"Я хочу заменить министра военным. У меня нет времени, у меня война", – именно такие мысли от Владимира Зеленского слышали собеседники LIGA.net в команде президента на прошлой неделе.

Но большая война длится почти год, так почему вопрос о военном во главе Минобороны возник только сейчас? Публичная причина – политическая ответственность Алексея Резникова за коррупционные скандалы в министерстве. Неофициальная – намеки от ключевых международных партнеров.

Что на самом деле побудило Зеленского к замене министра обороны на фоне активизации войны, почему Кирилл Буданов был не в восторге от идеи Банковой, и останется ли Резников в должности: разбор LIGA.net.

ПЛАН ЗЕЛЕНСКОГО ПОШЕЛ НЕ ПО ПЛАНУ

Идея отставки Резникова с должности министра обороны датирована началом минувшей недели. Источники LIGA.net сообщили о ней 1 февраля. До этого тема системно не звучала, синхронно говорят пять собеседников LIGA.net в руководстве фракции СН, Офисе президента и правительстве.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Оставалось только определить, кем заменить Резникова. С одной стороны, это квота Верховного главнокомандующего, но с другой – новый министр обороны должен быть воспринят обществом и основными международными партнерами. Потому начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов был безальтернативным кандидатом.

Зеленский остановился на кандидатуре Буданова в субботу, 4 февраля. Буданова собеседники называют "очень сильным менеджером", умеющим выбирать в команду "мощных людей".

По плану Банковой, в понедельник, 6 февраля, президент должен был внести представление на увольнение Резникова, а 7 февраля – парламент должен был назначить Буданова. Резников должен был остаться в команде с переводом на должность министра по стратегическим отраслям промышленности.

В воскресенье, 5 февраля, Давид Арахамия собрал заседание фракции. Он получил поручение от ОП собирать голоса под эту перестановку.

"На входе все сдавали телефоны. Это была, наверное, первая серьезная фракция во время великой войны", – рассказывает один из нардепов от Слуги народа.

"Давид вышел, очертил проблему и сказал, что может быть такой вариант ротации, – говорит LIGA.net нардеп от СН Никита Потураев. – Никакого голосования не было, и все разошлись рефлексировать".

Но заседание фракции и последующая переписка "слуг" в партийных чатах показали, что единства и понимания причины увольнения Резникова нет.

Читайте также: "Мне не нужно смиряться, я победитель". Резников ответил LIGA.net о возможной отставке

Часть депутатов говорит, что пусть Резников примет участие в Рамштайне (14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе), а "потом уволим". Часть не понимает, как можно назначить Буданова в нарушение закона, объясняет LIGA.net один из руководителей фракции СН.

СПРАВКА. По закону о национальной безопасности, министр обороны назначается из числа гражданских лиц. Но в условиях военного времени есть исключительные условия, при которых генерал (в данном случае глава ГУР МО Буданов) может быть уволен с военной службы. "Я не вижу, чтобы Кирилл подпадал под какое-либо из них", – говорит LIGA.net член оборонного комитета Рады, нардеп от Голоса Роман Костенко. Представитель президента в парламенте и еще один член оборонного комитета Федор Вениславский подтверждает LIGA.net, что в настоящее время юридически без внесения изменений в законодательство назначить генерал-майора Буданова министром обороны "проблематично".

"Еще часть фракции считает, что "антикоррупционная тусовка" перекачала ситуацию (с коррупционными скандалами вокруг МО. – Ред.), и Алексей не настолько лично виноват и может продолжить работать, просто заменив менеджмент министерства", – добавил собеседник.

Одним из депутатов, который так считает, является Потураев.

"Мы его назначили за три месяца до начала масштабного вторжения. Было ли у него время разобраться с наследием команды Тарана (эксминистра обороны в 2020-2021. – Ред.)? Он успел только оглянуться, как началась полномасштабная война", – объясняет нардеп свою позицию.

"Слуга" и глава делегации в ПА НАТО Егор Чернев уверен: Резников должен остаться. "Любые перестановки на некоторое время ослабят оба ведомства, – говорит он LIGA.net. – Это то время, которое нужно на смену команды и вхождение в дела. А сейчас время очень критическое".

Но есть часть фракции, убеждающая, что Резников должен нести политическую ответственность. "Просчеты и возможные злоупотребления являются основанием для политической ответственности министра, – говорит LIGA.net Вениславский. – Независимо от того, были ли с его стороны какие-либо личные действия. Скорее всего, не было. Но если это стало результатом деятельности команды министра, которую он привел, это основание (для увольнения. – Ред.)".

