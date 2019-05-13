От Онищенко до Гужвы. Кто хочет вернуться в Украину при Зеленском

В Украину планирует вернуться беглый бизнесмен Александр Онищенко, скандальный юрист, экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов и забаненные при Петре Порошенко российские поп-звезды. LIGA.net составила список возвращенцев.

Игорь Коломойский

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Коломлйский - один из главных бенефициаров победы Владимира Зеленского, по крайней мере, олигарх старается создать такое впечатление в многочисленных интервью. Коломойский не был в Украине с июня 2017-го, когда начались судебные баталии вокруг национализированного ПриватБанка. Коломойский переехал в швейцарскую Женеву, а позже, опасаясь претензий со стороны американской юстиции, в Израиль

"Поехать сегодня в Украину было бы крайне необдуманно: мало ли что в голову придет Нацбанку или Приватбанку. Они подадут в суд, например, и скажут, что я им задолжал миллион гривен – и я приехать смогу, а выехать уже нет", - рассказывал олигарх в интервью журналистам в апреле 2018 года. В ноябре этого же года Коломойский переехал из Швейцарии в Израиль из-за возможного запроса об экстрадиции со стороны американского ФБР.

После того, как стало понятно, что Зеленский имеет высокие шансы на президентство, новости о возвращении Коломойского в Украину стали появляться чуть ли не каждый день. Сам олигарх подтвердил, что обязательно вернется в Украину, но не уточнил, когда именно. В своем последнем публичном комментарии Коломойский заявил, что вернется после инаугурации Зеленского, которая должна состоятся не позднее 3 июня.

Виктор Янукович

В 2014 году в результате Революции достоинства диктатор сбежал из страны на вертолете и все это время находился в России. В январе 2019 года Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену. Приговор не вступил в законную силу, поскольку адвокаты подали апелляцию.

Янукович одним из первых поздравил Зеленского с победой на выборах. Его адвокат Виталий Сердюк заявил, что Янукович хочет вернуться в Украину при президенте Зеленском. "После смены власти в Киеве появляется шанс, что процесс против Виктора Януковича перестанет быть политизированным", - сказал Сердюк.

Николай Азаров

В 2014 году премьер-министр Украины времен Януковича также покинул Украину и сейчас проживает в России. Азаров в розыске по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО Укргаздобыча и ОАО Укрнафта сжиженным газом в особо крупных размерах, что привело к убыткам в 2,2 млрд гривень.

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Азаров сомневается, что сможет вернуться в Украину после президентских выборов. В тоже время экс-премьер надеется, что такая возможность появиться после парламентских выборов в октябре.

Андрей Портнов

При Януковиче Портнов работал в АП и занимался вопросами судебной вертикали. В феврале 2014 года покинул Украину. В январе 2015 года МВД объявило Портнова в розыск по подозрению в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

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Портнов в изганинии постоянно утверждал о безосновательности обвинений украинских правоохранителей и обещал вернуться в Украину. После победы Зеленского во втором туре выборов открыто объявил о своем возвращении и анонсировал камбэк на май.

Александр Онищенко

В 2016 году Верховная Рада одобрила задержание и арест нардепа. Его подозревают в организации схемы по перепродаже газа с убытком бюджету Украины на более чем 1,613 млрд грн. В связи с этим Онищенко покинул Украины и странструвет по Европе. За три года Онищенко проживал в Бельгии и Испании, пытался получить политубежище в Великобритании. Кроме того, по информации СМИ, Онищенко отказали в получении немецкой визы.

В комментарии LIGA.net нардеп заявил, что планирует вернуться в Украину и участвовать в осенних парламентских выборах. Правда, не уточнил, когда именно вернется.

Михаил Саакашвили

В июле 2017 года Порошенко своим указом лишил бывшего главу Одесской ОГНА украинского гражданства. Об этом Саакашвили узнал, находясь в США. В сентябре 2017 года Саакашвили с помощью сторонников прорвался в Украину, но в феврале 2018 снова был выдворен с запретом на въезд до 2021.

Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил LIGA.net, что прорываться в Украину Саакашвили больше не будет. "Мы сейчас возобновили активную работу по нашим судебным делам. После смены власти мы надеемся, что президент Зеленский посодействует восстановлению законности и Саакашвили все-таки вернулся в Украину", - сказал Чернолуцкий.

МЕДИЙНЫЕ ЛИЦА

Круг менее значимых, но известных лиц, еще более широкий. Начиная с российского певца Николая Баскова, которому запретили въезд в Украину в 2017 году за поддержку аннексии Крыма. На следующий день после победы Зеленского певец поздравил его и выразил надежду, что в ближайшее время у него появится возможность встретиться с его друзьями и поклонниками в Украине. Совсем недавно благодаря юристам Зеленского суд разрешил въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, который все равно после этого выступил в аннексированном Крыму.

Помимо артистов жаждет вернуться в Украину главред интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва, покинувший страну в начале 2018 года и попросил политического убежища в Австрии. В Украине на него заведено уголовное дело о вымогательстве $20 тысяч от нардепа Дмитрия Линько. Гужва собирается вернуться в Украину "первой электричкой", как только получит возможность "защитить свои права".

Блогер Анатолий Шарий бежал из Украины в начале 2012 года после открытия против него уголовного дела. В апреле 2019 года суд отменил розыск Шария, однако блогер не спешит возвращаться - ждет прекращения уголовных дел.

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