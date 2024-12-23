Потери армии КНДР в войне против Украины – уже несколько сотен убитыми, ранеными и пропавшими без вести, говорит LIGA.net сотрудник Главного управления разведки Минобороны. Военнослужащие Северной Кореи до сих пор не готовы к украинской войне.

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"Люди, выросшие в авторитарном государстве, наполненном рассказами о Корейской войне 1950-1953 годов, вдруг принудительно оказались вдали от дома в условиях современной жестокой высокотехнологичной войны", – объясняет разведчик.

Но ошибкой будет считать, что Северная Корея небоеспособный противник, добавляет LIGA.net генерал-лейтенант армии Южной Кореи в отставке и эксперт в корейской политике и военных отношениях Чун Ин-Бам.

Солдаты КНДР учатся. И когда получат достаточно опыта – станут проблемой не только для Украины или Южной Кореи.

Мы узнали, где, как и чем солдаты из КНДР воюют за Россию – подробности.

Не знают языка, не понимают реалий. Что показали первые бои

14 декабря северокорейские войска, которые Россия начала использовать в штурмах в Курской области с ноября 2024 года, уже понесли первые потери.

Это первое зарубежное развертывание КНА с 1953 года, напоминает LIGA.net руководитель корейского центра ISDP, экс-председатель шведской делегации в Наблюдательной комиссии нейтральных государств (NNSC) в Корее, генерал-майор в отставке Матс Энгман.

В штурме возле Плехова (Курская область), вероятно, участвовало более 500 солдат КНДР из 92-й и 94-й отдельных бригад специальных операций Северной Кореи.

Россия использует людей из Северной Кореи именно для мясных штурмов, по российскому примеру, отмечает LIGA.net собеседник в ГУР Минобороны:

"Дезориентированных военнослужащих КНДР малыми группами до 20-30 солдат каждый раз сосредотачивают в одном месте, откуда по команде начинается отчаянное наступление. Незнание местности, реалий этой войны и русского языка способствуют непониманию того, что корейцы идут на верную смерть".

Видеозаписи атак, в которых участвовали российские и северокорейские войска, свидетельствуют: они пошли в наступление днем, открыто проходя по минным полям и не прячась от украинских беспилотников. И, в конце концов, попали под огонь беспилотников и артиллерии.

Однако если во время первых боев выглядело, что военнослужащие КНДР не воспринимали украинские дроны как угрозу, то после серьезных потерь начали расставлять дополнительные наблюдательные посты для их обнаружения.

Базовая подготовка северокорейских солдат – осовремененное наследием тесных отношений с СССР в период холодной войны, а затем – отношений с Россией и Китаем.

"Советская специфика ведения боя у военных КНДР одинакова с российской армией, которая ставит на стратегию забрасывания противника собственными труппами", – добавляет представитель Главного управления разведки.

Но северокорейских солдат никогда нельзя недооценивать, подчеркивает LIGA.net генерал-лейтенант армии Южной Кореи в отставке Чун Ин-Бам. "В общем, они будут такими же хорошими, как и любой российский новобранец, и могут стать лучше или нет – в зависимости от экипировки и тренировок", – говорит он.

И того, и другого, как отмечает украинская разведка, пока недостаточно.

Справка Подготовка солдат армии КНДР проходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке государства-агрессора, ― "Барановский" (Уссурийск), "Донгуз" (Улан-Уде), "Екатеринославский", (Екатеринославка), 248-й (Князе-Волконское) и 249-й (Сергеевка).



На слаживание военных из Северной Кореи выделяют несколько недель, отмечают Подготовка солдат армии КНДР проходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке государства-агрессора, ― "Барановский" (Уссурийск), "Донгуз" (Улан-Уде), "Екатеринославский", (Екатеринославка), 248-й (Князе-Волконское) и 249-й (Сергеевка).На слаживание военных из Северной Кореи выделяют несколько недель, отмечают LIGA.net в ГУР МО. Ответственным за контроль подготовки и адаптации войск КНДР Москва назначила заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.

По данным южнокорейской разведки, на 20 декабря по меньшей мере 100 участвующих в боевых действиях на территории России военных КНДР погибли, а еще около 1000 получили ранения во время столкновений с украинскими войсками.

По состоянию на 20 декабря потери в результате боестолкновений с украинскими войсками и "дружественного огня" от российских военнослужащих составляют несколько сотен убитыми, ранеными и пропавшими без вести, уточняют LIGA.net в ГУР. "Такие штурмовые группы доукомплектовываются личным составом, в частности, из числа 94-й отдельной бригады армии КНДР", – добавляет собеседник в разведке.

На вопрос, есть ли в результате боев пленные из КНДР, отвечает лаконичным: "В процессе".

