"Орбан загнал себя в угол". ЕС готовит Украине запасной план из-за Венгрии: что это будет
Венгрия торгуется с ЕС и Украиной, за какие уступки готова отказаться от вето на помощь Киеву на 50 млрд евро. 29 января в Ужгород приедет глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Будапешт хочет наладить отношения с Брюсселем. В обмен – разморозить себе средства от Европейского Союза и получить больше привилегий для венгерского меньшинства Украины.
"Длительные близкие отношения с Кремлем, даже после вторжения, привели к нашей изоляции в ЕС и НАТО. Орбан загнался в угол, оставив себе только шантаж и вето", – объясняет LIGA.net аналитик Political Capital Institute (Будапешт) Лорант Гьори.
Какие шансы на то, что венгерский премьер Виктор Орбан проголосует за помощь Украине на саммите 1 февраля – разбор LIGA.net.
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Угрозы в адрес венгерского МИД
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 29 января едет в Ужгород – встречаться с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком.
Накануне венгерское посольство в Украине якобы получило электронное письмо, якобы – на украинском языке, с угрозами в адрес Сийярто, пишет венгерское издание Index.
"29 января его ждет взрывное принятие... Рекомендуем Сийярто сделать заказ в похоронном бюро", – цитирует издание.
Посольство факт получения письма подтвердило.
Угроза не помешает Сийярто представлять интересы Венгрии, написал в Facebook госсекретарь МИД Венгрии Томаш Менцер.
Кто прислал письмо – неизвестно. "Это или экзальтированный украинский патриот-отшельник, что маловероятно, или российская провокация", – предполагает в разговоре с LIGA.net экс-дипломат, аналитик фонда Майдан иностранных дел Александр Хара.
Ни один из вариантов не изменит позицию Орбана, убежден он – россияне стремятся усилить позиции Будапешта, чтобы Киев завершал войну на условиях Москвы: "Чтобы Запад не помогал нам".
"Представитель нашего МИД Мате Пацолай считает, что угроза должна была бросить тень на встречу или помешать ей", – говорит LIGA.net политолог будапештского Political Capital Institute Лорант Гьори.
Лидеры ЕС готовы занять жесткую позицию, пишет Bloomberg.
В ЕС могут принять помощь Украине, независимо от венгров, убеждают собеседники агентства. Если Орбан будет блокировать, может быть отдельное решение 26 стран, и подготовка к такому сценарию идет.
С чем Петер Сийярто едет в Украину
Венгры коррелируют действия с трампистами в США, убежден Хара: те тоже с октября 2023 года блокируют помощь Украине в Конгрессе.
"Недавно Дональд Трамп сказал, что Орбан – образец. Оба считают, что Украина не может победить Россию, должна сдаться и не стоит ей помогать. Лишь Брюссель и ведущие страны ЕС, выделяющие деньги, могут давить на венгров", – говорит он.
Сийярто заявил, что обсудит финансирование с Кулебой. И Будапешт рассмотрит возможность снять вето, если Украина даст "гарантии", что венгерские компании не попадут в список спонсоров войны.
Орбан хочет отменить санкции, торговать с Россией и усилить влияние на Украину через венгерскую общину, говорит Хара.
"Как "русский мир" хочет объединить русскоязычных, венгры строят "венгерский мир" у соседей, – добавляет он. – Будапешт будет давить на языковой закон, автономию для венгров Закарпатья, чтобы подорвать наш суверенитет для решения своих проблем".
Языковые права венгерского меньшинства Закарпатья – ключевые в дискуссиях между Киевом и Будапештом, считает Гьори: "Венгрия через Украину давит на Европейскую комиссию, чтобы получить средства, замороженные из-за нарушений у нас верховенства права".
Возможна ли встреча Орбана и Зеленского
Подобную тактику Будапешт использует и для расширения НАТО.
Теперь Орбан надеется возобновить сотрудничество с ЕС во время председательства Венгрии в Европейском совете во второй половине 2024 года, убежден венгерский аналитик.
Несмотря на жесткую риторику, Орбан прагматичен в отношении Украины, считает он: "Большинство в ЕС хотят сохранить лицо и поддержать вас. Будапешт против того, чтобы дать Украине все сразу. Хочет через кредиты. Вероятный сценарий – получите помощь в несколько этапов из бюджета ЕС и кредиты. Сценарий, что 26 стран обойдут венгров, вряд ли на столе, учитывая гибкость ЄС и Венгрии".
Встреча Кулебы и Сийярто может проложить путь к возможному саммиту Орбана с президентом Владимиром Зеленским, говорит Гьори. Это покажет, изменил ли Будапешт прокремлевскую позицию.
Если да – давление на Венгрию ослабится, что позволит правящей Фидес присоединиться к группе Европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте, ослабив ее изоляцию в Европе.
Не ожидает прорыва глава венгерской общины Киева Тибор Томпа.
Он прогнозирует LIGA.net, что Сийярто повторит заученные фразы о якобы нарушении прав венгров в украинском законе о национальных меньшинствах и о "притеснениях венгерского меньшинства, которых нет". И потребует откатить ситуацию до 2014 года.
Венгрия отменит свое вето в Брюсселе. Но не из любви к Украине, а под давлением ЕС, считает Тибор Томпа.
"План Б" для Украины. Что задумала Еврокомиссия
Венгрия выдвинула два ключевых требования в обмен на снятие вето – разделение помощи из фонда ЕС на четыре годовых транша (что позволит Орбану блокировать деньги позже) и дополнительное время для Венгрии, чтобы разблокировать замороженные деньги от Евросоюза на восстановление экономики после COVID-19, пишет Euronews.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не комментировала эти запросы, но дала понять, что блок найдет способ утвердить помощь, с согласием венгров или без. "Моим приоритетом является соглашение 27 стран. Если невозможно, готовы к соглашению 26", – сказала она.
ЕС также примет помощь, считает Хара: "Если не удастся договориться, деньги могут дать на двусторонней основе 26 стран. Европейцам хочется этого избежать, но также поставить Орбана на место".
Хара напоминает, что Евросоюз оказался несостоятельным в 2014 году, когда началась война. Только немцы и французы выступили отдельно.
"После 2022 года ЕС начал проявлять лидерство. Ему понравилось, что он больше не аморфный", – добавляет Хара.
Работа над "планом Б" продолжается, пишет Financial Times. Брюссель разрабатывает альтернативу, которая позволит Еврокомиссии одолжить Киеву 20 млрд евро на финансовых рынках. Во время встречи в Давосе фон дер Ляйен пообещала Зеленскому, что приложит для этого все усилия.
В крайнем случае, добавляет он, Орбан снова "пойдет пить кофе".
18 января Европарламент одобрил резолюцию, призывающую Европейский совет проверить Венгрию на предмет постоянных нарушений ценностей ЕС. Это может лишить страну права голоса в ЕС.
Politico со ссылкой на пятерых неназванных европейских чиновников и дипломатов пишет, что это вполне возможный сценарий, если Орбан не поддержит помощь Украине: "Ядерный вариант" – отстранение Венгрии от процесса голосования в ЕС – больше не является чем-то невероятным".
Европейцы поняли, что если Россия победит, следующими будут страны ЕС. А НАТО будет защищать, когда война уже придет к ним, говорит Хара: "50 мдрд евро – небольшие деньги для решения такого вызова".