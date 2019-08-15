Оппозиция в забвении. Слуга народа - это коалиция. Что будут делать другие партии в Раде?

После внеочередных парламентских выборов 2014 года пять из шести партий, которые завели в новый созыв свои фракции, сформировали коалицию. В 2019 году ситуация диаметрально противоположная: всего одна фракция будет исполнять роль монокоалиции, а все остальные партии будут представителями оппозиции. Хотя не всем из них слово "оппозиция" нравится. LIGA.net решила разобраться, как Оппозиционная платформа-За жизнь, Батькивщина, Европейская солидарность и Голос собираются работать в невиданных для украинской политики условиях гегемонии одной партии – Слуги народа.

ОПЗЖ. ПЛАТФОРМА ДЛЯ МЕДВЕДЧУКА

Партия Виктора Медведчука и Юрия Бойко – единственная, кто на данный момент четко артикулирует желание быть оппозицией к партии Владимира Зеленского. "Единственной настоящей оппозицией к прошлому и нынешнему государственному курсу является Оппозиционная платформа – За жизнь", - сказано в заявлении партии на официальном сайте.

ОПЗЖ требует, чтобы все должности, предусмотренные для оппозиции, перешли именно к ней. "Мы считаем, что нашей партии должны быть отданы должности глав трех комитетов, три должности заместителей глав и три должности секретарей комитетов. Кроме того, мы претендуем на то, чтобы наша партия была представлена в президиуме и в комиссии по вопросам приватизации", - заявил кандидат от партии Александр Пузанов в эфире телеканала NewsOne.

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В частности, партия Медведчука претендует на главенство в комитетах по вопросам свободы слова, а также регламентном и бюджетном комитетах. Также аппетиты "оппозиционеров" распространяются на должность вице-спикера и уполномоченного по правам человека.

Кроме того, ОПЗЖ декларирует необходимость принятия закона об оппозиции, который должен урегулировать права оппозиции по контролю за властью, участие оппозиции в ЦИК, Счетной палате, Антимонопольном комитете и других регуляторах. Иронично, что именно Партия регионов в 2010 году приняла закон, которым полностью исключила из регламента Верховной Рады все нормы о парламентской оппозиции.

Касательно должности вице-спикера, то партия готова претендовать на это кресло, но среди кандидатов не будет Медведчука. "Этот вопрос я обсуждал с Виктором Медведчуком, и председатель политсовета нашей партии не займет кресло в президиуме Рады – он сосредоточится на партийной работе", - сказал глава ОПЗЖ Вадим Рабинович в комментарии сайту партии. На вопрос LIGA.net, кто если не Медведчук в президиуме, Александр Пузанов лишь заявил: "Каждый член нашей фракции может занять эту должность, поэтому мы определяемся".

БАТЬКИВЩИНА. ГОТОВА ПОДСТАВИТЬ ПЛЕЧО ЗЕЛЕНСКОМУ

В преддверии президентских выборов лидер Батькивщины Юлия Тимошенко называла Зеленского "тестом на способность нации к политическому самоубийству". После победы Зеленского риторика ЛедиЮ несколько изменилась. Тимошенко активно лоббировала быстрое формирование нового правительства под нового президента. Параллельно с этим лидер Батькивщины не забывала напоминать, что стране нужны опытные и проверенные люди в правительстве для быстрых и эффективных реформ. И Тимошенко якобы лучше всего для этого подходит.

Однако сам Зеленский дал четко понять – "старого лица" в кресле премьера не будет. Поэтому аппетиты Тимошенко уменьшились и она решила перейти к тактике "Мы не будем в оппозиции к президенту, нужна консолидация с новой властью". Подобный месседж прозвучал от нардепа от Батькивщины Андрея Кожемякина на заседании подготовительной группы первого заседания новой Рады 9 августа. До парламентских выборов Тимошенко заявляла о готовности к созданию коалиции со Слугой народа и Голосом.

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В партии власти не сильно спешат брать ЮВТ в "коалиционную долю". "Мы прекрасно осознаем, что Тимошенко будет в коалиции до тех пор, пока ей это выгодно. Как только мы затронем аграрный или другой социальный вопрос – ее риторика тут же поменяется", - заявил LIGA.net представитель Слуги народа из первой тридцатки списка. Если вспомнить, что в партии Зеленского выступают за открытие рынка сельхозземель, то здесь им с Тимошенко явно не по пути.

Поэтому уже сейчас партия Тимошенко действует более аккуратно и в последних эфирах на телевидении твердит, что теперь вся полнота власти будет исключительно у Зеленского. Батькивщина же будет продолжать защищать интересы своего избирателя и лоббировать вопросы понижения тарифов на газ, реформы медицины и повышения пенсий.

Что касается должностей в новом парламенте, то здесь Батькивщина выступает за пропорциональное распределение в комитетах. "Ключевое задание парламентских комитетов – это контроль за деятельностью органов исполнительной власти. А контроль должны осуществлять как раз те, кто будет контролировать эту власть. Если они сами сформируют свое правительство и сами будут пытаться его контролировать – это уже диктатура", - заявил нардеп от Батькивщины Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne.

Принципиальными для себя партия Тимошенко называет комитеты по вопросам бюджета, правоохранительной деятельности и свободы слова. Батькивщина уверена, что Кожемякин - лучший претендент на должность главы правоохранительного комитета.