Пехота – мясо. Главная угроза другая

На экипировку союзников россияне не обращают внимания. По данным разведки, на передовых позициях Курской области в районе сел Русская Конопелька, Плёхово и Уланок подразделения армии КНДР жалуются на нехватку боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам.

КНДРовцев Москва вооружила, в частности, 60-мм минометами, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК "Феникс" и РПГ-7. "Также северным корейцам, или, как их называют в российской оккупационной армии, "особым бурятам", выдали несколько приборов ночного видения, тепловизоров, коллиматорных прицелов и биноклей", – перечисляют в ГУР.

Слаженность действий российских и северокорейских подразделений вообще отдельная тема. Россияне – очень ксенофобская нация, констатирует разведчик.

"Инаковость корейцев не позволяет им органично влиться в сводные подразделения морской пехоты и воздушно-десантные войска ВС РФ, в составе которых военнослужащие Северной Кореи в частности воюют в Курской области", – констатирует он.

"Мешает цвет кожи, языковой барьер, нездешнее поведение и даже красный скоч различения на форме северокорейских военных", – добавляет представитель ГУР.

Не способствовала российско-корейским отношениям и недавняя секретность участия войск КНДР в войне. Личный состав из КНДР перевозился отдельно от россиян в гражданских грузовиках, а для допуска в районы дислокации их подразделений российским солдатам и офицерам приходилось проходить неприятные проверки ФСБ с изъятием личных телефонов и других устройств, на которые можно зафиксировать присутствие корейцев.

Как итог – непонимание между солдатами двух стран кое-где перерастает в стычки. Самый известный пример – "дружественный огонь" дезориентированных бойцов КНДР по автомобильной технике так называемого батальона "Ахмат" и восемь убитых кадыровцев.

Фото: KCTV

Для Украины значительно большей проблемой является не северокорейская пехота, а северокорейская артиллерия, подчеркивают в ГУР: "Речь о самоходных артиллерийских установках М-1989 Koksan, которые россияне используют на разных участках фронта, а также по мирным прифронтовым населенным пунктам. Можно сказать, что артиллерию везут для использования не корейцами, а россиянами. Корейцы нужны как мясо".

Как войска КНДР изменяют войну – что дальше

Привлечение Россией военнослужащих КНДР изменяет характер войны, говорит LIGA.net корейский генерал-майор в отставке Матс Энгман.

"Это уже не война между Украиной и Россией, это война между Украиной и коалицией. Да, Украину поддерживают многие страны, но не военными действиями, – отмечает он. – Россию так же поддерживают многие страны, но теперь уже военными действиями. Это должно облегчить многим западным странам размышления и аргументации в пользу поддержки Украины".

Нынешнее количество солдат КНДР не отразится на результате боевых действий.

"Если КНДР продолжит ротацию примерно 12 000 солдат или пришлет дополнительные силы, чтобы значительно увеличить их количество – возможно, до 50 000 или более, – это изменит течение войны", – отмечает Энгман.

Северная Корея продолжит участвовать в войне, убежден Чун: "Возможно, даже после активной ее фазы – как сила, предоставляющая рабочих для восстановительных работ. КНДР останется в этой зоне в обозримом будущем".

И это повлияет на ситуацию с безопасностью и в мире, и на Корейском полуострове, считает он. Увеличение активности Северной Кореи свидетельствует о росте возможностей Пхеньяна.

"Северокорейские войска получат реальный передовой боевой опыт и самое современное оружие от России, технологии и тактику ведения боя, – напоминает он. – Это угроза для других стран. Пхеньян долгое время действовал на Ближнем Востоке и в Африке. Северокорейцы будут производить все лучшее оружие для экспорта в эти и другие возможные зоны боевых действий".

Выгода КНДР от увеличения поддержки со стороны России в различных формах – финансовой, экономической, инфраструктурной, военной – очевидна, соглашается Энгман. "Это позволит КНДР развивать свой военный потенциал, включая ракеты дальнего радиуса действия, ядерное оружие и обычные войска, – объясняет он. – Северная Корея будет меньше страдать от санкций и будет менее склонна к согласию на денуклеаризацию".

Усиление сотрудничества и сближение между Россией, КНДР, Китаем и Ираном снижает эффект от изоляции Северной Кореи. Совместно эта новая "группировка" имеет больше возможностей для реагирования на разные международные события, отмечает Энгман.

"Но даже имея такой опыт, я не думаю, что КНА будет представлять угрозу для других стран, кроме Южной Кореи, – заключает он. – Ей просто не хватает необходимой материально-технической базы, чтобы самостоятельно воевать "за пределами своей территории", и она не демонстрирует никакие политические намерения развивать такой потенциал".