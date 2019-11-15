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15.11.2019, 09:00

Основные цифры бюджета и интервью с министром инфраструктуры. Что надо знать этим утром

Основные цифры бюджета и интервью с министром инфраструктуры. Что надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня пятница, 15 ноября. Погода +2-+7, курс доллара 24.24. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Как правительство потратит триллион и 180 млрд. Главные цифры бюджета

14 ноября Рада одобрила финальную версию бюджета на 2020 год. Документ поддержало 280 депутатов. Это – абсолютный рекорд. До сих пор Рада никогда не принимала бюджет насколько рано. Мы собрали основные цифры. 

ВВП. Реалистичный – рост 3,7%, оптимистичный – 4,8%.

Курс доллара. Среднегодовой – 27грн/$, на конец года – 27,5 грн/$.

Прожиточный минимум. 2 123 грн. Коэффициент для выплат для малообеспеченных семей с детьми повысили с 85% до 130% от прожиточного минимума.

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Зарплата. Минимальная – 4 723 грн, средняя зарплата – 12 497 грн.

Медицина. Добавили 3,2 млрд грн на закупку лекарств (программа “Доступные лекарства”), 1 млрд на оснащение стационарных больниц, 0,4 млрд – на оплату лечения граждан за границей.

Образование. 3,5 млрд на закупку оборудования для школ в регионах, 3,7 млрд – на “соцзащиту отдельных педработников.

Оборона. 245,8 млрд грн или 5,5% ВВП – рекордный показатель в истории. Больше цифр ищите по ссылке.

Интервью министра инфраструктуры

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о коррупции, новых кадрах, помощи МАУ, марине в Одессе и надеждах на Ярославского в Днепре.

Что удивило за первые два месяца работы. Пафос в кабинете: ремонт, оформление. Не очень эффективные люди, которые медленно и не качественно выполняют поручения.

О коррупции. В министерстве я не замечал каких-то сильных связей с бизнес-группами. Другое дело, есть у отдельных товарищей желание держаться за кресло. Это сразу видно, когда с пяти разных сторон звонят и рекомендуют этого человека. 

Как распределена работа между замами. Александра Клитина занимается вопросами евроинтеграции и международными отношениями. Наталья Форсюк – автодороги, трансбезопасность. Себе, я думаю, оставлю или железную дорогу или морскую отрасль (река-море).

О концессии. Потенциально под концессию рассматриваем порты Одессы, Мариуполя, Бердянска и Черноморск. Более маленькие порты изучаем возможность их продажи. Изучаем вариант отдачи под концессию аэропорты Запорожье, Херсон, Черновцы и Львов.

О глобальном проекте. Мы хотим развивать реку, нарастить потенциал речных перевозок, как минимум в три раза. Будет речное сообщение с Беларусью. Днепр станет большой транспортной артерией. Это здорово, поскольку разгружает дороги, более экологично и дешевле. 

Об УЗ и списании более 80% устаревшего парка пассажирских вагонов. Деньги в бюджете 2020 года на это не предусмотрены. Будем привлекать ресурс через кредиты ЕБРР и часть средств от IPО сможем конвертировать в денежное выражение. Больше о разборках с МАУ, покупке локомотивов GE и окружной дороги Киева читайте по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Ryanair открывает новый рейс из Украины. Лоукостер с 15 января открывает авиарейс из Херсона в Катовице (Польша).

2. Бахматюк, Фирташ, Жеваго, Лагун. НБУ назвал основных должников. Общий долг банков-банкротов перед НБУ по кредитам рефинансирования составил 46 млрд грн с учетом процентов. 

3. В Киеве вынесли первый приговор за домашнее насилие. 33-летнего мужчину приговорили к трем месяцам ареста. Мужчина оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой. 

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Теги: бюджет, интервью, владислав криклий, эмейл-рассылка
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