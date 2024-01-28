Угорщина торгується з ЄС і Україною, за які поступки готова відмовитися від вето на допомогу Києву на 50 млрд євро. 29 січня в Ужгород приїде голова угорського МЗС Петер Сійярто.



Будапешт хоче налагодити відносини з Брюсселем. В обмін – розморозити собі кошти від Європейського Союзу й отримати більше привілеїв для угорської меншини України.

"Тривалі близькі відносини з Кремлем, навіть після вторгнення, призвели до нашої ізоляції в ЄС і НАТО. Орбан загнав себе в кут, залишивши собі лише шантаж і вето", – пояснює LIGA.net аналітик Political Capital Institute (Будапешт) Лорант Ґьорі.



Які шанси на те, що угорський прем'єр Віктор Орбан проголосує за допомогу Україні на саміті ЄС 1 лютого – розбір LIGA.net.

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Погрози на адресу угорського МЗС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 29 січня їде до Ужгорода – зустрічатися з українським колегою Дмитром Кулебою та главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Кулеба і Сіярто, Київ, 2020 (Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA-EFE)

Напередодні угорське посольство в Україні нібито отримало електронного листа, нібито – українською мовою, з погрозами на адресу Сійярто, пише угорське видання Index.

"29 січня його чекає вибухова зустріч... Рекомендуємо Сійярто зробити замовлення в похоронному бюро", – цитує видання. Посольство його існування підтвердило.

Погроза не завадить Сійярто представляти інтереси Угорщини, написав у Facebook держсекретар МЗС Угорщини Томаш Менцер.



Хто надіслав листа – наразі невідомо. "Це або екзальтований український патріот-самітник, що маловірогідно, або російська провокація", – припускає у розмові з LIGA.net ексдипломат, аналітик фонду Майдан закордонних справ Олександр Хара.

Жоден із варіантів не змінить позицію Орбана, переконаний він — росіяни прагнуть посилити позиції Будапешту, щоб Київ завершував війну на умовах Москви: "Щоб Захід не допомагав нам".

"Речник нашого МЗС Мате Пацолай вважає, що погроза мала кинути тінь на зустріч чи завадити їй", - каже LIGA.net політолог будапештського Political Capital Institute Лорант Ґьорі.

"Київ нас запевнив, що вживатимуть найбільших заходів безпеки", – сказав Пацолай.

Довідка Зустріч відбудеться напередодні 1 лютого – саміту ЄС, де від рішення угорців залежить 50 млрд євро допомоги Києву на наступні чотири роки.



Лідери ЄС готові дотримуватись жорсткої позиції,



В ЄС можуть прийняти допомогу Україні, незалежно від позиції угорців, переконують співрозмовники агентства. Якщо Орбан блокуватиме, може бути окреме рішення 26 країн, і підготовка до такого сценарію триває. Зустріч відбудеться напередодні 1 лютого – саміту ЄС, де від рішення угорців залежить 50 млрд євро допомоги Києву на наступні чотири роки.Лідери ЄС готові дотримуватись жорсткої позиції, пише Bloomberg В ЄС можуть прийняти допомогу Україні, незалежно від позиції угорців, переконують співрозмовники агентства. Якщо Орбан блокуватиме, може бути окреме рішення 26 країн, і підготовка до такого сценарію триває.

З чим Петер Сійярто їде в Україну

Угорці корелюють дії з трампістами у США, переконаний Хара: ті також з жовтня 2023 року блокують допомогу Україні в Конгресі.

"Нещодавно Дональд Трамп сказав, що Орбан – взірець. Обоє вважають, що Україна не може перемогти Росію, має здатися і не варто їй допомагати. Лише Брюссель та провідні країни ЄС, які виділяють гроші, можуть тиснути на угорців", – каже він.

Сійярто заявив, що обговорить фінансування з Кулебою. І Будапешт розгляне можливість зняти вето, якщо Україна дасть "гарантії", що угорські компанії не потраплять до списку спонсорів війни.

Орбан та Трамп. Зустріч у Білому домі, 2019 (Фото: EPA-EFE/Szilard Koszticsak HUNGARY OUT)

Орбан хоче скасувати санкції, торгувати з Росією і посилити вплив на Україну через угорську громаду, каже Хара.

"Як "русский мир" хоче об’єднати російськомовних, угорці будують "угорський" у сусідів, – додає він. – Тож Будапешт давитиме на мовний закон, автономію для угорців Закарпаття, щоб підірвати наш суверенітет для розв'язання своїх проблем".

