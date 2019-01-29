Он тоже идет! Есть ли второй шанс у Порошенко

Действующий президент Петр Порошенко сегодня объявил, что будет участвовать в мартовских выборах. Почему он так долго думал, что сказал на форуме и как социологи оценивают его шансы на второй срок - в коротком материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Порошенко ведет активную рекламную кампанию еще с начала июня, когда улицы заполнили сотни его билбордов: ко дню крещения Руси - с надписями "Армія, мова, віра" и "Ми - Україна", потом "Геть від Москви", а в новом году - "Томос для України". В последний месяц его агитация сопровождается томос-туром по регионам Украины.

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Все это время публично он не высказывал намерение идти на второй срок. На последней пресс-конференции, проведенной в аккурат на следующий день после создания Православной церкви в Украине, Порошенко сказал, что пока не готов прямо объявить об участии в выборах президента-2019 - кампания еще не началась. Но готов помогать "более достойному", если такой кандидат появится.

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"К сожалению, сейчас в Украине нет ни одного политика без отрицательного рейтинга. У нас на сегодняшний день ситуация такова, что все политики имеют отрицательный рейтинг и отличие один-два процента", - сказал также Порошенко.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Держать интригу до последнего Банковой все же не удалось. Уже вчера в первые часы после объявления форума "От Крут до Брюсселя" было понятно, что его основная задача - открыть президентскую кампанию для Порошенко.

Действующий президент входит в выборы в середине цикла регистрации конкурентов. Они уже вовсю подают документы в Центральную избирательную комиссию, а 23 даже зарегистрированы кандидатами (полный список кандидатов - здесь).

"Чувство глубокой ответственности перед страной вынудило меня принять решение еще раз выдвинуть свою кандидатуру на должность президента", - объявил Порошенко на форуме. На этот раз Он обещает гарантировать необратимость интеграции в ЕС и НАТО, восстановить территориальную целостность и принести выгодный Украине мир - "чтобы завершить построение сильного успешного государства".

Юлия Тимошенко удивила всех тем, что привела на форум почетного патриарха Филарета, чем немало разозлила Банковую - как бы он там не хвалил президента. Порошенко вполне ожидаемо пригласил на свое выдвижение нового главу церкви Епифания.

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Кроме политиков из близкого окружения (фото здесь), на форуме были замечены мэр Днепра Борис Филатов, который в декабре порвал связи с олигархом Игорем Коломойским, и основатель Правого сектора Дмитрий Ярош. Известный писатель Лесь Подеревянский пришел, чтобы не дать шансов "северной лисичке с белым пушистым хвостиком... появиться на наших просторах". А совсем полной неожиданностью для журналистов стала начинающая рэперша Alyona Alyona - правда, вечером заявила, что ее обманом заманил на форум районный чиновник.

ЧТО ДАЛЬШЕ. "Со стороны Порошенко это такая неожиданность", - пошутил о выдвижении президента социолог Евгений Головаха.

Социология дает действующему президенту не так уж много шансов на победу на выборах. Хотя к зиме его рейтинг все же подрос, и он вырвался в топ-2 претендентов. По данным декабрьского исследования фонда Демократические инициативы, среди кандидатов на президентскую должность лидером остается Юлия Тимошенко (среди тех, кто намерен участвовать в выборах) - 16,1%. Дальше идут Петр Порошенко - 13,8%, Владимир Зеленский - 8,8%, Юрий Бойко - 8,4%, Анатолий Гриценко - 6,8%, Олег Ляшко - 6,9%.

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"Сложно оценивать шансы Порошенко. Согласно нашему исследованию после томоса, шансы есть. Но насколько на томосе и патриотических темах можно построить избирательную кампанию? Пока выглядит так, что он может быть претендентом на второй тур с Тимошенко. В том, что Тимошенко там будет, думаю, ни у кого сомнений нет", - сказала LIGA.net директор фонда Ирина Бекешкина.

Среди тех, кто собирается участвовать в выборах, по данным фонда Демократические инициативы, к декабрю не определились с выбором 13,1%. "Зеленский подобрал значительное количество молодежи, которая изначально не собиралась идти на выборы и голосовать. Их теперь гораздо меньше. Но сейчас появляются свободные от Вакарчука - и остается открытым вопрос, к кому они пойдут", - говорит она.

"Частично Зеленский забрал у Тимошенко, немножко у Ляшко, но немного. Судя по рейтингам, он серьезный игрок. Хотя в целом мне кажется, что это игра больше на осенние выборы в Раду", - добавила Ирина Бекешкина.

Так что у Порошенко, считает она, есть шансы попасть во второй тур. Дальше моделировать ситуацию еще рано: с кандидатурами во втором туре определились только 40%. "Очевидно, во втором туре опять будут голосовать скорее не за одного кандидата, а против второго. Разочарование очень большое в политиках и политике вообще. Они будут голосовать за меньшее зло", - допускает социолог.

После завершения регистрации кандидатов социологи собираются сделать финальный социологический срез перед выборами.

"У действующей власти всегда есть большой ресурс, - добавляет социолог Евгений Головаха. - В основном их электорат - это те люди, которые очень боятся изменений. А таких у нас много. Они могут говорить, что не согласны с политикой, но это ничего не меняет".

В первую очередь эти люди и будут электоральным ресурсом Порошенко, считает он: "Так что ресурс у него есть. Тем более, что у нас демократическая система, и никто не может заранее назвать имени победителя. Пусть выдвигается".

Выборы-2019: хроника избирательной кампании - все новости