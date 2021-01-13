LIGA.net вместе с компанией Semantrum определила, о ком из украинского политиков и бизнесменов журналисты писали хуже всего

Утро большинства топ-политиков и бизнесменов начинается с медиамониторинга: как и что о них писали СМИ. И это не любопытство: медиа не только описывают реальность, но и часто формируют ее.

LIGA.net вместе с компанией Semantrum решила помочь украинской элите и проанализировала, что писали и показывали 50 крупнейших онлайн-СМИ и 15 общенациональных телеканалов. Кому стоит задуматься о собственном имидже и почему их не любят журналисты?

Положительные герои

Главный ньюсмейкер Украины ー Владимир Зеленский. Крупнейшие украинские СМИ суммарно за год вспоминали президента свыше 227 000 раз. Он бесспорный фаворит журналистского внимания: количество упоминаний следующих трех популярных "медиаперсонажей" ー Дональда Трампа, Дениса Шмыгаля и Максима Степанова ー суммарно не дотягивают до Зеленского. Пятерку по упоминаниям в украинских СМИ замыкает Владимир Путин.

Как мы считали LIGA.net составила лонг-лист наиболее влиятельных политиков, госслужащих и общественных деятелей. В него вошли: президент, руководство Офиса президента, члены правительства, глава НБУ, лидеры парламентских партий, главы и заместители, мэры городов-миллионников, 10 богатейших бизнесменов, общественные активисты. Суммарно ー 86 персон. Компания Semantrum собрала и проанализировала тональность всех упоминаний о них в 50 крупнейших онлайн-СМИ и на 15 общенациональных телеканалах. Суммарно участников списка в этих СМИ упоминали свыше 1,1 млн раз. Из 86 человек мы убрали тех, у кого за год было менее 1000 упоминаний. Остались 76 человек. Также компания провела сентимент-анализ с помощью машинного обучения (на основе размеченных человеком массива данных), определила тональность статей и сюжетов, в которых упоминался герой, ー позитивная, негативная или нейтральная.

Позитивні, % Негативні, % Нейтральні, % Сума згадувань Зеленський Володимир 2 6 92 227 100 Трамп Дональд 1 5 94 80 700 Шмигаль Денис 0 2 98 66 600 Степанов Максим 0 2 98 55 400 Путін Володимир 1 8 91 53 500 Кличко Віталій 2 2 96 49 500 Порошенко Петро 1 15 84 34 400 Гончарук Олексій 0 6 94 32 400 Аваков Арсен 1 8 91 32 400 Разумков Дмитро 8 7 85 32 300

Преимущественно новости и сюжеты в украинских СМИ нейтральны (по крайней мере, такими их посчитал алгоритм Semantrum). Это 90% из 1,1 млн в нашей выборке. Например, у Зеленского 92% нейтральных новостей, отрицательных ー 6% и 2% положительных упоминаний. И при этом Зеленского можно назвать одним из самых любимых политиков СМИ: 2% положительных новостей ー это хороший результат. Столько же у Виталия Кличко, а больше только у спикера парламента Дмитрия Разумкова ー 8%.

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Но больше всего (в процентном соотношении) журналисты почему-то любят министра Соцполитики Марину Лазебную. Может быть, причина в том, что она часто фигурирует в новостях о повышении пенсий и помощи населению. Любят журналисты и ее коллегу по Кабмину ー министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. У него 10% положительных новостей.

Отдельно стоит сказать об успехах в СМИ Рината Ахметова: о нем крупнейшие медиа страны писали свыше 12 000 раз и доля положительных сюжетов очень высока ー 12%. Можно предположить, что Ахметову такой показатель частично обеспечили медиа, которыми он владеет: крупный сайт Сегодня.ua, на телеканале Украина и Украина 24 регулярно выходят комплиментарные сюжеты о деятельности Ахметова (например, тут, тут и тут). Но также у Ахметова и высокий показатель негатива ー 18%.

