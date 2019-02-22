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22.02.2019, 23:33

Обменялись ударами. Тимошенко и Порошенко пустили в ход козыри

Обменялись ударами. Тимошенко и Порошенко пустили в ход козыри - Фото
Юлия Тимошенко и Петр Порошенко (фото и коллаж - LIGA.net)

Почему Тимошенко похвалила Авакова, а подконтрольные Порошенко ведомства открывают дела против Батькивщины и полицейских

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Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Юлия Тимошенко повышают ставки, задействовав скрытые возможности - силовиков. СБУ и ГПУ, прогнозируемо, выступают на стороне президента, МВД Арсена Авакова - попало под публичную похвалу Юлии Тимошенко. Что надо знать о новом предвыборном конфликте - коротко объясняет LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬЖительница Сум заявила в полицию, что один из штабов кандидатов в президенты раздает деньги. Оперативная группа полиции задержала работников областного штаба БПП Виталия Мальцева и Николая Лиховида. У них нашли оружие. Оба работника офиса БПП отказались давать показания. Их отпустили через три часа после проверки оружия, которое оказалось зарегистрированным. После этого сотрудники СБУ провели обыски у следователей в Сумах, рассказал приближенный к Авакову депутат Антон Геращенко. Прокуратура открыла уголовное дело против полицейских по факту превышения полномочий.

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В свою очередь СБУ поспешила заявить о массовых обысках по всей стране и разоблачении "предвыборной пирамиды", якобы связанной с партией Батькивщина. В СБУ опубликовали документы, в которых фигурируют депутаты партии. 

Ранее медиа писали о предвыборных сетях, создаваемых в областях разными кандидатами для подкупа избирателей. События в Сумах и историю с "пирамидой Батькивщины" обозреватели связывают и называют войной предвыборных штабов: действия полиции в Сумах дали основания полагать, что министр Аваков вступил в игру против Порошенко в интересах Юлии Тимошенко, а действия СБУ и ГПУ - ответ со стороны Порошенко.

Юлия Тимошенко назвала обвинения СБУ против партии "бредом, которым занимаются провокаторы в СБУ". И похвалила Авакова: "Я верю, что МВД и министр Аваков будут работать на то, чтобы фальсификаций и подкупа не было". В то же время сам министр заявил, что МВД "пытаются дискредитировать", а ему самому неизвестные готовят провокацию: "По сценарию на мои счета в Украине или Италии из непонятных источников должна упасть внушительная сумма денег в иностранной валюте - якобы за оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации".

Депутат БПП Арьев на своей странице в Facebook написал: "Если на счет падают неизвестные средства, их, как правило, просто отправляют назад, а получатель идет с заявлением в соответствующие органы, если подозревает преступные намерения".

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Создание сетей подкупа кандидатами создает предпосылки для фальсификаций, а открытое противостояние силовых органов чревато срывом голосования. С начала выборов полиция, по данным МВД, полиция получила более 1700 сообщений о предвыборных нарушениях. Аналитик дома демократии Анатолий Окситюк говорит, что если Аваков действительно включится в избирательную гонку, то это может привести к срыву выборов. Однако то же самое справедливо и в адрес подконтрольных Порошенко СБУ и Генпрокуратуры, если они будут выявлять и пресекать только схемы оппонентов действующего президента.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Тимошенко считает, что ГПУ и СБУ стали "органами репрессий и давления" в руках Порошенко, а БПП и Банковая готовят массовые фальсификации. В то же время действия Авакова могут говорить о том, что он выбрал сторону Тимошенко. Но опрошенные LIGA.net депутаты БПП не берутся обвинять министра. Нардеп президентской фракции Александр Бригинец даже заявил, что события в Сумах могут быть "самодеятельностью местных полицейских", которые решили подыграть штабу Тимошенко, но без указаний Авакова.

И хотя аналитики видят очень серьезный вызов в происходящем, нельзя исключать, что взаимное уничтожение сетей подкупа, не переходя в открытое противостояние силовиков, может быть выгодно главному субъекту выборов - украинскому избирателю.

Читайте также: Выборы-2019: хроника избирательной кампании - все новости

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Теги: Генпрокупратура, петр порошенко, мвд, арсен аваков, юлия тимошенко
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