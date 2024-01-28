"Орбан загнав себе в кут". ЄС готує Україні запасний план через Угорщину: що це може бути
Угорщина торгується з ЄС і Україною, за які поступки готова відмовитися від вето на допомогу Києву на 50 млрд євро. 29 січня в Ужгород приїде голова угорського МЗС Петер Сійярто.
Будапешт хоче налагодити відносини з Брюсселем. В обмін – розморозити собі кошти від Європейського Союзу й отримати більше привілеїв для угорської меншини України.
"Тривалі близькі відносини з Кремлем, навіть після вторгнення, призвели до нашої ізоляції в ЄС і НАТО. Орбан загнав себе в кут, залишивши собі лише шантаж і вето", – пояснює LIGA.net аналітик Political Capital Institute (Будапешт) Лорант Ґьорі.
Які шанси на те, що угорський прем'єр Віктор Орбан проголосує за допомогу Україні на саміті ЄС 1 лютого – розбір LIGA.net.
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Погрози на адресу угорського МЗС
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 29 січня їде до Ужгорода – зустрічатися з українським колегою Дмитром Кулебою та главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Напередодні угорське посольство в Україні нібито отримало електронного листа, нібито – українською мовою, з погрозами на адресу Сійярто, пише угорське видання Index.
"29 січня його чекає вибухова зустріч... Рекомендуємо Сійярто зробити замовлення в похоронному бюро", – цитує видання. Посольство його існування підтвердило.
Погроза не завадить Сійярто представляти інтереси Угорщини, написав у Facebook держсекретар МЗС Угорщини Томаш Менцер.
Хто надіслав листа – наразі невідомо. "Це або екзальтований український патріот-самітник, що маловірогідно, або російська провокація", – припускає у розмові з LIGA.net ексдипломат, аналітик фонду Майдан закордонних справ Олександр Хара.
Жоден із варіантів не змінить позицію Орбана, переконаний він — росіяни прагнуть посилити позиції Будапешту, щоб Київ завершував війну на умовах Москви: "Щоб Захід не допомагав нам".
"Речник нашого МЗС Мате Пацолай вважає, що погроза мала кинути тінь на зустріч чи завадити їй", - каже LIGA.net політолог будапештського Political Capital Institute Лорант Ґьорі.
Лідери ЄС готові дотримуватись жорсткої позиції, пише Bloomberg.
В ЄС можуть прийняти допомогу Україні, незалежно від позиції угорців, переконують співрозмовники агентства. Якщо Орбан блокуватиме, може бути окреме рішення 26 країн, і підготовка до такого сценарію триває.
З чим Петер Сійярто їде в Україну
Угорці корелюють дії з трампістами у США, переконаний Хара: ті також з жовтня 2023 року блокують допомогу Україні в Конгресі.
"Нещодавно Дональд Трамп сказав, що Орбан – взірець. Обоє вважають, що Україна не може перемогти Росію, має здатися і не варто їй допомагати. Лише Брюссель та провідні країни ЄС, які виділяють гроші, можуть тиснути на угорців", – каже він.
Сійярто заявив, що обговорить фінансування з Кулебою. І Будапешт розгляне можливість зняти вето, якщо Україна дасть "гарантії", що угорські компанії не потраплять до списку спонсорів війни.
Орбан хоче скасувати санкції, торгувати з Росією і посилити вплив на Україну через угорську громаду, каже Хара.
"Як "русский мир" хоче об’єднати російськомовних, угорці будують "угорський" у сусідів, – додає він. – Тож Будапешт давитиме на мовний закон, автономію для угорців Закарпаття, щоб підірвати наш суверенітет для розв'язання своїх проблем".
Мовні права угорської меншини Закарпаття – ключові у дискусіях між Києвом і Будапештом, вважає Ґьорі: "Угорщина через Україну тисне на Європейську комісію, щоб отримати кошти, заморожені через порушення у нас верховенства права".
Чи можлива зустріч Орбана та Зеленського
Подібну тактику Будапешт використовує і щодо розширення НАТО.
Тепер Орбан сподівається відновити співпрацю з ЄС під час головування Угорщини в Європейські раді у другій половині 2024 року, переконаний угорський аналітик.
Попри жорстку риторику, Орбан прагматичний щодо України, вважає він: "Більшість у ЄС хочуть зберегти обличчя і підтримати вас. Будапешт проти того, щоб дати Україні все одразу. Хоче через позики. Вірогідний сценарій – отримаєте допомогу в декілька етапів з бюджету ЄС і позики. Сценарій, що 26 країн обійдуть угорців, навряд чи на столі, враховуючи гнучкість решти Євросоюзу та Угорщини".
Зустріч Кулеби та Сійярто може прокласти шлях до можливого саміту Орбана з президентом Володимиром Зеленським, каже Ґьорі. Це покаже, чи змінив Будапешт прокремлівську позицію.
Якщо так – тиск на Угорщину послабиться, що дозволить керівній Фідес приєднатися до групи Європейських консерваторів і реформістів у Європарламенті, послабивши її ізоляцію в Європі.
Не очікує прориву голова угорської громади Києва Тібор Томпа.
Він прогнозує LIGA.net, що Сійярто повторить завчені фрази про нібито порушення прав угорців в українському законі про національні меншини та про "утиски угорської меншини, яких немає". І вимагатиме відкотити ситуацію до 2014 року.
Угорщина врешті скасує своє вето в Брюсселі. Але не з любові до України, а під тиском ЄС, вважає Тібор Томпа.
"План Б" для України. Що задумала Єврокомісія
Угорці висунули дві ключові вимоги в обмін на зняття вето – поділ допомоги з фонду ЄС на чотири річні транші (що дозволить Орбану блокувати гроші пізніше) і додатковий час для Угорщини, щоб розблокувати заморожені гроші від Євросоюзу на відновлення економіки після COVID-19, пише Euronews.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не коментувала ці запити, але дала зрозуміти, що блок знайде спосіб затвердити допомогу, з "добром" угорців чи без. "Моїм пріоритетом є угода 27 країн. Якщо неможливо, готові до угоди 26", – сказав вона.
ЄС також прийме допомогу, вважає Хара: "Якщо не вдасться домовитися, гроші можуть дати на двосторонній основі 26 країн. Європейцям хочеться цього уникнути, але також поставити Орбана на місце".
Хара нагадує, що Євросоюз виявився неспроможним у 2014 році, коли розпочалася війна. Лише німці та французи виступили окремо.
"Після 2022 року ЄС почав проявляти лідерство. Йому сподобалося, що він більше не аморфний", – додає Хара.
Робота над "планом Б" триває, пише Financial Times. Брюссель розробляє альтернативу, що дозволить Єврокомісії позичити Києву 20 млрд євро на фінансових ринках. Під час зустрічі у Давосі фон дер Ляєн пообіцяла Зеленському, що докладе всіх зусиль для цього.
У крайньому разі, додає він, Орбан знову "піде пити каву".
18 січня Європарламент схвалив резолюцію, яка закликає Європейську раду перевірити Угорщину на предмет постійних порушень цінностей ЄС. Це може позбавити країну права голосу в Раді ЄС.
Politico з посиланням на п'ятьох неназваних європейських чиновників та дипломатів пише, що це цілком можливий сценарій, якщо Орбан не підтримає допомогу Україні: "Ядерний варіант" – усунення Угорщини від процесу голосування в ЄС – більше не є чимось неймовірним".
Європейці зрозуміли: якщо Росія переможе, наступними будуть країни ЄС. А НАТО захищатиме, коли війна вже прийде до них, каже Хара: "50 мдрд євро – невеликі гроші для вирішення такого виклику".