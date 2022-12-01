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Разбор | "Обама из Бруклина". Кто такой Джеффрис, который сменит Пелоси, – и что говорит об Украине

Цей матеріал також доступний українською
Хаким Джеффрис (коллаж - Дарина Дмитренко, LIGA.net)
01.12.2022, 20:30

Хаким Джеффрис станет новым лидером демократов вместо Пелоси. Он критиковал Путина, добивался импичмента Трампа и обещает, что США будут с Украиной

Хаким Джеффрис заменит Нэнси Пелоси, которая была лидером демократов в Плате представителей почти 20 лет. Близкие к демократам медиа называют его восходящей звездой партии.

Он критиковал Путина и Трампа, говорил об обязанности США быть с Украиной, призывал к конструктиву с республиканцами, но формально входит в крыло демократов-прогрессивистов, которые отличись скандальным письмом по поводу войны в Украине.

"Любой политик, который готов к адекватной законотворческой работе и не хочет провокационной политики а-ля Трамп, – это хорошо для Украины, – говорит LIGA.net Александр Краев, директор программы "Северная Америка" в Украинской призме. – Если все стабильно и взвешено у наших союзников, то и в наших отношениях будет так же".

Кто такой Джеффрис, как он проложил путь в политику, заслужил сравнения с Бараком Обамой и что говорил об Украине – разбор LIGA.net.

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СМЕНА ЭПОХИ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Джеффрис станет лидером демократов в Палате представителей Конгресса США. Вероятно, с января он будет лидером оппозиции: его цель – вернуть демократам большинство уже через два года на выборах.

Он заменит 82-летнюю Нэнси Пелоси, которая возглавляла демократов в Палате почти 20 лет и прославилась жесткими поступками. Например – августовским визитом на Тайвань вопреки угрозам Китая.

"Обама из Бруклина". Кто такой Джеффрис, который сменит Пелоси, – и что говорит об Украине

Джеффрис родился и вырос в Бруклине во времена "эпидемии крэка" и золотой эры хип-хопа. В Конгрессе он представляет родной район и часть Куинса: в этих местностях Нью-Йорка проживает большое количество афроамериканцев – и Джеффрис станет первым чернокожим на посту.

Назначение Джеффриса является поворотным моментом в истории Конгресса, считает лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

"В Бруклине быстро учатся таким качествам, как настойчивость и серьезный характер. Это людное и разнообразное место, – апеллировал к происхождению коллеги Шумер. – Вы учитесь работать с самыми разными людьми, стоять на своем и не принимать все близко к сердцу. Хаким Джеффрис воплощает в себе все эти черты".

ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА ДЕМОКРАТОВ. ПУТЬ ДЖЕФФРИСА В ПОЛИТИКУ

Близкий к демократам канал CNN называет 52-летнего Джеффриса восходящей звездой партии. А экс-мэр Нью-Йорка Эд Кох сравнивал его с Обамой: "Оба афроамериканцы, оба красивы и очень умны".

Джеффрис изучал политологию и право в Университете Нью-Йорка, получил степень магистра госуправления в Университете Джорджтауна. Работал клерком у федерального окружного судьи, был юристом в компаниях Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, CBS и Viacom Inc.

В политику он пришел в 2006-м, избравшись в Ассамблею штата Нью-Йорк, а с 2012 года стал членом Палаты представителей. В Конгрессе выступал за реформу полиции из-за гибели афроамериканцев при задержаниях – был одним из авторов закона Джорджа Флойда.

В 2019-м Джеффрис стал самым молодым главой кокуса (парламентской группы) и входил в группу конгрессменов, руководивших процессом импичмента Дональда Трампа.

На слушаниях по импичменту цитировал Библию и рэпера The Notorious B.I.G. Он также называл Трампа "фейковым президентом" и заявлял о сговоре с Россией накануне выборов президента США 2016 года.

