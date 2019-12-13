Особый статус Донбасса продлен на год. Что это значит и как повлияет на переговоры с РФ

В четверг, 12 декабря, Верховная Рада продлила на год действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Но в России все равно не довольны, требуя внесения изменений в Конституцию.

Что это значит, будет ли Рада принимать новый закон и как это повлияет на переговоры с РФ, - читайте в коротком разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Закон об особом статусе ОРДЛО продлен до 31 декабря 2020 года. За такое решение 12 декабря проголосовали 320 нардепов, в том числе фракции Слуга народа, Оппозиционная платформа-За жизнь и Европейская солидарность. Против была только фракция Голос, Батькивщина удержалась от голосования.

СПРАВКА. Закон об особом статусе был принят в 2014 году и предусматривал проведение местных выборов на Донбассе осенью того же года. Однако выборы провести не удалось. В 2015 году парламент добавил в закон норму, согласно которой выборы в ОРДЛО могут состоятся только после полного вывода незаконных вооруженных формирований. А сами выборы должны соответствовать стандартам ОБСЕ. Если эти условия будут выполнены, то, согласно закону, избранные органы власти на Донбассе получат расширенные полномочия, в том числе по созданию народной милиции.

В Слуге народа объяснили продление закона необходимостью не ухудшить переговорную позицию Украины. "Этот закон нам нужен для сохранения статуса-кво в переговорах", - сообщил журналистам глава фракции Давид Арахамия. В свою очередь, лидер ЕС Петр Порошенко отметил, что его фракция поддержала закон, поскольку он нужен для продления санкций против России.

В то же время во фракции Голос считают, что особый статус не имеет никакого отношения к санкциям. "И если по политической, неформальной договоренности санкции привязывают к обязательствам Украины выполнить этот закон, то это наша с вами вина, которую надо исправить немедленно", - заявил глава фракции Сергей Рахманин на заседании парламента.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Продлением действующего закона в парламенте ограничиваться не собираются: руководство Слуги народа вчера заявило, что будет разработана новая редакция этого закона. Ведь, согласно подписанному в Париже коммюнике, Украина должна обеспечить функционирование особого статуса на постоянной основе. Кроме того, Украина должна имплементировать формулу Штайнмайера в украинское законодательств.

В России эту норму поняли по-своему и заявили, что Киев обязуется внедрить формулу в Конституцию. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, без конституционных изменений Украина "сможет в любой момент вернуть себе Донбасс". А пророссийский политик, кум Владимира Путина, депутат ОПЗЖ Виктор Медведчук призвал Раду сегодня же имплементировать формулу Штайнмайера в действующий закон об особом статусе и закрепить его на постоянной основе.

У Зеленского не согласны с такими выводами и считают, что формула может быть вписана в новый закон об особом статусе, с принятием которого в Раде пока не спешат. Депутат от СН, замглавы комитета по вопросам организации власти Александр Качура сообщил LIGA.net, что формула Штайнмайера может быть имплементирована, если Украина увидит, что Россия выполняет взятые на себя обязательства. Основными маркерами для украинской власти будут обмен пленными по схеме "всех на всех" до Нового года, а также всестороннее полное прекращение огня.

По словам Качуры, подписанные Украиной документы не обязывают ее внедрять особый статус Донбасса в Конституцию. "Никаких обязательств по особому статусу нет. У нас унитарное государство, в котором не может быть каких-то особых статусов для кого-либо", - объяснил нардеп. За написание нового закона о статусе Донбасса Рада возьмется не ранее марта-апреля, когда должна состоятся встреча нормандской четверки, сообщил журналистам Арахамия.

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ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Россия вполне может использовать промедление украинского парламента как повод перенести дату следующего нормандского саммита, допускают в Слуге народа. "При желании Россия найдет не одну причину, чтобы не садиться за стол переговоров. Но никакого особого статуса в Конституции не планируется", - сообщил LIGA.net собеседник в руководстве Слуги народа. По его словам, в начале 2020 года парламент планирует направить в Конституционный суд изменения в Основной закон в части децентрализации. Но упоминаний о каком-либо особом статусе для ОРДЛО в документе не будет.

В то же время, по его мнению, краеугольным камнем переговоров остается вопрос возвращения Украиной контроля над границей и выборов на Донбассе. "Для нас категорически важно получить прогресс по пересмотру минских соглашений в части выборов и границы. Но Путин начинает пугать Сребреницей. Так что нас ждут тяжелые переговоры", - резюмировал собеседник.

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