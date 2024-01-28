Венгрия торгуется с ЕС и Украиной, за какие уступки готова отказаться от вето на помощь Киеву на 50 млрд евро. 29 января в Ужгород приедет глава венгерского МИД Петер Сийярто.



Будапешт хочет наладить отношения с Брюсселем. В обмен – разморозить себе средства от Европейского Союза и получить больше привилегий для венгерского меньшинства Украины.

"Длительные близкие отношения с Кремлем, даже после вторжения, привели к нашей изоляции в ЕС и НАТО. Орбан загнался в угол, оставив себе только шантаж и вето", – объясняет LIGA.net аналитик Political Capital Institute (Будапешт) Лорант Гьори.



Какие шансы на то, что венгерский премьер Виктор Орбан проголосует за помощь Украине на саммите 1 февраля – разбор LIGA.net.

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Угрозы в адрес венгерского МИД

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 29 января едет в Ужгород – встречаться с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Кулеба и Сийярто, Киев, 2020 (Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA-EFE)

Накануне венгерское посольство в Украине якобы получило электронное письмо, якобы – на украинском языке, с угрозами в адрес Сийярто, пишет венгерское издание Index.

"29 января его ждет взрывное принятие... Рекомендуем Сийярто сделать заказ в похоронном бюро", – цитирует издание.

Посольство факт получения письма подтвердило.

Угроза не помешает Сийярто представлять интересы Венгрии, написал в Facebook госсекретарь МИД Венгрии Томаш Менцер.



Кто прислал письмо – неизвестно. "Это или экзальтированный украинский патриот-отшельник, что маловероятно, или российская провокация", – предполагает в разговоре с LIGA.net экс-дипломат, аналитик фонда Майдан иностранных дел Александр Хара.

Ни один из вариантов не изменит позицию Орбана, убежден он – россияне стремятся усилить позиции Будапешта, чтобы Киев завершал войну на условиях Москвы: "Чтобы Запад не помогал нам".

"Представитель нашего МИД Мате Пацолай считает, что угроза должна была бросить тень на встречу или помешать ей", – говорит LIGA.net политолог будапештского Political Capital Institute Лорант Гьори.

"Киев нас заверил, что будут принимать наибольшие меры безопасности", – сказал Пацолай.

Справка Встреча состоится перед 1 февраля – саммитом ЕС, где от решения венгров зависят 50 млрд евро помощи Киеву на следующие четыре года.



Лидеры ЕС готовы занять жесткую позицию,



В ЕС могут принять помощь Украине, независимо от венгров, убеждают собеседники агентства. Если Орбан будет блокировать, может быть отдельное решение 26 стран, и подготовка к такому сценарию идет. Встреча состоится перед 1 февраля – саммитом ЕС, где от решения венгров зависят 50 млрд евро помощи Киеву на следующие четыре года.Лидеры ЕС готовы занять жесткую позицию, пишет Bloomberg В ЕС могут принять помощь Украине, независимо от венгров, убеждают собеседники агентства. Если Орбан будет блокировать, может быть отдельное решение 26 стран, и подготовка к такому сценарию идет.

С чем Петер Сийярто едет в Украину

Венгры коррелируют действия с трампистами в США, убежден Хара: те тоже с октября 2023 года блокируют помощь Украине в Конгрессе.

"Недавно Дональд Трамп сказал, что Орбан – образец. Оба считают, что Украина не может победить Россию, должна сдаться и не стоит ей помогать. Лишь Брюссель и ведущие страны ЕС, выделяющие деньги, могут давить на венгров", – говорит он.

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Сийярто заявил, что обсудит финансирование с Кулебой. И Будапешт рассмотрит возможность снять вето, если Украина даст "гарантии", что венгерские компании не попадут в список спонсоров войны.

Орбан и Трамп. Встреча в Белом доме, 2019 (Фото: EPA-EFE/Szilard Koszticsak HUNGARY OUT)

Орбан хочет отменить санкции, торговать с Россией и усилить влияние на Украину через венгерскую общину, говорит Хара.

"Как "русский мир" хочет объединить русскоязычных, венгры строят "венгерский мир" у соседей, – добавляет он. – Будапешт будет давить на языковой закон, автономию для венгров Закарпатья, чтобы подорвать наш суверенитет для решения своих проблем".

Языковые права венгерского меньшинства Закарпатья – ключевые в дискуссиях между Киевом и Будапештом, считает Гьори: "Венгрия через Украину давит на Европейскую комиссию, чтобы получить средства, замороженные из-за нарушений у нас верховенства права".

Возможна ли встреча Орбана и Зеленского

Подобную тактику Будапешт использует и для расширения НАТО.

