Трамп, если действительно хочет в рай, если он в него верит и искренне надеется туда попасть, должен понять, что между ним и раем стоит Путин

Если и сейчас Трамп сохранит веру, что Путин хочет с ним и ради него договориться…

Сегодня ночью ракеты и дроны снова полетели на головы жителей мирных украинских городов, находящихся далеко от линии фронта. Киев, Львов, даже Мукачево. Но главная поражённая цель, где не работает никакая ПВО, — это Трамп.

На самом деле Путин публично и демонстративно унизил Трампа. Почему он решил сделать это именно сейчас — кто его знает. Что у него в голове, никто не разберёт. Но факт остаётся фактом. Не прошло и недели после красной дорожки. После американских солдат на коленях. А Путин в один день отбросил всё, на что надеялся Трамп и что он считал своей победой.

Россияне заявили, что никакой встречи Путина и Зеленского не будет. Отбросили вариант с гарантиями, о которых союзники так оживлённо говорили. Ещё и на эту тему выпустили из клетки своего ручного медведя, карликового алкоголика, которого, может, специально для этого вывели из запоя. А потом ударили по украинским городам. А они ведь удерживались от этого несколько недель, стараясь не раздражать Трампа. Но ударили.

Чтобы поставить жирную точку.

И каждое из этих событий по отдельности, особенно сольное выступление карликового алкоголика, могло бы показаться случайностью. Но не всё вместе. В один день.

Вот что происходит, когда Путин чувствует слабость. А он почувствовал её на Аляске. Трамп сделал для этого всё.

Может, теперь Трамп наконец поймёт, что вести переговоры с Путиным можно только с позиции силы? Должен же он когда-то это понять?? Ну чёрт возьми!

Чтобы Путин сел за стол переговоров по-настоящему, нужны санкции и оружие, а не красная дорожка.

Сегодня ночью он бил по украинцам. Но унизил он Трампа. И США. И разве Америка не должна от этого устать?

И да, рабов в рай не пускают. Так говорят в Украине. И надо об этом рассказать Дональду.

И Трамп, если действительно хочет в рай, если он в него верит и искренне надеется туда попасть, должен понять, что между ним и раем стоит Путин. Место которого в аду. И нужно сделать всё, чтобы его туда отправить. А иначе и Трампу не попасть в рай.

