ГУР та ВМС ЗСУ провели потужну спецоперацію на Тарханкуті, по окупаційних військах завдають удари, новини про вибухи – регулярні.

Це – довготривала і скоординована робота українських захисників на руйнацію бойового потенціалу окупаційної армії, каже LIGA.net ексречник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов.

"Найближчим часом новин і подій такого характеру буде ще багато", – обіцяє LIGA.net представник ГУР Андрій Юсов.

Про що свідчать останні події в українському Криму – коротко на LIGA.net.

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"ТРІУМФ" НА ТАРХАНКУТІ ТА ІНШІ УСПІШНІ ОПЕРАЦІЇ

23 серпня у тимчасово окупованому Криму була знищена російська пускова установка зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" та її "очі" – радар повітряної розвідки 48Я6-К1 "Подлет".

Це зробили крилатою ракетою "Нептун" Військово-морських сил ЗСУ, повідомив журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на власні джерела.

За даними джерел, розвідка ВМС ЗСУ отримала точну інформацію щодо місця розташування позиційного району С-400 поблизу села Оленівка в тимчасово окупованому Криму. Радар забезпечував контроль повітряної ситуації над західною частиною Чорного моря та над територією Херсонської області з відстані приблизно 110 км від лінії фронту.

"ВМС визначили для ураження позиції С-400 нову крилату ракету наземного ракетного комплексу "Нептун", а також запрограмували маршрут та характеристики польоту, які забезпечили обхід російських систем спостереження", – повідомив Бутусов.

У коментарі LIGA.net речник ВМС Дмитро Плетенчук не став ані спростовувати, ані підтверджувати цю інформацію.

"ВМС використовують всі наявні засоби для вогневого ураження ворога", – сказав він.

За його словами, знищення С-400 зменшує потужність та спроможності ППО окупантів на території тимчасово окупованого Криму.

"Це є серйозним ударом по іміджу російської зброї. Вони казали, що система С-400 не має аналогів у світі. Але водночас БПЛА над нею літав і зафільмував безпосередньо момент її знищення", – додає Плетенчук.

Це красномовно показує, наскільки неспроможні російські системи працювати по повітряних цілях, каже він. І наскільки російські військові неспроможні у побудові ешелонованої ППО.

Той факт, що вони не змогли його захистити, також демонструє, наскільки якісно українські Сили безпеки і оборони проводять комплексні й ефективні операції, уточнює LIGA.net представник ГУР МО Андрій Юсов.

"С-400 не треба переоцінювати, – каже він. – Але не можна недооцінювати ворога. Вони намагаються максимально наситити український Крим засобами РЕБ. Але, як бачимо, це не допомагає окупантам і не зупиняє Україну від проведення успішних операцій".

24 серпня, близько п'ятої ранку, відбувся бій за участю авіації. Біля села Маяк на мисі Тарханкут чули вибухи. Це місце базування радіолокаційних станцій (РЛС) росіян, а по периметру тут підготовлені позиції для ППО.

Пізніше стало відомо, що підрозділи ГУР МО здійснили висадку на берег.

Під час цієї спецоперації Київ застосував найсучасніше озброєння, зазначив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов: "І в них немає засобів для того, щоб вони заважали нам виконувати завдання".

Унаслідок рейду ГУР за підтримки Військово-морських сил України в тимчасово окупованому Криму розвідники пошкодили чотири швидкохідні катери та ліквідували щонайменше 30 росіян.

Більше подробиць операції ГУР поки розкривати не може, говорить Юсов.

ДАЛІ БУДЕ БІЛЬШЕ

Ці операції, як і удари по логістичній системі окупантів у Криму, і презентація СБУ ефективної роботи морських дронів SeaBaby, – елементи спланованої та скоординованої роботи українських захисників на руйнацію бойового потенціалу путінської армії, вважає Селезньов.

"Вони ретельно готувалися. "Бавовни" в Криму буде більше", – каже він.

Буде, підтверджують у ГУР. Ці операції означають: безпечних місць для окупантів в українському Криму наразі не існує, наголошує Юсов.

"Це констатація того, про що вчора публічно заявив генерал-майор Буданов : Україна тепер може в будь-якій точці окупованого Криму або вражати цілі, або проводити відповідні операції", – каже Юсов.

Це не означає, що вже завтра Україна зможе звільнити півострів, додає Селезньов. Але Україна робить все можливе, щоби мінімізувати втрати.

"На півострові лишається ще щонайменше 232 ворожих об’єкти, – каже він. – Фізично нам поки не вистачає ресурсів знищити їх всі. Але ми працюємо над тим, аби наш наступ був максимально динамічним та із найменшими втратами, коли прийде час визволяти Крим".

На прикладі знищеної С-400 вже можна відстежити, як ця робота проводиться, додає ексречник Генштабу ЗСУ.

Спочатку за допомогою дронів виявили місця розташування та чіткі координати ворожих систем ППО і та РЕБ. Потім їх підсвітили за допомогою ще кількох дронів-камікадзе, які виступили в ролі приманки.

"Ворог запустив свої радари, щоб їх вполювати. Дрони він знищив, але ми вже чітко знали, що саме в цьому місці знаходиться ворожа станція, – каже ексречник Генштабу. – Після чого завдали ракетного удару, внаслідок якого з'явилася дірка в системі ППО окупантів".

Власне, завдяки цьому 25 серпня українські захисники завдали по окупаційних військах в Криму удар безпілотниками.

Окупанти розповідають, що їхня ППО нібито виявила 42 БПЛА, з яких дев'ять дронів нібито знищено, а 33 – начебто придушені засобами РЕБ.

"Але звідки трупи у Перевальному неподалік від Сімферополя? Чому "бавовна" була у Сакському, Білогірському районі, чому гупало в Севастополі? Прильоти були", – каже Селезньов.

За повідомленням мера Мелітополя Івана Федорова, близько 300 окупантів, що перебували на військовій базі в Перевальному на момент удару, були доставлені до лікарні у Сімферополі.

Удар завдали по 126 гвардійській бригаді Чорноморського флоту, підтверджує Юсов: "Найближчим часом подій такого характеру буде ще багато. Зокрема — у тимчасово окупованому Криму".

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