5 февраля Арахамия публично объявил, что "война диктует кадровую политику", и Буданов возглавит МО: "Это абсолютно логично для военного времени".

По информации LIGA.net , сообщение Арахамии стало полной неожиданностью для Офиса президента. "Решение по министру обороны – это четкая вертикаль президента", – заявил собеседник в ОП.

Неожиданностью это стало и для Резникова. "Давид думал, что на Банковой уже переговорили с Алексеем на момент фракции. Что Алексей в курсе планов поставить его на другое министерство", – говорит один из руководителей СН.

Но Резников узнал о планах ОП только из СМИ: "Если бы вдруг мне такое предложение (о переходе в Минстратегпром. – Ред.) поступило, то я отказался бы от него, потому что у меня нет экспертизы".

Читайте также: Резников о Минстратегпроме: Это новость для меня, я бы отказался

По данным LIGA.net, идею о переходе Резникова в Минстратегпром предложил Арахамия. "По мнению Давида, Алексей остается в команде, получает министерство без денег и людей и продолжает ездить на Рамштайн, где Буданов просит оружие, а Алексей – совместные заводы", – объясняет собеседник из команды президента.

После коммуникационного провала Арахамию решили сделать своего рода козлом отпущения. Зеленский, выступая в парламенте 6 февраля, заявил: "Мы предпринимаем кадровые и институциональные шаги на разных уровнях в сфере обороны и безопасности, которые способны усилить позицию Украины. Относительно каждого такого шага – кадрового или институционального – происходит необходимое информирование на том уровне, на котором принимается решение".

Сейчас вопрос замены Резникова поставлен на большую паузу, говорят собеседники LIGA.net. Он не закрыт. Но почему вообще открылся?

ИМПУЛЬС ОТ АМЕРИКАНСКИХ ИНСПЕКТОРОВ

Все без исключения собеседники LIGA.net уверяют: план по замене Резникова на Буданова – прямая реакция президента Зеленского на публичные скандалы вокруг Минобороны.

21 января издание ZN.ua опубликовало расследование, в котором утверждалось, что Минобороны покупает для армии продукты в несколько раз дороже розничных цен. Об этом кейсе можно прочитать здесь.

Впервые информация о яйцах по 17 грн появилась в эфире Youtube-канала Исландия 18 января, где показали те же контракты за якобы подписью уже уволенного и арестованного эксдиректора департамента госзакупок МО Богдана Хмельницкого, которого Резников в интервью Украинской правде назвал одним из 800 человек, доставшихся мне в наследство".

Читайте также: Резников об угрозах и увольнениях в Минобороны накануне скандала

"Юра, давай будем честными, – обратился к автору ZN.ua Юрию Николову ведущий Исландии Василий Крутчак. – В этом "расследовании" никакой глобальности нет. Мне и тебе слили готовую информацию".

Кроме Хмельницкого, после скандала был уволен и арестован заместитель Резникова Вячеслав Шаповалов. По предварительным данным следствия, Шаповалов лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам.

31 января глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в блоге Украинской правды сообщил, что за вооруженные контракты Минобороны отвечает Александр Лиев, якобы поддерживавший оккупацию Крыма. Член оборонного комитета Рады Марьяна Безуглая заявила, что рекомендовала Резникову уволить Лиева еще несколько месяцев назад.

2 февраля УП опубликовала фото якобы российского паспорта Лиева, который на момент публикации уже был уволен Резниковым с должности в МО. В новости УП нашли ряд неточностей, и издание принесло извинения Лиеву и сообщило, что информация о паспорте не соответствует действительности.

Читайте также: Резников об отставке Лиева: Кроме фейка с паспортом, против него ничего нет

В один день с "российским паспортом" Лиева УП опубликовала видео с обысков у фигуранта расследования о мошенничестве на закупках в Минобороны экс-замминистра обороны Александра Миронюка, в диване которого нашли почти миллион долларов. Официально видео журналисты получили от источников в правоохранительных органах. Но оно датировано августом 2021 года, и Миронюк был уволен с должности заместителя еще до прихода Резникова в министерство.

"Выстраивается медийная цепь, что Резников за все это несет ответственность, – говорит Потураев. – Да, у Резникова были ошибки в коммуникации (он это сам признал. – Ред.). Но в нынешней ситуации, когда у нас война и у Резникова безоговорочная репутация среди партнеров в Рамштайне, снимать министра обороны из-за исключительно политической ответственности нельзя".

То, что Резников сконцентрировался только на внешних вопросах, а о внутренних забыл – это, конечно, ошибка, – говорит LIGA.net Костенко, – но надо смотреть на это через призму юридической ответственности. Если было преступление – должна быть ответственность. Если преступления не было – должны думать о нашей безопасности, впереди весенняя кампания".

