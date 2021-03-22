Ограбление по-украински, киевская мобильная бригада по вакцинации. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-УКРАИНСКИ: КАК ИЗ УКРЭКСИМА ВЫДОИЛИ $3 МЛРД. ГЛАВНЫЙ ВОПРОС – АФЕРЕ КОНЕЦ?

Государственные банки оказались очень дорогим атрибутом независимости. Около $15 млрд они стоили налогоплательщикам. Один из самых затратных и точно самый закрытый – Укрэксимбанк. Пять президентов использовали его в своих политических или бизнес-целях, а олигархи финансировали его кредитами строительство империй. Как результат – суммарный убыток под $3 млрд.

Финансовый журналист Сергей Шевчук проделал кропотливую работу, узнал и написал, как "доили" госбанк в течение почти 30 лет. И разобрался – есть ли шанс, что Зеленский удержится от подобной практики. Больше по ссылке.

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Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. "Такими темпами мы скоро сдохнем". Как работает киевская мобильная бригада по вакцинации

Если коротко: мобильные бригады по вакцинации работают на пределе возможностей, при этом темпы вакцинации очень медленные. Если так будет продолжаться, возникнет риск того, что истечет срок годности вакцин (в июне). Почему так? Проблемы с общей организацией процесса, проблемы с сознательностью медиков. Значительная их часть не завели себе профиль в программе хелс.ми, не подписали декларацию с семейным врачом, наслушались бредней от научных фриков и т.д. В нашем репортаже все это – Укак под микроскопом. Больше по ссылке.

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