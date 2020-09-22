"Офшорный" скандал, роботизированные руки от Еsper Bionics. Что надо знать утром

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня вторник, 22 сентября. Температура от +7 до +26, курс доллара 28.27

Слив года. Все о FinCEN Files, куда попали Ахметов, Коломойский, Янукович и Порошенко

Вчера, 20 сентября, в мире стартовал очередной "офшорный" скандал. В распоряжении консорциума 400 журналистов оказалось около 2500 отчетов банков США о подозрительных операциях, которые проводили их клиенты в период с 2000 по 2017 годы, сумма сомнительных трансакций более 2 трлн.

Украинцы представлены достойно - 489 подозрительные сделки. Тут все - Ахметов, Коломойский, Фирташ, Порошенко, Янукович и Тимошенко.

Пару лет назад благодаря сливу архиву компании Mossack Fonseca мир узнал о масштабе офшорных империй бизнесменов и политиков, сегодня подтвердились плохие опасения об законопослушности крупнейших банков.

Я думаю, что это часть борьбы развитых государств за налоги крупного бизнеса и влиятельных граждан. И коронакризис - вызванная им потребность в ресурсах - способен сильно активировать эту борьбу.

Украинскому бизнесу приготовится: скорее всего он попадет под осколки войны за деньги американских и европейских корпораций. Больше по ссылке.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Почти как у терминатора. История стартапа Esper Bionics: они делают роботизированные руки

Ежегодно только в Украине устанавливают более 1000 протезов рук. Украинская компания Esper Bionics разработала роботизированную руку, которая управляется силой мышечных импульсов. Это оригинальная разработка, аналогов которой пока нет.

Объем мирового рынка бионических протезов уже составляет более $1 млрд. За часть этого рынка планирует побороться и Esper Bionics. Через год компания планирует выпустить свою роботизированную руку в массовое производство. Как украинцы создают уникальные бионические протезы - читайте в нашей истории. Больше по ссылке.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день - подпишитесь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.