Читайте также: Коротко | "Мариупольский план". Как Путин через Трампа хотел покорить Украину: статья NYT за 5 минут

"Обама из Бруклина". Кто такой Джеффрис, который сменит Пелоси, – и что говорит об Украине

В новом созыве Конгресса он обещает быть конструктивным (но "без экстремизма") в отношениях с республиканцами, которых, скорее всего, возглавит Кевин Маккарти, называвший себя сторонником Трампа.

Возможность работать с оппонентами зависит не только от Джеффриса, но и от его партии, говорит LIGA.net американский политтехнолог, член Республиканской партии Джейсон Джей Смарт: "Демократы – против Трампа. А Трампа поддерживают 30-40% республиканцев".

Однако Джеффрис может поддерживать законопроекты, которые выдвигают умеренные республиканцы и не поддерживают трамписты, говорит LIGA.net Александр Краев, эксперт Украинской призмы.

По его словам, Джеффрис на этом будет пытаться заработать лидерские баллы, чтобы стать незаменимым как для своей партии, так и для республиканцев. "Любой политик, который готов к адекватной законотворческой работе и не хочет провокационной политики а-ля Трамп – это хорошо для Украины, – говорит Краев. – Если все стабильно и взвешено у наших союзников, то и в наших отношениях будет так же".

США ОТВЕТСТВЕННЫ. ЧТО ДЖЕФФРИС ГОВОРИЛ О ВОЙНЕ

Джеффрис осудил РФ в первый же день полномасштабного вторжения: атака на любую демократию – это атака на каждую демократию.

"Путин начал войну и несет ответственность за боль, страдания и смерть, – заявил Джеффрис 24 февраля. – США во главе с Байденом и международное сообщество будут поддерживать Украину и добиваться, чтобы РФ  понесла ответственность за вопиющий акт агрессии".

А накануне назначения на пост лидера демократов в Палате Джеффрис поддержал продолжение помощи Украине. По его словам, США как лидер свободного мира обязаны быть рядом с Украиной.

"Это битва между свободой и тиранией, битва между демократией и автократией, битва между правдой и пропагандой. Если победит Украина, победит свободный мир", – заявил Джеффрис 22 ноября.

При этом Джеффрис формально входит в группу прогрессивистов. Часть из прогрессивистов отличилась скандальным письмом о необходимости переговоров по российско-украинской войне, которое было отозвано вскоре после публикации. Подписи Джеффриса под ним не было.

СПРАВКА. Демпартию можно условно разделить на два крыла: умеренные и прогрессивисты (левое). Умеренное крыло во внешней политике поддерживает курс Байдена, а прогрессивисты – склонны к пацифизму и избеганию сложных задач.

Детальнее о крыльях американских партий читайте в материале: Разбор | Выборы в США. Республиканцы могут победить демократов: что будет с военной помощью Украине

Несмотря на формальное участие в крыле прогрессивистов, сейчас Джеффриса скорее можно отнести к умеренному крылу Республиканской партии, считает Краев. Например, он обещал никогда "не преклонить колено перед крайне левым демократическим социализмом".

"Джеффрис всеми силами показывал, что перешел в умеренную тусовку, но пытается сейчас унифицировать партию, – объясняет эксперт. – Это его попытка держать республиканцев единым фронтом, раз они уже проиграли выборы и потеряли большинство".

И у Джеффриса есть шансы стать влиятельной фигурой в Конгрессе, где преимущество республиканцев не будет большим, говорит Краев.

Лидер демократов может получить золотую акцию – от поддержки его однопартийцев будет зависеть судьба законопроектов, по которым расходятся мнения у разных крыльев республиканцев.

Однако при республиканской Палате представителей и демократическом президенте в любом случае возможны пробуксовки законопроектов.

"Может быть сложнее и для Украины, – предполагает пмериканский политтехнолог Смарт. – Поэтому так важно Украине начинать больше работать с обеими партиями – не только с демократами, но и республиканцами. Неизвестно, кто будет в Белом доме через два года".  

Читайте также: Разбор | Новый конкурент Трампа. Кто такой Рон Десантис и что он говорил об Украине

"Обама из Бруклина". Кто такой Джеффрис, который сменит Пелоси, – и что говорит об Украине

Журналист LIGA.net
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