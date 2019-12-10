О чем договорился Зеленский с Путиным и вертикальные фермы. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня вторник, 10 декабря. Погода -1-+5, курс доллара 23.69. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

О чем Зеленский и Путин договорились в Париже

9 декабря в Париже состоялась первая за три года встреча лидеров стран нормандского формата. Стороны согласовали неотложные меры по стабилизации ситуации на Донбассе.

По словам Зеленского, на встрече договорились, во-первых, о прекращении огня. Во-вторых, о расширении миссии ОБСЕ (круглосуточное наблюдение), о разминировании. Еще один пункт - обмен "всех на всех" до конца года. В-пятых, полный доступ Красного креста ко всем заложникам. В-шестых, три новые зоны разведения. Полный текст договоренностей читайте по ссылке.

Во Львове открыли лазерную лабораторию за $1 млн. Какие чудеса там творят?

Во Львове работает лаборатория, где установлен нанолазер за $1 млн. Этот лазер может работать с атомами и молекулами, изменяя свойства любой поверхности.

Например, лазер может обработать поверхность самолета, и она будет полностью отталкивать лед. Или обработать поверхность солнечной батареи, и она будет поглощать вдвое больше солнечной энергии. Еще лазер может обработать поверхность имплантов после чего они начинают лучше приживаться, заживление сокращается с двух месяцев до одного.

Мы могли навсегда потерять эту технологию. Ее автор Ярослав Гнилицкий мог навсегда уехать в Катар, но этого не произошло. Почему технология осталась в Украине и как она появилась читайте по ссылке.

Городская ферма: как украинцы собирают урожаи без земли

В Украине вот-вот запустят рынок земли, которого так долго ждали или боялись все - от чиновников до жителей сел. Однако выращивать продукты питания при желании можно и без земли - достаточно открыть так называемую "вертикальную ферму" или оборудовать мини-огород в городском подвале или на крыше.

Для Украины это новый тренд, но он может частично вытеснить с рынка тепличные и импортные овощи и зелень. Мы поговорили с пионером городского фермерства Сергеем Никифоровым.

Он купил супердорогой Iot контейнер в США и выращивает в нем зелень. Площадь контейнера 30 кв. м. Внутри вертикальные стойки с полками. Конструкция соединена трубами, по которым к растениям доставляется вода и питательные элементы. В этих ячейках растет зелень и травы, которые освещаются синими и розовыми светодиодами, led-лампами. В таком кон­тей­нере можно выращивать 4,5 тонны салата в год и получать уро­жай соизмеримый с полем пло­ща­дью 1 га открытого грунта. Больше читайте по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Зеленский и Путин провели газовые переговоры. Они договорились разблокировать подписание нового контракта на транзит газа. Путин заговорил о поставках газа в Украину.

2. В Лондоне начинаются слушания по делу о "долге Януковича" перед Россией на $3 млрд. Слушания пройдут с 9 по 12 декабря.

3. Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира из-за допингового скандала. Отдельные спортсмены, признанные «чистыми», могут быть допущена к соревнованиям под нейтральным флагом.

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