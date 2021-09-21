Оккупация Черного моря. Как ФСБ собирает данные с "вышек Бойко" и лезет в навигацию AIS

Мы пообщались со спецслужбами и представителями сектора нацбезопасности. Как РФ отжимает Черное море и Азов и что этому может противопоставить НАТО

Россия наращивает присутствие в Черном море и Азове, незаконно досматривает торговые суда и держит под контролем Керченский пролив. Ее корабли и самолеты угрожают эсминцам НАТО, а катера ФСБ демонстративно патрулируют побережье Азовского моря. Украина фактически потеряла контроль над 3/4 своих морских территорий. Корабли НАТО все чаще заглядывают в Черное море, в том числе на совместные с Украиной военные учения. Но этого мало.

"КОРАБЛИ НАТО КАК НА ЛАДОНИ"

"Режим Путина превратил полуостров в плацдарм для военного доминирования в Черном и Азовском морях. Его цель – дальнейшая экспансия и проектирование силы на Средиземное море и Ближний восток", – говорит LIGA.net замглавы комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (СН).

Ограничила проход кораблей. Россия захватила воды, оставив для прохода украинских кораблей узкое горлышко шириной в 13,5 морских миль. "Это коридор от одесского шельфа, где стоят так называемые вышки Бойко, до острова Змеиный", – объясняет LIGA.net представитель комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко (фракция Голос).

Летом 2021 года Путин разрешил федеральной службе войск нацгвардии блокировать акватории охраняемых объектов, добавляет Безуглая.

Незаконно досматривает суда, которые проходят через Керченский пролив. "Особенно украинские или с украинскими экипажами. И даже иностранные суда, которые идут в порты на Азовском море", – говорит Безуглая. Ежедневно РФ проверяет до 50-60 гражданских судов.

Среднее время задержки судов на пути из Азовского моря колеблется в диапазоне от 23,9 до 115 часов. До блокады это было пять-семь часов. Это подрывает портовую деятельность Бердянска и Мариуполя.

"Тем самым Россия хочет усугубить экономическое положение на территориях, граничащих с оккупированным Донбассом. Они убивают крупные порты", – говорит собеседник в силовом ведомстве.

Под видом учений, ракетных пусков и стрельб закрывает море. На начало сентября Россией было закрыто 10 таких районов вдоль побережья Крыма, Керченского пролива и акватории Азовского моря. В случае проведения учений ВМС Украины и оперативной боевой подготовки НАТО это количество может удвоиться.

Просто пишут, что целый год будут проводить стрельбы – и закрывают воды. Можете там плавать, но в вас может попасть ракета. И очень много судов не идут через Черное море в наши порты, потому что РФ им угрожает учениями, – констатирует Роман Костенко

Отслеживает корабли НАТО. Россияне установили на вышках Бойко военное и разведоборудование, вся информация сливается в единый центр ФСБ, рассказывает источник LIGA.net в силовом ведомстве.

Там же стоят системы мониторинга надводной и подводной обстановки. Они позволяют фиксировать вхождение в Босфор подводных лодок и судов, сектор обзора — две трети Черного моря.

"Они видят, что идет из Средиземного моря в Черное. Все корабли НАТО у них как на ладони. Используя эти системы, они получили контроль над всем Черным морем", – рассказывает собеседник.

Вмешивается в навигацию. А если точнее – в работу международной автоматической системы идентификации положения судов (AIS). Сфальсифицированные навигационные данные она использует для обвинения НАТО в "создании предпосылок военных инцидентов в регионе". В июне российские спецслужбы сфальсифицировали данные AIS, что привело к ложному отражению маршрутов эсминца Defender ВМС Великобритании и фрегата Evertsen ВМС Нидерландов. На самом деле корабли находились на стоянке в порту Одессы.

Использует инфраструктуру в военных целях. Все крупные захваченные объекты в Крыму стали основой для поддержки военного присутствия. На вышках Бойко, где установлено военное оборудование – вооруженные люди с РПГ, та же история на Керченском мосту и в районе трубопровода Крым-Кубань, говорит источник в силовом ведомстве.

Под предлогом охраны "стратегических объектов" они усилили Росгвардию и ВМС. Это операция прикрытия для усиления военной активности и накопления войск, – считает собеседник LIGA.net

Ворует украинский газ на украинском шельфе Черного и Азовского морей. По данным оборонного комитета Верховной Рады, Россия ежегодно незаконно добывает около 1,5 млрд кубометров природного газа и выкачивает на шельфе до 6 000 тонн нефти.

