этой организации. На последних парламентских выборах баллотировался от Голоса (№23 в списке).

Читайте также: Посольство США отреагировало на отставку ЦИК в Украине

Читайте также
"Что еще не наше?". Зачем Зеленский распустил ЦИК - тема дня 13.09.2019ЦИК не успеет перепечатать бюллетени в случае пережеребьевки 05.07.2019СБУ: Шарий с 2012 года в Украине не проживает 03.07.2019

Виктория Глущенко (Батькивщина) – главный консультант отдела представительства в судах управления правового обеспечения Секретариата Центризбиркома (с 2013 года). В 2011-2012 годах была помощником нардепа, а в 2013 году - помощником члена ЦИКа. При этом в ее автобиографии, розданной нардепам, не указано, какому именно члену ЦИКа она помогала.

Виталий Грень (Слуга народа/За будущее) – юрист, основатель и руководитель компании Грень и партнеры. Руководитель юридического департамента и член политсовета партии УКРОП. В 2011 году работал юридическим консультантом партии Украина будущего. Ранее эту партию возглавлял близкий соратник олигарха Игоря Коломойского Святослав Олейник. Основатель и член правления общественной организации Ассоциация христиан-юристов.

Олег Диденко (Слуга народа) – член ЦИКа предыдущего состава по квоте партии УДАР. В 2008-2014 годах занимался частной юридической практикой. В 2007-2010 годах – исполнительный директор юридической группы Коллегиум. В 2007 году первый замглавы юрдепартамента исполкома партии Народный союз Наша Украина. В период с 2003 по 2014 год работал помощником нардепов Давида Жвании, Николая Катеринчука, Романа Бессмертного, Владислава Каськива и Валерия Ищенко.

Сергей Дубовик (ОПЗЖ) – с 2014 года заместитель руководителя секретариата ЦИКа. В 2013-2014 годах был советником главы Центризбиркома Михаила Охендовского. В 2008-2013 годах – директор Центра переподготовки и повышения квалификации работников юстиции в Минюсте. Член ЦИКа в марте-декабре 2004 года под председательством Сергея Кивалова. Был помощником нардепов Валерия Бондыка, Леонида Кравчука, Григория Суркиса и Игоря Шурмы. В 2007 году баллотировался в Раду от Партии регионов, а в 1998 году – от СДПУ(о).

Андрей Евстигнеев (Слуга народа) - член ЦИКа предыдущего состава по квоте партии Батькивщина. До этого работал доцентом кафедры экологического права в КНУ имени Тараса Шевченко. Основатель адвокатского бюро Евстигнеев, Сидоренко и партнеры. Директор компании РСП Интернешнл, основателями которого являются граждане Австрии и РФ. Помощник нардепов от Батькивщины Валерия Кальченко и Бориса Тарасюка.

Читайте также: Зеленский уволил ЦИК под выборы в Донецке и Луганске - Порошенко

Ирина Ефремова (Слуга народа/За будущее) - член ЦИКа предыдущего состава по квоте партии Народный фронт. В 2014-2018 годах – нардеп от Нарфронта. В 2014 году – депутат Харьковского облсовета от Батькивщины, а также советник министра внутренних дел Арсена Авакова. С 2010 года – замдиректора Института региональной политики. В 2005-2010 годах – глава Печенежской районной государственной администрации.

Александра Кармаза (Слуга народа) – главный консультант юридического управления аппарата Верховной Рады. Доцент КНУ имени Шевченко. Была помощницей нардепа 4-го созыва Григория Омельченко (БЮТ). На последних парламентских выборах баллотировалась в списке партии Слуга народа под номером 162.

Павел Любченко (Слуга народа) – профессор кафедры государственного строительства Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. С 2000 года – заведующий отделом в Научно-исследовательском институте государственного строительства и местного самоуправления Национальной академии правовых наук. В 2014 году баллотировался в Раду от Радикальной партии Олега Ляшко. В 2019 году баллотировался уже от партии Голос. Был кандидатом в судьи Конституционного Суда.

Юрий Мирошниченко (ОПЗЖ) – нардеп 5-7 созывов от Партии регионов, а 8-го созыва – от Оппозиционного блока. В 2010-2014 годах – представитель президента Виктора Януковича в Верховной Раде. В 2004-2005 годах – член президии партии Трудовая Украина Сергея Тигипко. На внеочередных выборах в Раду баллотировался от ОПЗЖ под 41-м номером в списке.

Читайте также: В Слуге народа объяснили, почему Зеленский захотел распустить ЦИК

Владимир Перепелюк (Слуга народа) – научный консультант отдела обеспечения деятельного главы и замглавы суда секретариата Кассационного административного суда. Эксперт Центра политико-правовых реформ.

Виталий Плукарь (Слуга народа) - член ЦИКа предыдущего состава по квоте партии БПП. До этого работал заведующим отдела мониторинга деятельности местных органов власти и поддержки их законодательных инициатив в департаменте местного самоуправления Администрации президента. Был помощником нардепа 7-го созыва Валерия Карпунцова (УДАР). Жена Ирина Плукарь работает помощником судьи в Высшем хозяйственном суде.

Сергей Постивый (Слуга народа) – управляющий делами исполкомпа Белоцерковского горсовета Киевской области (с 2017 года). Советник мэра Белой Церкви. Помощник нардепа 8-го созыва Сергей Кудлаенко (БПП).

Юрий Фрицкий (Слуга народа) – заведующий кафедры конституционного, админстративного права и социально-гуманитарных дисциплин Института права и общественных отношений университета Украина (с 2009 года). В 2000-2009 годах – заведующий кафедры конституционного права Академии муниципального управления.

Читайте также: Евросоюз назвал условия, при которых возможны выборы в Донбассе


специальный корреспондент LIGA.net
Юрий Смирнов
Отправить:
Распечатать:
Теги: центральная избирательная комиссия, цик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Эра Коломойского: олигарх расправил плечи
Экономика Эра Коломойского: олигарх расправил плечи
Экономика
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 