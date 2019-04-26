"Один на один с Путиным - нельзя". Интервью с Апаршиным за минуту

Советник по национальной обороне и безопасности избранного президента Иван Апаршин дал интервью телеканалу ZIK. LIGA.net коротко пересказывает самое значимое.

Попал к Зеленскому по рекомендации Гриценко. "Анатолий Гриценко встречался с Владимиром Зеленским после первого тура. Гриценко предложил меня, как эксперта по вопросам безопасности и обороны. Зеленский с этим согласился. У меня была встреча с Владимиром Зеленским".

Реклама

Быть министром - не предлагали, но готов. "Нет, мне не предлагали (должность министра обороны) Я не знаю, кого предлагали. Владимир Александрович мне сказал при первой встрече, что мы не обсуждаем должности. Я член команды советников президента Украины по вопросам безопасности и обороны... Я готов к исполнению обязанностей министра обороны. Не потому что я такой умный. Но я прошел путь, который дает мне основания говорить, что я четко понимаю, как функционирует Минобороны".

О чем говорил с Зеленским. "Давайте проведем осмотр сектора безопасности и обороны - нормально воспринято. Далее обратился к экс-министру финансов: вы готовы сегодня пойти на предложения, чтобы финансирование сектора безопасности и обороны было не по принципу минимально необходимой нужды, а по нормативной надобности. Он говорит: там же 5% (от госбюджета). Проценты - это классно, но от американского бюджета - это $753 млрд, а от украинского - 16 млн на развитие вооружения и военной техники".

Читайте также: Как создавался рейтинг Зеленского. Интервью Богдана - за минуту

О референдуме по НАТО. "Буду настаивать, что нам нет смысла проводить референдум - он нам ничего не дает. Давайте сначала пройдем тот путь, реализуем план сотрудничества Украина-НАТО, под эгидой Украина-НАТО, который приблизительно есть планом ПДЧ (план действий по членству в НАТО). И когда мы, как страна, будем готовы, мы не будем просить, чтобы нам предоставили возможность, мы скажем: мы готовы".

НАТО - нет альтернатив. "Не буду убеждать Зеленского вступать в НАТО, я буду убеждать, что у нас нет другого пути, чтобы защитить интересы Украины, кроме как быть членом коллективной безопасности. Кто бы мне сегодня что ни доказывал, мы не сможем ни в ближайшей перспективе, ни среднесрочной перспективе, ни в долгосрочной найти ресурсы для того, чтобы настолько поднять уровень способности страны для противостояния широкомасштабной агрессии РФ. Мы сможем это сделать гарантировано будучи членом коллективной безопасности".

Нужны миротворцы. "Он хочет решить эту проблему. Но там была принципиальная фраза - на выгодных для Украины условиях. Я ему говорил: автономия (Донбасса) однозначно не принимается. Миротворческую миссию - рассматриваем. Мы можем рассматривать, что на границу выходит армия не украинская, но и не российская, и не белорусская, а выходят миротворческие силы. Можем сами эту позицию отстоять? - нет".

Донбасс можно вернуть силой, но зачем. "Я говорил ему (Зеленскому), что мы можем найти в Украине людей, способных провести планирование операции по освобождению территории. Более того, я убежден, что мы можем эту операцию провести... Но какая цена... Есть ли сегодня смысл рисковать жизнью людей для достижения цели, которую можно достичь другим путем".

Читайте также: Встречайте шестого президента. Что известно о Владимире Зеленском

Реклама

Не даст Зеленскому сесть за один стол с террористами. "Не дай Бог кто-то предложит новому президенту сесть за стол переговоров с этими так называемыми ЛНР и ДНР (террористические организации, - ред.), я никогда это не поддержу".

И с Путиным не даст тет-а-тет встречаться. "Я бы никогда не сел с Путиным за стол переговоров один на один. Это проигрышный вариант... Я не верю, что Путин будет нам что-то гарантировать. Я поверю в это, если в этом формате будут мощные страны - США и Великобритания. Они имеют возможность на него влиять через другие механизмы, с которыми он играться не сможет".

Упрекает Турчинова: мол, армия всегда была. "Господин Турчинов, будучи секретарем СНБО говорит, что Вооруженные силы Украины и вообще система обороны страны были не готовы для принятия решений о противодействии российкой агрессии. Могу сейчас по памяти сказать - вооруженные силы были готовы к защите территории".

Обещает открыть документы по Иловайску. "Я буду настаивать, чтобы открыли все документы по Иловайску и Дебальцево. Мне нужно увидеть процедуру. Они говорят, что войска выводились. Я хочу увидеть приказ, кто отдавал и кому, и почему так случилось... Я точно это открою. Если мне будет дана такая возможность".



Читайте также: "Миша - это тест для Зеленского". Интервью Деканоидзе - за минуту