В этом нет большой экономической выгоды для России, уверен американский экономист и дипломат Андерс Аслунд. Только военная: Кремль хочет расширить влияние на всех направлениях. "Азовское море кажется ему самой легкой мишенью. Дальше он заинтересован в блокировании Одессы и этой части украинского побережья. Я считаю, что нефть и газ – это второстепенные интересы", - сказал Аслунд LIGA.net.

Итог: Украина не контролирует 3/4 своих морских территорий. "Это 100 000 из 137 000 квадратных километров. Их общая площадь в два раза превышает территории ОРДЛО и Крыма, взятых вместе", – говорит бывший министр обороны Андрей Загороднюк.

Украина настаивает, что Черное и Азовское море – это замкнутое и полузамкнутое моря, менеджмент которых регулируется Конвенцией ООН по морскому праву. А Керченский пролив – это международный пролив, который соединяет эти два моря, говорит LIGA.net директор департамента международного права МИД Оксана Золотарева.

РФ в нарушение основных принципов международного права пытается превратить Азов в собственную лужу. И точно так же пытается своими действиями расширить эту лужу и на Черное море, – считает Оксана Золотарева.

СИЛЫ РОССИИ И УСИЛИЯ НАТО

По оценке МИД, от действий России в Черном море страдают три страны-члена НАТО: Румыния, Турция и Болгария.

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Во время военных учений российская авиация, в том числе самолеты Ту-22М3 и Ту-95 МС, на регулярной основе отрабатывают блокирование черноморских проливов, уничтожение военно-морских баз и объектов на территории Румынии и Болгарии, поражение кораблей оперативного командования НАТО в акватории Черного моря, говорят в спецслужбах.

Постоянным военно-морским группам НАТО в Европе недостает сил для противодействия РФ сразу в трех морях: Средиземном, Балтийском и Черном. Альянс все еще не определился со своим видением Черноморского региона. Турция держится собственного курса, а экономический и военный потенциал Румынии и Болгарии явно недостаточен. У последней еще и нет политической воли

На сентябрь 2021 года группировка российских войск в Азово-Черноморском регионе, насчитывает около 32,5 тысяч военных, со ссылкой на разведку рассказывает LIGA.net Безуглая. У них на вооружении – до 40 боевых кораблей, в том числе семь носителей крылатых ракет морского базирования, шесть ударных субмарин, 12 береговых ракетных комплексов, более 180 самолетов и вертолетов.

"Кроме того, к исполнению задач в регионе привлекаются силы и средства береговой охраны пограничной службы ФСБ и федеральной службы войск Росгвардии, в составе которых на сегодня находятся более 130 единиц кораблей-катеров-лодок", – отметила она.

После аннексии Крыма Россия поставила ЧФ РФ в приоритет по перевооружению, добавляет военный эксперт Национального иститута стратегических исследований Николай Белесков. Черноморский флот получил три фрегата, четыре малых ракетных корабля, шесть подводных лодок, два патрульных корабля, мини-тральщик. Часть из этого вооружения используется для присутствия России в Средиземном море. "За эти годы ЧФ РФ обновил боевые единицы на 40-50%", – отметил он.

Если Кремль решит расширить агрессию против Украины, состав ЧФ РФ может быть усилен за счет оперативной переброски в акваторию до 20-ти кораблей и катеров Каспийской флотилии и шести десантных кораблей из состава Северного и Балтийского флотов, – считает Безуглая

Кремль планирует в ближайшие семь лет ввести в состав ЧФ РФ еще 10 новых кораблей и утроить количество крылатых ракет "Калибр".

Достаточна ли реакция НАТО на эту игру мускулами?

"Авиация НАТО охраняет воздушное пространство Румынии и Болгарии. Идет активный обмен разведывательной информацией о деятельности вооруженных сил РФ в регионе", – утверждает Безуглая. Альянс усиливает присутствие в Черном море и за счет совместных военных учений: в 2020 году их было 24 (в 2013 году – только восемь).

До начала вооруженной агрессии России против Украины в Крыму количество визитов военных кораблей нечерноморских стран НАТО в Черное море колебалось от 8 до 40. В 2019 году усилия Альянса и США дали присутствие в Черном море 225 дней в год, подсчитывает Белесков: "Это период, когда как минимум один корабль НАТО был в Черном море".

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что до 2035 года Украина планирует реализовать большую программу по развитию военно-морского флота. В ней – создание инфраструктуры для строительства малых подводных лодок, корветов и военных катеров, военно-морских баз (первая – в Бердянске).

"Наш флот сейчас далеко не в лучшем состоянии, – не верит в планы Зеленского нардеп Роман Костенко. – И даже в перспективе десяти лет мы это преимущество вряд ли установим. Поэтому доминировать в Черном море — это очень долгосрочная перспектива. А пока мы можем выравнивать дисбаланс только за счет союзников".

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