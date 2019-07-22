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22.07.2019, 21:33

Оба Добкина, Кивалов, Кононенко. Кого мы не увидим в новой Раде

Оба Добкина, Кивалов, Кононенко. Кого мы не увидим в новой Раде - Фото
Александр Вилкул и Дмитрий Колесников (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Какие политики не пройдут в Верховную Раду по спискам партий и в мажоритарных округах

Минус два Балоги, братья Добкины - тоже на вылет, а еще Оппозиционный блок в полном составе и самые скандальные фигуры из окружения Петра Порошенко. Кого мы точно не увидим в Верховной Раде следующего созыва: самые известные списочники и мажориарщики

ОППОБЛОК И ОСКОЛКИ ПАРТИИ РЕГИОНОВ

Евгений Мураев. Первый номер списка Оппозиционного блока и действующий народный депутат, который считает, что в Донбассе "гражданский конфликт". Не проходит в Верховную Раду вместе со всем списком, которому экзитпол дает только 3,3%.

Александр Вилкул. Протеже Ахметова и бывший член Партии регионов, вплоть до побега Виктора Януковича из Украины – вице-премьер в Кабмине Азарова. Замглавы фракции Оппоблока. Был номером два в списке Оппоблока.

Виталий Хомутынник. В этой Верховной Раде экс-регионал Хомутынник создал свою депутатскую группу Видродження. Последние 17 лет он без перерывов работал в здании под куполом, но это не помешало ему делать деньги: его бизнес оценивается в сотни миллионов долларов. С выборами-2019 Хомутынник просчитался: шел под №11 Оппоблока.

Геннадий Кернес. Мэр Харькова шел в списке. Но, как показали выборы, его влияние уже не распространяется даже на Харьков: в пяти (из семи) округах города побеждают "слуги народа". Интрига пока держится только на округах 172 (Мысик) и 174 (Фельдман).

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Геннадий Труханов. Скандальный мэр Одессы пролетает над Радой. А в его городе все округа берут кандидаты от Слуги народа.

Евгений Геллер. Во время президентства Януковича Геллер входил во фракцию Партии регионов и возглавлял бюджетный комитет Верховной Рады. В прессе его называли "распорядителем кассы" Партии регионов – он все это отрицал. В 2018 году "забыл" указать в декларации дом в тысячу квадратов в Козине и квартиру в оккупированном Донецке.

Михаил Добкин. При Януковиче Добкин-старший работал губернатором Харьковской области, в 2014 году подался нардепы под третьим номером списка Оппоблока. А сейчас он просто еще один неудачник избирательной кампании.

Дмитрий Добкин. Младший брат проиграл досрочные выборы в округе №178 (в Харьковской области): у него 16,43% и третье место.

Борис Колесников. Экс-регионал, нардеп пятого-седьмого созывов, бывший вице-премьер (2010-2012). Давний партнер Ахметова. Был одним из организаторов сепаратистского съезда в Северодонецке в 2004 году. Голосовал за диктаторские законы Януковича. Баллотировался в 49-м округе (Донецкая область). Проигрывает кандидату от ОПЗЖ Валерию Гнатенко, которого в прессе связывают с организацией референдума боевиков в 2014 году в Донбассе. Колесников признал поражение.

А здесь читайте: Кто проходит в Раду по спискам: пофамильно

Елена Бондаренко – нардеп пятого-седьмого созывов, экс-регионал. Ярая противница Евромайдана. После революции сбежала в Россию, выступала на пропагандистских шоу. Войну в Донбассе считает гражданской. Сейчас возглавляет фонд Украинская перспектива, принадлежащий Вилкулу. Баллотировалась в 131 округе (Николаевская область) и заняла там только четвертое место.

Сергей Кивалов. Экс-регионал с огромным стажем, нардеп от фракции Оппоблок и один из авторов скандального языкового закона Колесниченко-Кивалова (признан КСУ антиконституционным). Кивалов баллотировался в "своем" округе №135 Одесской области. Предварительно - проигрывает. Обработаны 78,78% протоколов: Кивалов набирает 32,11% голосов, кандидат из Слуги народа – 39,94%.

Татьяна Бахтеева. С Партией регионов и ее наследниками в Раде – с 2002 года, во фракции ее относят к сфере влияния Ахметова. Была в числе депутатов, которые просили КСУ отменить статью о незаконном обогащении чиновников, голосовала за диктаторские законы Януковича. На досрочные выборы в парламент шла под номером 26 списка Оппоблока.

Валерия Мураева. Бывшая жена Евгения Мураева, депутат Харьковского областного совета. Баллотировалась в том же округе №181 Харьковской области, в котором на предыдущих выборах победил ее экс-супруг. Проиграла выборы кандидату от Слуги народа.

Вячеслав Богуслаев. Всегда был близок к Януковичу, с 2006 года избирался в Раду под брендом Партии регионов, голосовал за диктаторские законы. Один из богатейших людей: совладелец Мотор Сич, в 2014 году Forbes оценил его состояние в $234 млн. Впервые в биографии проигрывает выборы, и кому: свадебному фотографу, кандидату от Слуги народа Сергею Штепе. 

Дмитрий Святаш. С 2006 года избирался в Раду от Партии регионов. Голосовал за "диктаторские законы". В Раде восьмого созыва 2014 году вошел в группу Видродження. Выборы-2019 проиграл кандидату от Слуги народа Андрею Одарченко: разрыв - 15%.

БЛИЗКОЕ ОКРУЖЕНИЕ ПОРОШЕНКО

Игорь Кононенко. Старый друг пятого президента Петра Порошенко в этой Верховной Раде был первым замглавы фракции БПП. Отвечал, в том числе, за ключевые назначения в органах власти, поэтому и стал виновником появления мема: "Я от Кононенко". За полтора месяца до выборов он вышел из партии Порошенко и решил баллотироваться в округе №94 (Киевская область) как самовыдвиженец. С треском проиграл кандидату от Слуги народа Александру Дубинскому: 14,47% против 37,5%. Поражение признал.

