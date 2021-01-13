Медиареальность | О Коломойском хуже, чем о Путине. Кто стал главным героем и антигероем в медиа в 2020 году
LIGA.net вместе с компанией Semantrum определила, о ком из украинского политиков и бизнесменов журналисты писали хуже всего
Утро большинства топ-политиков и бизнесменов начинается с медиамониторинга: как и что о них писали СМИ. И это не любопытство: медиа не только описывают реальность, но и часто формируют ее.
LIGA.net вместе с компанией Semantrum решила помочь украинской элите и проанализировала, что писали и показывали 50 крупнейших онлайн-СМИ и 15 общенациональных телеканалов. Кому стоит задуматься о собственном имидже и почему их не любят журналисты?
Положительные герои
Главный ньюсмейкер Украины ー Владимир Зеленский. Крупнейшие украинские СМИ суммарно за год вспоминали президента свыше 227 000 раз. Он бесспорный фаворит журналистского внимания: количество упоминаний следующих трех популярных "медиаперсонажей" ー Дональда Трампа, Дениса Шмыгаля и Максима Степанова ー суммарно не дотягивают до Зеленского. Пятерку по упоминаниям в украинских СМИ замыкает Владимир Путин.
Как мы считали
LIGA.net составила лонг-лист наиболее влиятельных политиков, госслужащих и общественных деятелей. В него вошли: президент, руководство Офиса президента, члены правительства, глава НБУ, лидеры парламентских партий, главы и заместители, мэры городов-миллионников, 10 богатейших бизнесменов, общественные активисты. Суммарно ー 86 персон.
Компания Semantrum собрала и проанализировала тональность всех упоминаний о них в 50 крупнейших онлайн-СМИ и на 15 общенациональных телеканалах. Суммарно участников списка в этих СМИ упоминали свыше 1,1 млн раз. Из 86 человек мы убрали тех, у кого за год было менее 1000 упоминаний. Остались 76 человек. Также компания провела сентимент-анализ с помощью машинного обучения (на основе размеченных человеком массива данных), определила тональность статей и сюжетов, в которых упоминался герой, ー позитивная, негативная или нейтральная.
|Позитивні, %
|Негативні, %
|Нейтральні, %
|Сума згадувань
|Зеленський Володимир
|2
|6
|92
|227 100
|Трамп Дональд
|1
|5
|94
|80 700
|Шмигаль Денис
|0
|2
|98
|66 600
|Степанов Максим
|0
|2
|98
|55 400
|Путін Володимир
|1
|8
|91
|53 500
|Кличко Віталій
|2
|2
|96
|49 500
|Порошенко Петро
|1
|15
|84
|34 400
|Гончарук Олексій
|0
|6
|94
|32 400
|Аваков Арсен
|1
|8
|91
|32 400
|Разумков Дмитро
|8
|7
|85
|32 300
Преимущественно новости и сюжеты в украинских СМИ нейтральны (по крайней мере, такими их посчитал алгоритм Semantrum). Это 90% из 1,1 млн в нашей выборке. Например, у Зеленского 92% нейтральных новостей, отрицательных ー 6% и 2% положительных упоминаний. И при этом Зеленского можно назвать одним из самых любимых политиков СМИ: 2% положительных новостей ー это хороший результат. Столько же у Виталия Кличко, а больше только у спикера парламента Дмитрия Разумкова ー 8%.
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Но больше всего (в процентном соотношении) журналисты почему-то любят министра Соцполитики Марину Лазебную. Может быть, причина в том, что она часто фигурирует в новостях о повышении пенсий и помощи населению. Любят журналисты и ее коллегу по Кабмину ー министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. У него 10% положительных новостей.
Отдельно стоит сказать об успехах в СМИ Рината Ахметова: о нем крупнейшие медиа страны писали свыше 12 000 раз и доля положительных сюжетов очень высока ー 12%. Можно предположить, что Ахметову такой показатель частично обеспечили медиа, которыми он владеет: крупный сайт Сегодня.ua, на телеканале Украина и Украина 24 регулярно выходят комплиментарные сюжеты о деятельности Ахметова (например, тут, тут и тут). Но также у Ахметова и высокий показатель негатива ー 18%.