Мовні права угорської меншини Закарпаття – ключові у дискусіях між Києвом і Будапештом, вважає Ґьорі: "Угорщина через Україну тисне на Європейську комісію, щоб отримати кошти, заморожені через порушення у нас верховенства права".

Чи можлива зустріч Орбана та Зеленського

Подібну тактику Будапешт використовує і щодо розширення НАТО.

"Хоча Угорщина публічно ніби підтримує вступ Фінляндії та Швеції до HATO, але приховано тисне, щоб посилити угорські позиції в ЄС. Тривалі близькі відносини з Кремлем, навіть після вторгнення, призвели до нашої ізоляції в ЄС і НАТО. Орбан загнав себе в кут, залишивши собі лише шантаж і вето", – пояснює Ґьорі.

Тепер Орбан сподівається відновити співпрацю з ЄС під час головування Угорщини в Європейські раді у другій половині 2024 року, переконаний угорський аналітик.

Попри жорстку риторику, Орбан прагматичний щодо України, вважає він: "Більшість у ЄС хочуть зберегти обличчя і підтримати вас. Будапешт проти того, щоб дати Україні все одразу. Хоче через позики. Вірогідний сценарій – отримаєте допомогу в декілька етапів з бюджету ЄС і позики. Сценарій, що 26 країн обійдуть угорців, навряд чи на столі, враховуючи гнучкість решти Євросоюзу та Угорщини".

Зустріч Кулеби та Сійярто може прокласти шлях до можливого саміту Орбана з президентом Володимиром Зеленським, каже Ґьорі. Це покаже, чи змінив Будапешт прокремлівську позицію.

Зеленський та Орбан, 11 грудня 2023 року, Aргентина (Фото: Facebook Віктора Орбанa)

Якщо так – тиск на Угорщину послабиться, що дозволить керівній Фідес приєднатися до групи Європейських консерваторів і реформістів у Європарламенті, послабивши її ізоляцію в Європі.

Не очікує прориву голова угорської громади Києва Тібор Томпа.

Він прогнозує LIGA.net, що Сійярто повторить завчені фрази про нібито порушення прав угорців в українському законі про національні меншини та про "утиски угорської меншини, яких немає". І вимагатиме відкотити ситуацію до 2014 року.

Угорщина врешті скасує своє вето в Брюсселі. Але не з любові до України, а під тиском ЄС, вважає Тібор Томпа.

"План Б" для України. Що задумала Єврокомісія

Угорці висунули дві ключові вимоги в обмін на зняття вето – поділ допомоги з фонду ЄС на чотири річні транші (що дозволить Орбану блокувати гроші пізніше) і додатковий час для Угорщини, щоб розблокувати заморожені гроші від Євросоюзу на відновлення економіки після COVID-19, пише Euronews.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не коментувала ці запити, але дала зрозуміти, що блок знайде спосіб затвердити допомогу, з "добром" угорців чи без. "Моїм пріоритетом є угода 27 країн. Якщо неможливо, готові до угоди 26", – сказав вона.

ЄС також прийме допомогу, вважає Хара: "Якщо не вдасться домовитися, гроші можуть дати на двосторонній основі 26 країн. Європейцям хочеться цього уникнути, але також поставити Орбана на місце".

"У ЄС йому показали, що він ніхто, і звати його ніяк. Сильні країни Європи можуть вирішити без нього. Європейці зробили висновки з його позиції на минулому саміті у грудні, коли він заблокував допомогу Україні", – каже Томпа.

Хара нагадує, що Євросоюз виявився неспроможним у 2014 році, коли розпочалася війна. Лише німці та французи виступили окремо.

"Після 2022 року ЄС почав проявляти лідерство. Йому сподобалося, що він більше не аморфний", – додає Хара.

Робота над "планом Б" триває, пише Financial Times. Брюссель розробляє альтернативу, що дозволить Єврокомісії позичити Києву 20 млрд євро на фінансових ринках. Під час зустрічі у Давосі фон дер Ляєн пообіцяла Зеленському, що докладе всіх зусиль для цього.

"ЄС може тиснути, бо зрозумів, що поступки Орбану не дають результатів. Лише підштовхують, як і Путіна, бути нахабнішим і вимагати більшого. Тому допомога нам точно буде", – каже Хара.

У крайньому разі, додає він, Орбан знову "піде пити каву".

Європейці зрозуміли: якщо Росія переможе, наступними будуть країни ЄС. А НАТО захищатиме, коли війна вже прийде до них, каже Хара: "50 мдрд євро – невеликі гроші для вирішення такого виклику".