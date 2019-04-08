Опрос социологов. 4 вывода об избирателях Порошенко и Зеленского

Фонд Демократические инициативы совместно с КМИС и Центром Разумкова провели национальный экзитпол 31 марта 2019. 19453 человека ответили на вопросы социологов, за кого проголосовали, сколько им лет, какое у них образование и в какой омент определились с кандидатом. LIGA.net предлагает четыре простых графика об этом.

57% опрошенных возрастом 18-29 лет проголосовали за Владимира Зеленского. Среди всех возрастных групп Петр Порошенко проигрывает в поддержке Зеленскому, кроме группы избирателей возрастом 60+.

Реклама

Избиратели с любым образованием (высшее, неполное высшее, среднее) поддерживают Зеленского. Самая большая поддержка у политика среди людей с незаконченным высшим образованием (студенты) - 42%. У Порошенко самая большая поддержка среди людей с высшим образованием - 21,8%.

Реклама

В любых населенных пунктах также проигрывает нынешний президент. Самая малая поддержка у него среди жителей городов с населением 100 тыс и больше, а самая большая - в обласных центрах.

Почти 40% людей были готовы проголосовать за Зеленского еще до того, как он объявил о выдвижении в президенты. Но еще больше поклонников Порошенко определились с выбором до начала официальной избирательной кампании - 62,6%.