Александр Грановский. Еще один действующий нардеп и близкий соратник экс-президента, которого в прессе называли смотрящим за судами. В мае-2019 вышел из БПП и пошел на выборы сам. Как и Кононенко, с треском их проиграл: набирает 15,53% голосов, его конкурент из Слуги народа Александр Куницкий – 48,25%. Тоже признал этот результат: "Я не идиот".

Александр Третьяков. С 1995 года до первого "похода" в Верховную Раду был президентом фирмы АТЕК-95. Также в сферу бизнес-интересов политика входили средства массовой информации. Начал политическую карьеру в команде Ющенко в 2001 году, но в 2006 году полностью разошелся с оранжевой командой. Осенью 2014 года прошел в Раду с БПП, с 2015 года был замглавы фракции. На выборы-2019 пошел как самовыдвиженец. Проиграл ресторатору из Слуги народа Николаю Тищенко.

КЛАН БАЛОГИ: МИНУС ДВА

Закарпатцы решили больше не давать "хозяевам региона" Ивану и Павлу Балогам пропуск в парламент. Однако туда снова попадает Виктор Балога: экс-губернатор Закарпатья, бывший глава МЧС, глава секретариата президента Ющенко. Он со скрипом выиграл на своем 69-м округе Закарпатской области: с отрывом от Слуги народа всего в 800 голосов.

Иван Балога. В округе №70 (Закарпатская область) финиширует только четвертым. Пока его результат не дотягивает до 16%.

Павел Балога. Второй брат Виктора Балоги шел в депутаты на 73-м округе (Закарпатье). Тоже финишировал четвертым с 10,25%.

И ДРУГИЕ СБИТЫЕ ЛЕТЧИКИ

Константин Жеваго. Один из богатейших людей Украины: Bloomberg оценивает его состояние в 1,5 млрд. Его компания Ferrexpo – третий экспортер железорудных окатышей в мире. В нее входят два ГОКа, обеспечивающих 9000 рабочих мест в городе. На выборах в этом городе миллиардер и проиграл: конкурент из Слуги народа, менеджер Prozorro Алексей Мовчан обошел его почти в два раза. Жеваго был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года - 21 год.

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Сергей Пашинский. В восьмом созыве был нардепом от Народного фронта, возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Проигрывает на округе №64 Житомирской области. У него третье место - меньше 20%.

Надежда Савченко. Фигурантка уголовного дела о планировании теракта в Раде и государственного переворота баллотировалась в крошечном прифронтовом округе №51 Донецкой области. Это политический провал: за нее отдали голоса 8 избирателей.

Борислав Розенблат. Янтарный нардеп боролся за мандат на 62-м округе в Житомире. На прошлых выборах он победил здесь как кандидат от БПП, но вышел из фракции после скандала с якобы получением взяток за законопроект о снижении ренты за добычу янтаря с 25% до 5%. Эти выборы Розенблат проиграл и в Раду не попадает: набрал только 6,62%.

Сергей Каплин. Участвовал в выборах президента, но запомнился только конфузом в прямом эфире: спутал свою программу с программой Гитлера. В мае вышел из состава фракции БПП и самостоятельно выдвинулся в округе №144 Полтавской области. Проиграл кандидату от Слуги народа Дмитрию Налетову (первое место) и бывшему мэру Полтавы Александру Мамаю (второе).

НЕ ВЗЯЛИ БАРЬЕР: САМОПОМОЩЬ, ГРОЙСМАН, СААКАШВИЛИ

Андрей Садовый. Мэр Львова на досрочных выборах возглавил список Самопомощи. Но его партия, по результатам экзитполов, находится глубоко в подвале списка симпатий украинцев: только 0,7%. В парламенте восьмого созыва у нее было 25 нардепов, а теперь Самопомощь не получит даже государственного финансирования. Садовый после проигрыша решил покинуть пост руководителя партии. Вместе с лидером мимо парламента "пролетели" вице-спикер Оксана Сыроид и лидер фракции Олег Березюк.

Владимир Гройсман. Решил начать сольную политическую карьеру и вел в парламент новую партию Украинская стратегия, в список которой вошла добрая половина действующего состава Кабмина. Экзитполы шансов этой партии не дают: она набирает 2,2%.

Олег Ляшко. Радикальная партия Ляшко завершает досрочные выборы с результатом 2,8%.

Игорь Смешко. Стал феноменом президентских выборов, когда на ровном месте набрал более 6% голосов избирателей. Хотя бы повторить результат на выборах в Раду он, скорее всего, не смог: экзитполы дают ему 4,3%. Сам Смешко пока все еще верит, что попадает в Раду. Если - нет, то мандаты придется сдать его кандидатам Рефату Чубарову, Елене Сотник.

Анатолий Гриценко. Экзитпол дает партии "первого непроходного" Гражданская позиция 0,9% голосов. Не попадает в парламент и его сын Алексей Гриценко: в киевском округе 212 он занял только шестое место с 6,1% голосов.

Михаил СаакашвилиБывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА. После возвращения гражданства приехал в Украину и возглавил список своей партии. Но набрать рейтинг он не смог. По данным экзитпола, его результат – всего 0,4%.

Михаил Поплавский. Выборы-2014 "поющий ректор" выиграл по мажоритарке и в восьмом созыве входил в группу Воля народа. На досрочных выборах решил баллотироваться в Верховную Раду от Аграрной партии и возглавлял ее список. Итог: 0,5%.

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Теги: досрочные выборы, мажоритарщики, выборы в Раду
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