"Хотя Венгрия публично поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НAТО, но скрыто давит, чтобы усилить венгерские позиции в ЕС. Длительные близкие отношения с Кремлем, даже после вторжения, привели к нашей изоляции в ЕС и НАТО. Орбан загнался в угол, оставив себе только шантаж и вето", – объясняет Гьори.

Теперь Орбан надеется возобновить сотрудничество с ЕС во время председательства Венгрии в Европейском совете во второй половине 2024 года, убежден венгерский аналитик.

Несмотря на жесткую риторику, Орбан прагматичен в отношении Украины, считает он: "Большинство в ЕС хотят сохранить лицо и поддержать вас. Будапешт против того, чтобы дать Украине все сразу. Хочет через кредиты. Вероятный сценарий – получите помощь в несколько этапов из бюджета ЕС и кредиты. Сценарий, что 26 стран обойдут венгров, вряд ли на столе, учитывая гибкость ЄС и Венгрии".

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Встреча Кулебы и Сийярто может проложить путь к возможному саммиту Орбана с президентом Владимиром Зеленским, говорит Гьори. Это покажет, изменил ли Будапешт прокремлевскую позицию.

Зеленский и Орбан, 11 декабря 2023 года, Аргентина (Фото: Facebook Виктора Орбанa)

Если да – давление на Венгрию ослабится, что позволит правящей Фидес присоединиться к группе Европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте, ослабив ее изоляцию в Европе.

Не ожидает прорыва глава венгерской общины Киева Тибор Томпа.

Он прогнозирует LIGA.net, что Сийярто повторит заученные фразы о якобы нарушении прав венгров в украинском законе о национальных меньшинствах и о "притеснениях венгерского меньшинства, которых нет". И потребует откатить ситуацию до 2014 года.

Венгрия отменит свое вето в Брюсселе. Но не из любви к Украине, а под давлением ЕС, считает Тибор Томпа.

"План Б" для Украины. Что задумала Еврокомиссия

Венгрия выдвинула два ключевых требования в обмен на снятие вето – разделение помощи из фонда ЕС на четыре годовых транша (что позволит Орбану блокировать деньги позже) и дополнительное время для Венгрии, чтобы разблокировать замороженные деньги от Евросоюза на восстановление экономики после COVID-19, пишет Euronews.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не комментировала эти запросы, но дала понять, что блок найдет способ утвердить помощь, с согласием венгров или без. "Моим приоритетом является соглашение 27 стран. Если невозможно, готовы к соглашению 26", – сказала она.

ЕС также примет помощь, считает Хара: "Если не удастся договориться, деньги могут дать на двусторонней основе 26 стран. Европейцам хочется этого избежать, но также поставить Орбана на место".

"В ЕС ему показали, что он никто, и звать его никак. Сильные страны Европы могут решить без него. Европейцы сделали выводы из его позиции на прошедшем саммите в декабре, когда он заблокировал помощь Украине", – говорит Томпа.

Хара напоминает, что Евросоюз оказался несостоятельным в 2014 году, когда началась война. Только немцы и французы выступили отдельно.

"После 2022 года ЕС начал проявлять лидерство. Ему понравилось, что он больше не аморфный", – добавляет Хара.

Работа над "планом Б" продолжается, пишет Financial Times. Брюссель разрабатывает альтернативу, которая позволит Еврокомиссии одолжить Киеву 20 млрд евро на финансовых рынках. Во время встречи в Давосе фон дер Ляйен пообещала Зеленскому, что приложит для этого все усилия.

"ЕС может давить, потому что понял, что уступки Орбану не дают результатов. Только подталкивают, как и Путина, быть нахальнее и требовать большего. Поэтому помощь нам точно будет", – говорит Хара.

В крайнем случае, добавляет он, Орбан снова "пойдет пить кофе".

Справка Премьер-министр Украины



18 января Европарламент одобрил резолюцию, призывающую Европейский совет проверить Венгрию на предмет постоянных нарушений ценностей ЕС. Это может лишить страну



Politico со ссылкой на пятерых неназванных европейских чиновников и дипломатов пишет, что это Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 26 января, что все 27 членов Евросоюза – а значит и Венгрия – "предварительно согласились" поддержать программу Ukraine Facility с 50 млрд евро помощи Украине.18 января Европарламент одобрил резолюцию, призывающую Европейский совет проверить Венгрию на предмет постоянных нарушений ценностей ЕС. Это может лишить страну права голоса в ЕС Politico со ссылкой на пятерых неназванных европейских чиновников и дипломатов пишет, что это вполне возможный сценарий , если Орбан не поддержит помощь Украине: "Ядерный вариант" – отстранение Венгрии от процесса голосования в ЕС – больше не является чем-то невероятным".

Европейцы поняли, что если Россия победит, следующими будут страны ЕС. А НАТО будет защищать, когда война уже придет к ним, говорит Хара: "50 мдрд евро – небольшие деньги для решения такого вызова".

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