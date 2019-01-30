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Боты:
30.01.2019, 15:43

Хакер объясняет: что такое проект DDoS и что с ним не так

Хакер объясняет: что такое проект DDoS и что с ним не так - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сотни Гб секретной информации выложили в сеть, но эта база вызывает много сомнений. LIGA.net поговорила с одним из украинских хактивистов

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На прошлой неделе американское издание Daily Beast анонсировало публикацию гигантской базы данных с файлами, полученными от хакеров со всего мира – так называемый проект DDoS. СМИ сразу же сравнили DDoS с WikiLeaks – известной международной организацией, которая публикует секретную информацию. Однако публикация базы в "скрытой сети" – Darknet, а позже и на общедоступных сайтах не вызвала резонанса подобного WikiLeaks. Причины – неясные мотивы публикации, отсутствие четкой структуры огромного массива (сотни ГБ) файлов и отдельные сомнительные источники информации.

Среди файлов, в том числе, фигурируют полученные Украинским киберальянсом (UCA) – сообществом киберактивистов из разных городов Украины и мира, созданном в 2016-м. Они объединились для противодействия российской агрессии, в том числе, информвойне и защите от хакерских атак против Украины. Два года назад они взяли на себя ответственность за взлом почты помощника главы РФ Владислава Суркова. Полученные с почты файлы также фигурируют в базе DDoS.

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Журналист LIGA.net пообщался с одним из представителей Украинского киберальянса, его никнейм Шон Таунсенд (настоящее имя не указано в целях конфиденциальности). Хактивист объяснил, что такое DDoS и что с этим проектом не так.

Кто слил файлы. Один из основателей DDoS - американская журналистка, известная активистка Эмма Бест. (В комментарии BBC, она уточнила, что в команду DDoS помимо нее входит технический специалист под псевдонимом The Architect (Архитектор) и еще несколько активистов, пожелавших остаться анонимными -LIGA.net).

Что это за база и откуда она взялась. Основной род деятельности Бест - раскрывать и публиковать информацию о деятельности американского правительства с помощью Закона о свободе информации (FOIA). " Задекларированная цель создать архив утечек, как мне кажется, не отвечает действительности. Как минимум было бы разумно указывать, кто, когда и что взламывал и с какой целью, а не сваливать все в кучу", - считает Шон Таунсенд. Кроме того, по его мнению, российская часть базы - "Темная сторона Кремля" – опубликована для того, чтобы не последовало обвинение в сговоре с россиянами, как это произошло с Ассанджем.  "Но я уверен в том, что настоящая их цель - Вашингтон, а не Москва", - говорит хактивист.

Связь с WikiLeaks. Ранее у Бест был конфликт с Джулианом Ассанжем, основателем WikiLeaks, и она опубликовала часть внутренней переписки международной организации – как считает девушка, "гомофобные, трансфобные, эйблистские, сексистские, расистские, антисемитские комментарии и другой объективизирующий контент". Ассанж в ответ написал в Twitter, что Бест выложила переписку в отместку за то, что ее не приняли на работу в его организацию. Бест это отрицала.

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"Я не вижу принципиальных отличий DDoS от WikiLeaks, разве что Бест пытается поддерживать иллюзию независимости", - говорит Таунсенд.

Какие еще файлы содержит проект DDoS. Среди файлов – почтовые ящики администрации Суркова, депутата нелегитимной Госдумы Владимира Фролова, российского писателя-пропагандиста Александра Усовского и других. "По меньшей мере половина этого архива - материалы Украинского киберальянса, которые на момент публикации, наделали очень много шума, и широко освещались международной прессой: NYT, Time, BBC, Reuters, AP и пр.", - говорит Шон Таунсенд. UCA, уточняет он, использует очень широкий спектр методов получения информации. Кроме того, в базе содержатся данные Украинских кибервойск.

В базе фигурируют материалы о катастрофе MH-17, но их источник – крайне сомнителен. Источник этих файлов – "Анонимный интернационал", псевдохакерская группа, известная больше как "Шалтай-Болтай". Они публиковали взломанные файлы членов российского политикума. "Шалтай-Болтай" - не хакеры, из всех людей, которые были арестованы или объявлены в розыск по этому делу нет ни одного технического специалиста. Большая часть информации об этой группе появилась уже после арестов, и я уверен, что публикации проходили под полным контролем ФСБ, то есть это - активное мероприятие, кампания по дезинформации с целью сместить акценты", - считает украинский хактивист. К примеру, заявление о том, что "Шалтай-Болтай" причастен к взлому Суркова - откровенная ложь, добавляет он.

"Самый яркий момент в этой истории заключается в том, что "Шалтай-Болтай" вместе с Сергеем Соколовым (бывший начальник охраны Бориса Березовского) и каналом LifeNews занимались подтасовкой материалов о сбитом рейсе MH-17. И то, что Бест упоминает через запятую "Шалтай Болтай", Украинский киберальянс и Украинские кибервойска - просто оскорбление, а упоминание "Шалтая-Болтая" и MH-17 показывает или полную некомпетентность "альтернативного WikiLeaks " или запредельный цинизм", - говорит Таунсенд.

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Екатерина Лященко
специальный корреспондент Liga.net
Екатерина Лященко
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Теги: хакеры, wikileaks, DDoS
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