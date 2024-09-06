С утра 5 сентября в здании Министерства иностранных дел царила нетипичная атмосфера напряженного ожидания, рассказывают LIGA.net сотрудники. Весь small-talk сводился к тезисному обсуждению вопроса: "Ну что, проголосовали?"

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

После назначения нового министра Андрея Сибиги атмосфера напряженного ожидания не развеялась. Едва ли не единственным, на кого она, казалось, совершенно не влияла, был теперь уже эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Передав пост, он покидал здание МИД с видом человека, который наконец-то может немного выдохнуть.

Вопрос "Что дальше?" вслух никто не озвучивал, но он физически ощущался в воздухе.

А дальше – новый министр, с другими подходами и новым стилем коммуникации. Но все это не означает кардинальных изменений в работе и стиле украинской дипломатии, объясняет LIGA.net бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Ситуация в Украине требует напряженной работы дипломатии и круглосуточной реакции, – рассказывает он. – А во время войны с Россией стратегические вопросы международной политики действительно сосредоточены вокруг президента и его офиса".

Каким будет Сибига в новой роли и как может измениться поддержка Украины – коротко.

"Появятся дополнительные направления". Чего ждать от нового министра

Официально с должности министра иностранных дел Кулебу уволили 5 сентября.

4 сентября на заседании парламентской фракции Слуга народа, где обсуждали кадровые перестановки в правительстве, президент Владимир Зеленский замену главы МИД прокомментировал так: "Не хватает энергии для продвижения предоставления оружия".

Чтобы прогнозировать изменения в работе МИДа, нужно понимать точную причину отставки, говорит LIGA.net директор Центра оборонных стратегий Александр Хара. Она – до сих пор неизвестна.

Справка Новый



С 2016 по 2021 год Сибига работал послом Украины в Турции. С конца мая 2021 года являлся заместителем руководителя Офиса президента, где отвечал за внешнюю политику Банковой.



В апреле 2024 года он был назначен первым заместителем главы МИД вместо Точицкого. Новый министр иностранных дел Украины – Андрей Сибига. Свою дипломатическую карьеру он начал еще в 1997 году. Является представителем львовской школы дипломатии.С 2016 по 2021 год Сибига работал послом Украины в Турции. С конца мая 2021 года являлся заместителем руководителя Офиса президента, где отвечал за внешнюю политику Банковой.В апреле 2024 года он был назначен первым заместителем главы МИД вместо Точицкого.

Но о кардинальных изменениях в любом случае речь не идет, считает Хара. И Кулеба, и Сибига – дипломаты с большим опытом работы. Да и политический контекст не изменился настолько, чтобы Украина изменяла свои подходы к международной политике.

"Может быть, появятся дополнительные направления. В частности, правовое, – предполагает Хара. – Сибига в свое время работал в правовом департаменте. У него есть идеи, как навести порядок в наших соглашениях с Российской Федерацией, в рамках СНГ, с Беларусью и тому подобное".

Оружие, НАТО и украинцы за границей. Сибига – о своих приоритетах

У нового министра уже есть определенные идеи, направленные на урегулирование международных договоров, подтверждает LIGA.net председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики (СН) Александр Мережко: "В своем выступлении Сибига дал понять, что он хочет быть более ориентированным на конкретный результат, а не на посты в социальных сетях".

Сам Сибига отмечает , что задача номер один для украинской дипломатии – от посла к атташе – это обеспечение обороноспособности Украины.

"Оружие, оружие, оружие", – говорит новый министр.

Речь идет, по его словам, и о воплощении уже выделенных пакетов, и о достижении новых договоренностей с "цементированием долгосрочных обязательств".

Несомненным приоритетом, который он отметил, будет также снятие всех искусственных ограничений на поставки западного оружия и на его применение по территории России. Не должно быть никаких ограничений в реализации права на самооборону, считает он.

Также среди приоритетов – членство в ЕС и НАТО, восстановление справедливости и ответственность за российские преступления, компенсации за нанесенный ущерб. А также – достижение "всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира".

Сибига анонсировал кадровые изменения в МИД: "Появятся новые послы и генконсулы. Будут изменения и в центральном аппарате, направленные на усиление системы. Пересмотрим Стратегию внешнеполитической деятельности исходя из реалий военного времени".

Новый министр пообещал и "коренным" изменить политику в отношении украинцев за рубежом.

Изменения не будут кардинальными, считает Хара: "Точно – не к худшему".

Но к лучшему ли – будут определять не профессиональные или личные качества нового министра иностранных дел, а среду, в которой он будет работать.

Стратегические приоритеты и стиль международной политики определяет президент.

"Сибига работал в Офисе президента. Он понимает Офис, там понимают его. С точки зрения практического взаимодействия какие-то вещи могут даже улучшиться, – говорит бывший министр Павел Климкин. – Что касается базовых основ международной политики – здесь я кардинальных изменений не предусматриваю".

Как смена министра повлияет на поддержку Украины

Ожидать, что сам по себе факт замены Кулебы на Сибигу повлияет на оказание помощи Украине, тоже не стоит, подчеркивает бывший глава МИД.

Дипломатия – это та часть политики, которую не видно публично, говорит Климкин:

"Можно, конечно, публично призывать партнеров предоставить нам новые виды оружия и новые возможности для ударов, но решения принимаются по другому алгоритму и другой логике".

Сейчас, по его словам, Украине важно сосредоточиться именно на этих алгоритмах: "На выгодах и интересах наших партнеров – как тактических, так и стратегических – в дискуссии".

Поддержка партнеров Украины базируется на разных принципах, соглашается Хара. Некоторые страны готовы вкладываться в Украину, потому что российская агрессия угрожает не их национальным интересам, а их ценностям. Некоторые страны – исходя из собственного национального интереса и потребности защищать свои ценности, говорит он: "Например, Польша. Потому что если мы проигрываем, Польша будет следующей. Это понятно".

Африканские страны не испытывают непосредственной угрозы для себя от российской агрессии, но она все равно затрагивает их интересы, продолжает Хара: "Украина – поставщик зерна на африканские рынки. В этом регионе зерно – это не просто продукт питания. Это – политическая стабильность в отдельных странах".

Поэтому к каждой стране нужно найти индивидуальный подход, основанный на анализе ее ценностей, интересов и балансов, добавляет он.

"Публичная дипломатия, – заявления и призывы, – очень важна, и мы многое делаем в этом направлении, – заключает Климкин. – Но это не та часть, которая непосредственно работает".