ЕС. ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ

Классической оппозицией ЕС себя называть не хочет, ведь возможны ассоциации с ОПЗЖ. "Есть три возможных варианта для парламента: коалиция, оппозиция и демократическая оппозиция. ЕС будет в последней категории", - рассказал LIGA.net собеседник из первой десятки списка партии.

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По его словам, партия Порошенко готова поддерживать инициативы Слуги народа, направленные на сближение Украины с Европейским Союзом и НАТО. При этом в партии ожидают от команды Зеленского аналога коалиционного соглашения, что позволит ЕС определится с поддержкой или не поддержкой тех или иных инициатив.

В тоже время в партии существуют опасения касательно поддержки законопроектов Зеленского. "Например, Порошенко говорит, что Слуга народа за рынок земли, и мы – за рынок земли, поэтому надо поддерживать. Но, с другой стороны, не все наши избиратели смогут это правильно понять. Мол, какого вы поддерживаете инициативы Зеленского?! Поэтому к каждому голосованию мы будем подходить ситуативно и продуманно", - объясняет LIGA.net источник в офисе партии на Лаврской.

Сейчас Европейская солидарность открыто обратилась к Батькивщины и Голосу с призывом скоординировать действия по пропорциональному распределению мест в комитетах. "Пока мы не получили от них реакции", - заявил на пресс-конференции 13 августа Ирина Геращенко.

На место в президиуме партия Порошенко не претендует. "Отрывать человека от фракции, чтобы он читал депутатские запросы по пятницам, - это бессмысленно", - отметил в комментарии LIGA.net собеседник в руководстве партии.

В тоже время ЕС имеет серьезные амбиции на комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, предлагая на пост главы генерал-лейтенанта и Героя Украины Михаила Забродского. " Вряд ли у парламенте можно найти более профессионального человека", - заявила Ирина Геращенко на пресс-конференции. У Слуги народа явно не спешат соглашаться с логикой ЕС, парируя тем, что в их фракции также будет Герой Украины, военный Игорь Герасименко.

ГОЛОС. ПРИЗРАК САМОПОМОЩИ

Партия Святослава Вакарчука будет самой малочисленной фракцией в новом созыве, поэтому ей квотный принцип распределения должностей в комитетах не нравится. Голос предлагает при назначении глав комитетов исходить из профессиональных качеств. У Вакарчука готовы возглавить 10 комитетов, среди которых: комитет по вопросам правосудия, нацбезопасности и обороны, экономической политики, медицины, образования, а также регламентный и антикоррупционный комитеты.

В тоже время Голос осознает возможности парламентского большинства и их ответственность за назначение руководства комитетов. "Мы – представители меньшинства. Пока не будет представлена программа деятельности большинства, нет смысла говорить о возможном конструктивном сотрудничестве с коалицией или оппозиционной деятельности", - сообщил LIGA.net седьмой номер списка Голоса Ярослав Юрчишин.

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По его словам, для партии Вакарчука существуют красные линии, которые будут определять степень сотрудничества с большинством. В частности, речь о пересмотре языкового законодательства или решении вопроса Донбасса вопреки украинским интересам.

Юрчишин отметил, что в Украине, к сожалению, нет закона об оппозиции, который бы стимулировал объединение меньшинства. "Логично было бы продемонстрировать, что демократическое большинство уважает права меньшинства и предлагает механизмы контроля себя любимого. Если Слуга народа не предложит такой законопроект в первом квартале, то у нас есть свой концепт", - добавил Юрчишин.

После первого заседания подготовительной группы поползли слухи, что третье место в президиуме может занять представитель Голоса Ярослав Железняк. Однако, Юрчишин уверяет, что Голос видит больше пользы в делегировании своих людей в парламентские комитеты. "Я сомневаюсь, что стоит инвестировать людей, которые могут качественно вести вопросы регламента, образования и здравоохранения на церемониальную позицию вице-спикера", - разъяснил он.

САМОВЫДВИЖЕНЦЫ

Всего в новый парламент зашло 46 мажоритарщиков, которые официально не представляют ни одну из партий. Однако можно быть уверенным, что часть из них пополнит фракции одной из пяти представленных в Раде партий. В частности, пополнения ожидают в Слуге народа и Европейской солидарности. В случае с партией Зеленского все традиционно. Мажоритарщики заинтересованы в присоединении к провластной фракции, чтобы увеличить свои шансы на получение хорошей субсидии на свой округ в новом госбюджете. Тем более, что правительство обязано подать проект госбюджета уже до 15 сентября.

"Мы ведем сейчас переговоры с рядом самовыдвиженцев", - сообщил LIGA.net собеседник в руководстве партии Слуга народа. В тоже время он отказался назвать фамилии, сославшись на нежелание "сорвать переговоры". Фамилий также не называют и в партии Порошенко, лишь заявляя, что ЕС ожидает "солидное пополнение".

Шансы на создание отдельной мажоритарной депутатской группы оценить сложно, поскольку для этого будет нужно минимум 20 человек. С другой стороны, в новый созыв прошли представители нынешних депутатских групп Видродження и Воля народа, для которых миграция из лагеря в лагерь – дело обыденное.

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