|Позитивні, %
|Негативні, %
|Нейтральні, %
|Сума згадувань
|Лазебна Марина
|38
|6
|56
|5700
|Данілов Олексій
|35
|17
|48
|10 500
|Ахметов Ринат
|13
|18
|69
|12 200
|Ситник Артем
|10
|26
|64
|8600
|Кулеба Дмитро
|10
|2
|88
|24 000
|Разумков Дмитро
|8
|7
|85
|32 300
|Ярославський Олександр
|8
|3
|89
|2200
|Новинський Вадим
|6
|14
|80
|2100
|Філатов Борис
|6
|4
|90
|3300
|Кучма Леонід
|4
|7
|89
|4500
Антигерои года
Самыми нелюбимыми персонажами в СМИ стали соседи Рината Ахметова по рейтингу Forbes ー экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. О каждом из них около трети негативных новостей. Вероятно, это связано с судебными разбирательствами бизнесменов с ПриватБанком, владельцами которого они были до национализации банка. Кроме того, Коломойский – фигурант коррупционного скандала в США и новости о расследовании имеют негативную окраску.
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В тройке медийных антигероев также заместитель главы Офиса президента ー Олег Татаров (35% негативных упоминаний). СМИ не любят Татарова из-за его прошлого: он работал в структурах МВД и во время Революции достоинства, был одним из главных спикеров министерства. В 2020-м его назначили заместителем главы Офиса президента, а уже в конце года Татаров стал участником громкого коррупционного скандала. НАБУ и САП обвиняют его в даче взятки судебному эксперту для получения документов на строительство. Ситуация усугубилась тем, что президент Зеленский открыто защищает Татарова и использовал лояльного генпрокурора, чтобы "развалить" дело Антикоррупционного бюро.
В число отрицательных персонажей украинских СМИ также входит активист Сергей Стерненко (28% отрицательных упоминаний). В мае 2018 году на Стерненко напали в Одессе двое мужчин, в ходе драки один получил смертельное ножевое ранение. Кейс Стерненко разделил общество и СМИ: часть журналистов считают, что Стерненко превысил допустимые нормы самообороны, большинство, ー что это была самозащита. В 2020 году начался суд над Стерненко. К нему было много внимания СМИ. LIGA.net детально разбиралась в деле активиста здесь.
|Позитивні, %
|Негативні, %
|Нейтральні, %
|Сума згадувань
|Боголюбов Геннадій
|1
|36
|63
|2500
|Татаров Олег
|0
|35
|65
|2100
|Коломойський Ігор
|1
|29
|70
|17 300
|Стерненко Сергій
|2
|28
|70
|4400
|Ситник Артем
|10
|26
|64
|8600
|Холодницький Назар
|0
|24
|76
|3400
|Тищенко Микола
|1
|22
|77
|4500
|Труханов Геннадій
|3
|21
|76
|5400
|Кива Ілля
|0
|19
|81
|3300
|Ахметов Ринат
|13
|18
|69
|12 200
На другой стороне рейтинга – члены правительства. Меньше всего негатива в этом году было у министра Кабинета министров Олега Немчинова, вице-премьер-министра по европейской интеграции Ольги Стефанишиной и министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Суммарно на всех ー 182 негативные публикации (или меньше 2% от общего количества у каждого чиновника).
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Если смотреть на абсолютное значение, сколько негативных статей-сюжетов опубликовано за минувший год, то чемпионом ожидаемо окажется Владимир Зеленский ー 14 000 негативных публикаций. Ожидаемо, потому что Зеленский фигурирует в гигантском количестве статей и даже 6% отрицательных достаточно, чтобы он был бесспорным лидером как по негативу, так и позитиву в абсолютных значениях. На втором месте Игорь Коломойский ー более 5000 статей с негативной оценкой. По иронии его сосед по пьедесталу ー экс-президент Петр Порошенко (5000).
|Позитивні
|Негативні
|Нейтральні
|Зеленський Володимир
|5300
|13 800
|208100
|Порошенко Петро
|400
|5000
|29 000
|Коломойський Ігор
|200
|5000
|12 200
|Путін Володимир
|400
|4400
|48 700
|Трамп Дональд
|1100
|3900
|75 600
|Єрмак Андрій
|100
|3000
|26 400
|Аваков Арсен
|200
|2600
|29 600
|Ситник Артем
|800
|2300
|5500
|Ахметов Ринат
|1600
|2200
|8400
|Разумков Дмитро
|2600
|2200
|27 500
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