По мнению Потураева, это не значит, что проблем с закупками нет. Но реакции "отдельных представителей гражданского общества" чрезмерны.

"Отдельные люди (не буду называть их фамилии) начали заявлять, что будут рассказывать американцам о бардаке в министерстве, – объясняет Потураев. – Не знаю, все ли депутаты знали об этом, когда Давид докладывал на фракции. Но, думаю, президент это тоже взвешивал. Потому что не дай Бог у нас что-нибудь поломается в отношениях с партнерами".

Похоже, Зеленский мог взвешивать визит в Украину генеральных инспекторов Пентагона, Госдепа и Агентства США по международному развитию USAID, который состоялся в конце января. Генинспектор Пентагона Роберт Сторч встретился в Киеве с Резниковым и отдельно с общественными активистами, в том числе с исполнительным директором ЦПК Дарьей Каленюк.

СПРАВКА. 18 января стало известно о создании США межведомственной рабочей группы по надзору в Украине. Она должна мониторить и расследовать нецелевое использование американской помощи Украине во время войны. Обязанность собирать необходимую информацию возложена на 17 организаций, входящих в разведывательное сообщество США. Эта работа началась еще в июне 2022 года, но о ней стало известно публично в январе 2023-го. Осенние выборы в Конгресс побудили демократов ускорить создание механизма контроля за помощью, чтобы максимально обезопаситься от каких-либо намеков на скандалы и усиление из-за них позиций республиканцев, говорит собеседник LIGA.net в ОП.

Этот визит изрядно активизировал работу правоохранительных органов. Громкое увольнение руководства Таможенной службы, обыски у бизнесмена Игоря Коломойского и другие "посадки" конца января-начала февраля являются прямым следствием работы американских инспекторов, сообщили LIGA.net сразу два собеседника во властных кругах.

"Президент и все мы с тревогой ждем отчета инспекторов, потому что это может сильно повлиять на следующий пакет помощи США, который будет утверждаться в августе-сентябре", – объясняет собеседник руководства фракции СН. Предварительный отчет ожидается летом 2023 года.

НЕУДАЧНАЯ САКРАЛЬНАЯ ЖЕРТВА И "СМЕРТЬ" ДЛЯ БУДАНОВА

"Резников должен стать сакральной жертвой, а Буданов должен был поставить честных заместителей с репутацией, – рассказывает один из руководителей СН. – Но где гарантии, что Буданов придет и наведет порядок? Новый министр, какой бы он умный ни был, две-три недели будет входить в положение вещей. А у нас набирает обороты новое наступление россиян".

По информации трех источников LIGA.net, лично Буданов был тоже не в восторге от предложения возглавить Минобороны.

"Буданов – военный и готов пойти, куда скажут, – добавляет один из них. – Но политически эта должность его убьет. Слишком большое хозяйство, всегда можно к чему-то придраться".

Потураев тоже считает, что Буданов в ГУР – на своем месте: "Когда-то один очень профессиональный человек, к мнению которого я прислушиваюсь, сказал, что разведчики класса Буданова рождаются раз в поколение".

На то, что замена Резникова на Буданова могла быть исключительно попыткой избежать репутационных рисков, указывает и тот факт, что команда президента не хотела окончательно отказываться от Резникова.

"Если Резников – коррупционер, то он должен уйти в отставку. Но ведь власть его не отправляет в отставку, – объясняет Роман Костенко. – Она хочет просто назначить его в другое министерство и, как писал Арахамия, усилить другое направление. Усилить кем? Неэффективным, с их точки зрения, "министром-коррупционером"? Какой-то здесь диссонанс".

Зеленский до последнего колебался, нужна ли эта сакральная жертва. "С одной стороны, давит часть гражданского общества и намекают партнеры. А с другой, у тебя есть международно признанный министр, которого уважают иностранные коллеги", – говорит собеседник LIGA.net в ОП.

Но к варианту с Будановым могут вернуться, если Резников не сделает выводы и не покажет президенту эффективные изменения.

"По-моему, лучше всего на данный момент: Буданов остается в ГУР, Резников ставит эффективных заместителей с репутацией, – считает один из руководителей фракции СН. – Условно Арсен Жумадилов из "Медицинских закупок". И пусть он проводит реформу закупок, а Резников концентрируется на получении оружия. Это соломоново решение".

Сам Резников поблагодарил за "конструктивную критику": в Минобороны "делают выводы" и "продолжают реформы даже во время войны".

Читайте также: Тема дня Ракеты и самолеты. Внезапный визит Зеленского в Лондон: все подробности

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.