Позитивні, % Негативні, % Нейтральні, % Сума згадувань Лазебна Марина 38 6 56 5700 Данілов Олексій 35 17 48 10 500 Ахметов Ринат 13 18 69 12 200 Ситник Артем 10 26 64 8600 Кулеба Дмитро 10 2 88 24 000 Разумков Дмитро 8 7 85 32 300 Ярославський Олександр 8 3 89 2200 Новинський Вадим 6 14 80 2100 Філатов Борис 6 4 90 3300 Кучма Леонід 4 7 89 4500

Антигерои года

Самыми нелюбимыми персонажами в СМИ стали соседи Рината Ахметова по рейтингу Forbes ー экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. О каждом из них около трети негативных новостей. Вероятно, это связано с судебными разбирательствами бизнесменов с ПриватБанком, владельцами которого они были до национализации банка. Кроме того, Коломойский – фигурант коррупционного скандала в США и новости о расследовании имеют негативную окраску.

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В тройке медийных антигероев также заместитель главы Офиса президента ー Олег Татаров (35% негативных упоминаний). СМИ не любят Татарова из-за его прошлого: он работал в структурах МВД и во время Революции достоинства, был одним из главных спикеров министерства. В 2020-м его назначили заместителем главы Офиса президента, а уже в конце года Татаров стал участником громкого коррупционного скандала. НАБУ и САП обвиняют его в даче взятки судебному эксперту для получения документов на строительство. Ситуация усугубилась тем, что президент Зеленский открыто защищает Татарова и использовал лояльного генпрокурора, чтобы "развалить" дело Антикоррупционного бюро.

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В число отрицательных персонажей украинских СМИ также входит активист Сергей Стерненко (28% отрицательных упоминаний). В мае 2018 году на Стерненко напали в Одессе двое мужчин, в ходе драки один получил смертельное ножевое ранение. Кейс Стерненко разделил общество и СМИ: часть журналистов считают, что Стерненко превысил допустимые нормы самообороны, большинство, ー что это была самозащита. В 2020 году начался суд над Стерненко. К нему было много внимания СМИ. LIGA.net детально разбиралась в деле активиста здесь.

Позитивні, % Негативні, % Нейтральні, % Сума згадувань Боголюбов Геннадій 1 36 63 2500 Татаров Олег 0 35 65 2100 Коломойський Ігор 1 29 70 17 300 Стерненко Сергій 2 28 70 4400 Ситник Артем 10 26 64 8600 Холодницький Назар 0 24 76 3400 Тищенко Микола 1 22 77 4500 Труханов Геннадій 3 21 76 5400 Кива Ілля 0 19 81 3300 Ахметов Ринат 13 18 69 12 200

На другой стороне рейтинга – члены правительства. Меньше всего негатива в этом году было у министра Кабинета министров Олега Немчинова, вице-премьер-министра по европейской интеграции Ольги Стефанишиной и министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Суммарно на всех ー 182 негативные публикации (или меньше 2% от общего количества у каждого чиновника).

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Если смотреть на абсолютное значение, сколько негативных статей-сюжетов опубликовано за минувший год, то чемпионом ожидаемо окажется Владимир Зеленский ー 14 000 негативных публикаций. Ожидаемо, потому что Зеленский фигурирует в гигантском количестве статей и даже 6% отрицательных достаточно, чтобы он был бесспорным лидером как по негативу, так и позитиву в абсолютных значениях. На втором месте Игорь Коломойский ー более 5000 статей с негативной оценкой. По иронии его сосед по пьедесталу ー экс-президент Петр Порошенко (5000).

Позитивні Негативні Нейтральні Зеленський Володимир 5300 13 800 208100 Порошенко Петро 400 5000 29 000 Коломойський Ігор 200 5000 12 200 Путін Володимир 400 4400 48 700 Трамп Дональд 1100 3900 75 600 Єрмак Андрій 100 3000 26 400 Аваков Арсен 200 2600 29 600 Ситник Артем 800 2300 5500 Ахметов Ринат 1600 2200 8400 Разумков Дмитро 2600 2200 27 500

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Олександр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net

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