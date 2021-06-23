СНБО ввел санкции против крупных украинских бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа. Это – часть анонсированной президентом Владимиром Зеленским кампании по борьбе с олигархами. В начале июня в Верховную Раду был внесен законопроект, который должен закрепить в законодательстве термин "олигарх" и определить объем санкций для обладателей этого статуса.

Со стороны может показаться, что Зеленский в отношениях с олигархами нашел свою "волшебную палочку" в виде санкций СНБО. Могут ли олигархи объединиться, чтобы дать консолидированный ответ и отразить атаку Зеленского? Или даже не допустить Зеленского на второй президентский срок? Пять мнений от LIGA.net.

Юлия Мостовая, политический аналитик, главный редактор ZN.UA (фото - detector.media)

Если олигархи решат, что законопроект Зеленского критически опасен, – они смогут объединиться и сделать депутатам предложение, которые перекроют их теневые зарплаты в монобольшинстве. Они в состоянии это сделать. А вот будут ли – посмотрим.

Самая главная проблема украинских олигархов даже не в их договороспособности. Между ними было миллион войн, миллион перемирий, они вместе ходили и на охоту, и на водопой. Сама большая их проблема – им не на кого поставить. Нет альтернативы Зеленскому.

Сегодня избиратель открывает политический шкаф и очень по-женски грустит: нечего надеть. Это сто раз одевано, то висит, это вышло из моды, то залатано и полиняло. Единственное, что радует глаз – новая шмоточка, Владимир Александрович. Рациональный выбор большинство наших граждан делать не может и не хочет.

Поэтому сейчас олигархи находятся, я бы не сказала в лихорадочном, но в поиске: кто бы мог стать тем человеком, который способен создать электоральную альтернативу Владимиру Зеленскому. Очевидно одно: олигархам есть, чем воевать, но им некем воевать.

А глядя на последние решения СНБО, многие богатые люди вспомнили, как прятали активы от Януковича, пытаясь спасти бизнес от "семейной" гельминтизации. Активы – заводы, недвижимость, СМИ – закладываются залогами под кредиты. Полученные деньги выводятся из страны, работая в основном на Европу. И волки сыты, и овцы – овцы.

Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Atlantic Council, бывший член набсовета Укрзализныци

Любопытно, что президент Зеленский, как и Путин, начал править из Совета безопасности (СНБО – ред). Это дает ему больше силы.

Он предпочел действовать с применением санкций, которые могут показаться естественными и уместными, учитывая, что первых фигурантов – Медведчука и Фирташа – легко можно считать предателями и что украинская судебная система не работает. Но было бы более целесообразным реформировать судебную систему.

Когда Путин пришел к власти, российские олигархи объединились в Российский союз промышленников и предпринимателей. В то время как в Украине олигархи никогда этого не делали, потому что чувствовали себя сильными по отношению к государству. Было бы естественным, что они образуют совместную организацию для переговоров с президентом Зеленским, как это происходит в большинстве стран.

Но вряд ли крупные бизнесмены выступят против Зеленского, потому что им есть что терять. Они, скорее, захотят вести переговоры, как в России, чем прямо выступить против или попытаться подорвать власть.

Виталий Портников, журналист, политический аналитик

Я не очень понимаю, как решения Зеленского влияют на коллективные интересы олигархов. Тот законопроект, который он подал в парламент, точно не приводит ни к каким последствиям.

Например, как он собирается запретить им финансировать партии, которые и сейчас финансируются непрозрачным способом? Это очень странная идея. Или запретить участвовать в новой приватизации? Это означает, что то состояние, которое у них есть сейчас, сохраняется, на него никто не претендует. Ну какая из этого проблема возникает у Ахметова, Коломойского, Пинчука или Фирташа?

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Если разобраться, то у украинских олигархов нет никакой необходимости консолидироваться. Это могло бы произойти, если бы Зеленский принял настоящее антимонопольное законодательство. Которое заставляло бы собственников монополий продать часть бизнеса. Это уже был бы закон не против Порошенко, а против олигархов. Это заставило бы напрячься Коломойского, Ахметова, Фирташа и Пинчука – как монополистов. Задуматься о консолидации общих действий.

Но пока что я не вижу в этом реальной политической необходимости.

Михаил Минаков, политический философ, руководитель украинской программы Kennan Institute

Как правило, ключевые фигуры олигархических кланов находятся в длительном конфликте друг с другом. Однако часть из них вполне может объединиться против общего врага – как, например, в 2014 году.

Но пока слишком рано говорить о возникновении значительного союза олигархов против президента Зеленского. Также я не вижу союза олигархов с ведущими оппозиционными силами.

Возможность такой консолидации широкой антипрезидентской коалиции – растет. Это может стать реальностью, как только появится реальная политическая возможность. Скорее всего, в таком случае начнется широкое протестное движение, которое может заставить руководящую группу отказаться от власти или от неправовых методов политики.

Алексей Мушак, экс-нардеп, советник премьер-министра Украины в 2019-2020 годах

Нет, олигархи не сплотятся. И давайте ритуальные танцы Зеленского отличать от реальных действий. Есть несколько составляющих, на которых держится олигархическая история в Украине.

Первая и самая главная история – это медиа. Они сидят на дотациях. Телегруппа Украина Ахметова закончила 2020 год с колоссальными убытками. Если не ошибаюсь, порядка $100 млн.

Медиа безбожно дотируются олигархами, и это искривляет медийное поле и подачу правдивой информации. Но ничего об этом нет в антиолигархической политике. Санкции СНБО не касаются телеактивов. У меня такое впечатление, что Зеленский просто говорит им всем: друзья, я могу теоретически с вами что-то сделать, но если вы будете лояльны ко мне в медиа, мы все отделаемся легким испугом.

Второе – система налогообложения. Вспомните ситуацию с рентой на железную руду. Зеленский за последний месяц пошел не дальше, а наоборот отступил от позиций. Кабмин предлагал одну концепцию, потом что-то произошло, и по сути налоговую нагрузку снизили на 44%. Такие вещи не происходят сами по себе. За ними стоит переговорная история.

Олигократия в Украине во многом базируется на том, что АМКУ не работает. Так вот, самым сильным индикатором реальной борьбы с олигархами будет то, что АМКУ реально станет независимым и получит весь набор функционала для противодействия злоупотреблениям монопольным положением. Пока кажется, что комитетом хотят рулить в ручном режиме: скажут – фас, не скажут – нет.

Так что Зеленский не борется с олигархами. А хочет получить от них медийную лояльность, которая поможет выиграть следующие выборы.

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