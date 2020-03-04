Операция "новые лица" или страх за рейтинги. Почему Зеленский убрал Гончарука

В среду, 4 марта, Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и назначила новый Кабмин Дениса Шмыгаля. Полуофициальная причина растиражированная в месседж-боксах для депутатов: резкое падение уровня доверия, плохая ситуация с промышленным производством и бюджетом и неудовлетворительная, по мнению Офиса президента, имплементация экономических реформ.

Почему Слуга народа на самом деле поменяла премьера, кто пришел вместо Гончарука и что ждет новый Кабмин, - разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Правительство Гончарука отправили в отставку спустя полгода после назначения. Внутреннюю оппозицию в СН против премьера возглавил нардеп Слуги народа Александр Дубинский – бывший журналист телеканала 1+1 олигарха Игоря Коломойского. Не прошло и месяца с назначения Гончарука, как Дубинский начал критиковать решения правительства и подаваемые им законопроекты. С каждым днем критика усиливалась, к ней присоединялись депутаты других фракций, в частности ОПЗЖ. Именно Дубинский активнее остальных вешал на Кабмин Гончарука ярлык "соросят".

От слов к делу оппоненты Гончарука перешли в январе, когда в соцсетях появились "пленки Гончарука", на которых экс-глава правительства называет себя "профаном в экономике", и говорит, что у президента в голове туман. Через пару недель Зеленский заявил, что записи загрузили в интернет с компьтера в офисе телеканала 1+1 (этому предшествовал обыск с участием СБУ на канале).

На следующий день после слива Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому (хотя по закону должен передать спикеру парламента). Как признаются собеседники LIGA.net в руководстве ОП и фракции Слуга народа, никакого заявления Гончарук тогда не писал. Официально же Зеленский встретился с премьером и дал ему "шанс все исправить".

Алексей Гончарук и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Возможно, президент не лукавил, когда давал шанс, но Зеленский как ни один другой президент ориентируется на социологию. "Мы когда видим социологические опросы, как что-то не работает и люди нам это говорят через депутатов, то мы сразу делаем выводы и принимаем кадровые решения", - сообщил журналистам первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко.

В конце февраля началась новая волна против Гончарука, которая в итоге его и смыла. В СМИ закинули информацию, что новым премьером станет Сергей Тигипко, а правительство будет полностью перезагружено. Факт переговоров с Тигипко подтвердил сам Зеленский.

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Затем в Офисе президента решили якобы ограничиться точечными изменениями и говорили о замене пары-тройки министров. Глава фракции Слуга Народа Давид Арахамия в интервью, которое было записано 27 февраля, прогнозировал, что Гончарук останется. Несмотря на это, по информации LIGA.net, вопрос отставки Гончарука по состоянию на 1 марта был решен. Не помогла Гончаруку встреча с главой ОП Андреем Ермаком в одном из киевских ресторанов.

Официально Гончарук обсуждал с Ермаком "рабочие вопросы". Неофициально, как рассказывают два собеседника в руководстве СН, Гончарук искал гарантий для себя после увольнения. "Может советником его сделаем или в набсовет какой-то назначим как вариант", - говорит один из собеседников.

Как бы там ни было, но на данный момент Гончарук – официально безработный, поскольку 4 марта за его отставку проголосовали 353 нардепа.

"Это правительство новых лиц, но лиц мало. Нужны новые мозги и новые сердца. Это правительство знает, что делать, но знать мало. Нужно действительно очень много работать. Мы должны признавать ошибки", - заявил президент на внеочередном заседании фракции перед отставкой Гончарука.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Перед президентскими выборами Зеленский обещал открытость при отборе руководства госорганов и новые лица. Однако процесс назначения нового состава правительства опровергает слова президента. Кто, как и на основе каких критериев выбирал новых министров? "Решения принималось в кругу трех человек – Зеленский, Ермак и Шефир. С Верховной Радой и фракцией никто ничего не обсуждал", - рассказывает LIGA.net один из руководителей парламентского комитета по квоте СН.

В результате такого подхода многое решалось в последние дни и даже часы. До заседания фракции СН, которое состоялось 3 марта вечером даже большинство нардепов президентской фракции - не знали, кто войдет в новый Кабмин. В итоге новое правительство оказалось укомплектовано не очень новыми людьми, часть из которых работали в Кабмине времен Виктора Януковича.

