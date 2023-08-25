ГУР и ВМС ВСУ провели мощную спецоперацию на Тарханкуте, по оккупационным войскам наносят удары, новости о взрывах – регулярные.

Это долгосрочная и скоординированная работа украинских защитников на разрушение боевого потенциала оккупационной армии, говорит LIGA.net экс-спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев.

"В ближайшее время новостей и событий такого характера будет еще много", – обещает LIGA.net представитель ГУР Андрей Юсов.

О чем свидетельствуют последние события в украинском Крыму – коротко на LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"ТРИУМФ" НА ТАРХАНКУТЕ И ДРУГИЕ УСПЕШНЫЕ ОПЕРАЦИИ

23 августа во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" и ее "глаза" – радар воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет".

Это сделали крылатой ракетой "Нептун" Военно-морских сил ВСУ, сообщил журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники.

По данным источников, разведка ВМС ВСУ получила точную информацию о местоположении позиционного района С-400 вблизи села Оленевка во временно оккупированном Крыму. Радар обеспечивал контроль воздушной обстановки над западной частью Черного моря и над территорией Херсонской области на расстоянии примерно 110 км от линии фронта.

"ВМС определили для поражения позиции С-400 новую крылатую ракету наземного ракетного комплекса "Нептун", а также запрограммировали маршрут и характеристики полета, обеспечившие обход российских систем наблюдения", – сообщил Бутусов.

В комментарии LIGA.net представитель ВМС Дмитрий Плетенчук не стал ни опровергать, ни подтверждать эту информацию.

"ВМС используют все имеющиеся средства для огневого поражения врага", – сказал он.

По его словам, уничтожение С-400 уменьшает мощность и возможности ПВО оккупантов на территории временно оккупированного Крыма.

"Это серьезный удар по имиджу российского оружия. Они говорили, что система С-400 не имеет аналогов в мире. Но при этом БПЛА над ней летал и снял непосредственно момент ее уничтожения", – добавляет Плетенчук.

Это красноречиво показывает, насколько российские системы не способны работать по воздушным целям, говорит он. И как российские военные несостоятельны в построение эшелонированной ПВО.

Тот факт, что они не смогли его защитить также демонстрирует, насколько качественно украинские Силы безопасности и обороны проводят комплексные и эффективные операции, уточняет LIGA.net представитель ГУР МО Андрей Юсов.

"С-400 не надо переоценивать, – говорит он. – Но нельзя недооценивать врага. Они пытаются максимально насытить украинский Крым средствами РЭБ. Но, как видим, это не помогает оккупантам и не останавливает Украину от проведения успешных операций".

24 августа, около пяти утра, состоялся бой с участием авиации. У села Маяк на мысе Тарханкут слышали взрывы. Это место базирования радиолокационных станций (РЛС) россиян, а по периметру здесь подготовлены позиции для ПВО.

Позже стало известно, что подразделения ГУР МО совершили высадку на берег.

В ходе этой спецоперации Киев применил самое современное вооружение, отметил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов: "И у них нет средств для того, чтобы они мешали нам выполнять задания".

В результате рейда ГУР при поддержке Военно-морских сил Украины во временно оккупированном Крыму разведчики повредили четыре быстроходных катера и ликвидировали по меньшей мере 30 россиян.

Больше подробностей операции ГУР пока раскрывать не может, говорит Юсов.

ДАЛЬШЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ

Эти операции, как и удары по логистической системе оккупантов в Крыму, и презентация СБУ эффективной работы морских дронов SeaBaby, – элементы спланированной и скоординированной работы украинских защитников по разрушению боевого потенциала путинской армии, считает экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Они тщательно готовились. "Бавовны" в Крыму будет больше", – говорит он.

Будет, подтверждают в ГУР. Эти операции означают: безопасных мест для оккупантов в украинском Крыму пока не существует, отмечает Юсов.

"Это констатация того, о чем вчера публично заявил генерал-майор Буданов : Украина теперь может в любой точке оккупированного Крыма либо поражать цели, либо проводить соответствующие операции", – говорит Юсов.

Это не значит, что уже завтра Украина сможет освободить полуостров, добавляет Селезнев. Но Украина делает все возможное, чтобы минимизировать потери.

"На полуострове остается еще минимум 232 вражеских объекта. Физически нам пока не хватает ресурсов уничтожить их все. Но мы работаем над тем, чтобы наше наступление было максимально динамичным и с наименьшими потерями, когда придет время освобождать Крым".

На примере уничтоженной С-400 можно отследить, как эта работа проводится, добавляет экс-спикер Генштаба ВСУ.

Сначала с помощью дронов обнаружили местоположения и четкие координаты вражеских систем ПВО и РЭБ. Затем их подсветили с помощью еще нескольких дронов-камикадзе, выступивших в роли приманки.

"Враг запустил свои радары, чтобы их подстрелить. Дроны он уничтожил, но мы уже четко знали, что именно в этом месте находится вражеская станция, – говорит экс-спикер Генштаба. – После чего нанесли ракетный удар, в результате которого появилась дыра в системе противовоздушной обороны оккупантов".

Собственно, благодаря этому 25 августа украинские защитники нанесли по оккупационным войскам в Крыму удар беспилотниками.

Оккупанты рассказывают, что их ПВО якобы обнаружила 42 БПЛА, из которых девять дронов вроде бы уничтожены, а 33 – якобы подавлены средствами РЭБ.

"Но откуда трупы в Перевальном недалеко от Симферополя? Почему "бавовна" была в Сакском, Белогорском районе, почему гремело в Севастополе? Прилеты были", – говорит Селезнев.

По сообщению мэра Мелитополя Ивана Федорова, около 300 оккупантов, находившихся на военной базе в Перевальном на момент удара, были доставлены в больницу в Симферополе.

Удар нанесли по 126 гвардейской бригаде Черноморского флота, подтверждает Юсов: "В ближайшее время событий такого характера будет еще много. В том числе – во временно оккупированном Крыму".

Читайте также: Разбор | Украинец-2023. Как изменился национальный портрет за последние 10 лет

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.