Новый ЦИК. Бывшие регионалы, люди Коломойского и Авакова

13 сентября парламент одним голосованием уволил весь состав Центральной избирательной комиссии. Все это время в Украине не было ЦИКа, поскольку уволенные члены не имели права временно исполнять обязанности. Такая задержка с назначением даже привела к тому, что секретариат комиссии до сих пор не получил зарплату за прошлый месяц. И вот сегодня, 4 октября, Рада наконец-то решила эту проблему, назначив 17 членов Центризбиркома. Абсолютное большинство теперь за представителями правящей партии Слуга народа (10), два члена – у Оппозиционной платформы – За жизнь, два – у группы За будущее и по одному – у Голоса, Европейской солидарности и Батькивщины. LIGA.net проанализировала, кому предстоит организовывать выборы. В том числе, возможно, и в Донбассе.

Оксана Боярчук (Слуга народа) - частный нотариус (с 2012 года). В 2008-2010 годах работала начальником юридического отдела компании Атлас Ворд Билдинг Системс Украина. В 2002-2008 годах - юридический консультант компании Брейн Груп. В 2007 году привлекалась к юридическому сопровождению избирательного процесса на внеочередных парламентских выборах.

Юрий Буглак (Европейская солидарность) – юрист, депутат Рады 8-го созыва от Блока Петра Порошенко. До попадания в парламент был главным юридическим советником корпорации Roshen. В 2002-2006 годах работал помощником нардепа Петра Порошенко. Сооснователь 5 канала.

Елена Гатауллина (Слуга народа) – юридический консультант. В 2012 году баллотировалась в Раду от партии УДАР Виталия Кличко. Согласно реестру физлиц, Гатауллина до сих пор является подписантом партии УДАР. Ранее занимала должности замглавы и члена политсовета УДАРа. Была помощницей нардепа 8-го созыва Анатолия Евлахова (БПП).

Андрей Гевко (Голос) – член политсовета и замглавы партии Голос. Был помощником члена ЦИК Леонтия Шипилова. В 2016-2018 годах работал в Реанимационном пакете реформ. В 2009-2016 годах с перерывами работа в Минобразования. Помощник-консультант нардепа 7-го созыва Михаила Головка (Свобода). Один из основателей гражданской сети ОПОРА. В 2006-2008 годах – исполнительной директор этой организации. На последних парламентских выборах баллотировался от Голоса (№23 в списке).

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Виктория Глущенко (Батькивщина) – главный консультант отдела представительства в судах управления правового обеспечения Секретариата Центризбиркома (с 2013 года). В 2011-2012 годах была помощником нардепа, а в 2013 году - помощником члена ЦИКа. При этом в ее автобиографии, розданной нардепам, не указано, какому именно члену ЦИКа она помогала.

Виталий Грень (Слуга народа/За будущее) – юрист, основатель и руководитель компании Грень и партнеры. Руководитель юридического департамента и член политсовета партии УКРОП. В 2011 году работал юридическим консультантом партии Украина будущего. Ранее эту партию возглавлял близкий соратник олигарха Игоря Коломойского Святослав Олейник. Основатель и член правления общественной организации Ассоциация христиан-юристов.

Олег Диденко (Слуга народа) – член ЦИКа предыдущего состава по квоте партии УДАР. В 2008-2014 годах занимался частной юридической практикой. В 2007-2010 годах – исполнительный директор юридической группы Коллегиум. В 2007 году первый замглавы юрдепартамента исполкома партии Народный союз Наша Украина. В период с 2003 по 2014 год работал помощником нардепов Давида Жвании, Николая Катеринчука, Романа Бессмертного, Владислава Каськива и Валерия Ищенко.

Сергей Дубовик (ОПЗЖ) – с 2014 года заместитель руководителя секретариата ЦИКа. В 2013-2014 годах был советником главы Центризбиркома Михаила Охендовского. В 2008-2013 годах – директор Центра переподготовки и повышения квалификации работников юстиции в Минюсте. Член ЦИКа в марте-декабре 2004 года под председательством Сергея Кивалова. Был помощником нардепов Валерия Бондыка, Леонида Кравчука, Григория Суркиса и Игоря Шурмы. В 2007 году баллотировался в Раду от Партии регионов, а в 1998 году – от СДПУ(о).

Андрей Евстигнеев (Слуга народа) - член ЦИКа предыдущего состава по квоте партии Батькивщина. До этого работал доцентом кафедры экологического права в КНУ имени Тараса Шевченко. Основатель адвокатского бюро Евстигнеев, Сидоренко и партнеры. Директор компании РСП Интернешнл, основателями которого являются граждане Австрии и РФ. Помощник нардепов от Батькивщины Валерия Кальченко и Бориса Тарасюка.

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Ирина Ефремова (Слуга народа/За будущее) - член ЦИКа предыдущего состава по квоте партии Народный фронт. В 2014-2018 годах – нардеп от Нарфронта. В 2014 году – депутат Харьковского облсовета от Батькивщины, а также советник министра внутренних дел Арсена Авакова. С 2010 года – замдиректора Института региональной политики. В 2005-2010 годах – глава Печенежской районной государственной администрации.

Александра Кармаза (Слуга народа) – главный консультант юридического управления аппарата Верховной Рады. Доцент КНУ имени Шевченко. Была помощницей нардепа 4-го созыва Григория Омельченко (БЮТ). На последних парламентских выборах баллотировалась в списке партии Слуга народа под номером 162.

Павел Любченко (Слуга народа) – профессор кафедры государственного строительства Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. С 2000 года – заведующий отделом в Научно-исследовательском институте государственного строительства и местного самоуправления Национальной академии правовых наук. В 2014 году баллотировался в Раду от Радикальной партии Олега Ляшко. В 2019 году баллотировался уже от партии Голос. Был кандидатом в судьи Конституционного Суда.

Юрий Мирошниченко (ОПЗЖ) – нардеп 5-7 созывов от Партии регионов, а 8-го созыва – от Оппозиционного блока. В 2010-2014 годах – представитель президента Виктора Януковича в Верховной Раде. В 2004-2005 годах – член президии партии Трудовая Украина Сергея Тигипко. На внеочередных выборах в Раду баллотировался от ОПЗЖ под 41-м номером в списке.

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Владимир Перепелюк (Слуга народа) – научный консультант отдела обеспечения деятельного главы и замглавы суда секретариата Кассационного административного суда. Эксперт Центра политико-правовых реформ.

Виталий Плукарь (Слуга народа) - член ЦИКа предыдущего состава по квоте партии БПП. До этого работал заведующим отдела мониторинга деятельности местных органов власти и поддержки их законодательных инициатив в департаменте местного самоуправления Администрации президента. Был помощником нардепа 7-го созыва Валерия Карпунцова (УДАР). Жена Ирина Плукарь работает помощником судьи в Высшем хозяйственном суде.

Сергей Постивый (Слуга народа) – управляющий делами исполкомпа Белоцерковского горсовета Киевской области (с 2017 года). Советник мэра Белой Церкви. Помощник нардепа 8-го созыва Сергей Кудлаенко (БПП).

Юрий Фрицкий (Слуга народа) – заведующий кафедры конституционного, админстративного права и социально-гуманитарных дисциплин Института права и общественных отношений университета Украина (с 2009 года). В 2000-2009 годах – заведующий кафедры конституционного права Академии муниципального управления.

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