"Усиление опытными людьми направлено на то, чтобы дать людям понимание, что ситуация стабилизируется. Мы переходим в правительство спокойных технократов, которые будут взвешено принимать решения. Вы видели, как выглядит Шмыгаль. Он вселяет доверие и спокойствие. И это спокойствие, я думаю, люди скоро почувствуют в своих карманах и домах", - заверил журналистов Корниенко.

Денис Шмыгаль (фото - EPA)

При этом точный список "спокойных технократов" не был известен вплоть до момента голосования. В день голосования у Зеленского состоялось как минимум три встречи с министрами правительства Гончарука, обсуждали условия, на которых они могут/готовы остаться.

На вышеупомянутом заседании фракции Зеленский представил своего кандидата в премьеры – Дениса Шмыгаля. Его подробный профайл можно найти по ссылке.

Один из нардепов рассказал LIGA.net, что на фракцию пришло более 230 человек. "Последний раз так много людей было перед назначением Гончарука", - отметил собеседник.

Будущий премьер зачитал депутатам список, который был сформирован на 70-80%. Не решенным остался вопрос с Министерствами энергетики, культуры, образования и науки. Ситуация по отдельным министерским портфелям менялась до голосования буквально каждый час. К вышеперечисленным проблемам добавились министр АПК и вице-премьер по ОПК – Тимофей Милованов и Олег Корестелев 4 марта отказались от должностей.

"Кандидата на Минэкономики Жуковского озвучили на фракции, но на следующий день он пришел и отказался. Сказал, что ему интереснее НБУ. Более того, он улетел в США и больше не выходил на связь", - рассказывает один из нардепов СН.

За пару часов до внеочередного заседания на Банковой поняли, что с кандидатами на экономический блок не складывается и решили повременить с введением должности первого вице-премьера по экономике, вице-премьера по ОПК, а также разделением Минэнерго и Минэкономики.

Помимо этого, Владимир Бородянский соглашался остаться в новом Кабмине при условии, если министерство культуры, молодежи и спорта не будет разделятся. "Однако к Зеленскому постоянно ходили спортсмены и требовали своего министерства. А Бородянский встал в позу. Его в этом поддерживал Александр Ткаченко (нардеп от СН, глава профильного комитета – ред.)", - рассказывает собеседник в руководстве фракции.

Останется Арсен Аваков, который продолжит возглавлять министерство внутренних дел. На заседании фракции Зеленский назвал его "самым эффективным министром". Однако именно Аваков вызвал больше всего дискуссий внутри фракции. Шесть "слуг" прямо заявили LIGA.net, что не поддерживают назначение. По словам собеседника в руководстве фракции, несогласных с этим кадровым решением в СН – 15-20 человек.

Несмотря на такую неопределенность, Рада утвердила правительство Шмыгаля. За премьера проголосовал 291 депутат, а за пакет министров - 277 депутатов. При этом за Кабмин проголосовали 228 из 248 "слуг". Если вспоминать вопрос с Аваковым, можно предположить, куда делись 20 голосов.

ЧТО ДАЛЬШЕ. "В предложенном составе есть сочетание молодости и опытности, амбиций и профессионализма. Это правительство, которое не будет прятаться в Facebook", - заявил Шмыгаль на внеочередном заседании, представляя своих министров.

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко назвал маркер для нового правительства: стабилизация экономической ситуации, прекращение падения промышленности, обеспечение прогнозируемого роста ВВП на уровне 4%.

Глава фракции Голос Сергей Рахманин задает уместный вопрос, "как можно преодолевать проблемы в экономике без экономического блока". Арахамия прокомментировал это замечание: "Озвученные кандидаты подумали немного и поняли, какая эта сложная задача. И нормальный человек с хорошей репутацией хорошо подумает перед тем, как браться за такую должность", - заявил глава фракции СН.

Как рассказали журналисту LIGA.net несколько нардепов Слуги Народа, новый премьер пообещал через две недели найти кандидатов на вакантные должности в Минэнерго, Минэкономики, Минкультуры и Минобразования.

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