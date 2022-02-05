"Отказ от узаконенного рабства". Как и зачем Зеленский хочет отменить призыв в ВСУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о переходе к основам профессиональной армии. Он предусматривает введение трехмесячной военной подготовки и отмену призыва. Если альтернативная система подготовки покажет свою работоспособность, то через два года Украина откажется от призыва, уверяет министр обороны Алексей Резников.

Срочная служба требует коренного реформирования, объясняет LIGA.net глава комитета Верховной Рады по вопросам нацобороны и безопасности Александр Завитневич (фракция СН).

"Дежурства на посту, покраска бордюров, строевая подготовка, подметание плаца и, что еще хуже, дедовщина – значительно менее эффективны, чем время, которое будет проведено по современной системе подготовки", – считает Завитневич.

Отмена призывной службы в Украине всегда носила популистский характер, говорит LIGA.net военный аналитик и участник АТО Мартин Брест. Хотя он и называет нынешнюю срочную службу "узаконенным рабством", инициативу Зеленского считает "набором очков перед выборами", указывая на отсутствие средств для эффективной реформы: "Отменить "срочку" – залог плюс 5-8% голосов избирателей".

Почему Зеленский хочет отказаться от призыва, насколько это реально сейчас и в чем трудности – разбиралась LIGA.net.

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ИНТЕНСИВ ДЛЯ НОВИЧКОВ, ОТМЕНА ПРИЗЫВА С 2024-ГО

1 февраля Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы.

Его основные новации: постепенное увеличение ВСУ на 100 000 человек и создание 20 дополнительных бригад; увеличение срока службы контрактников; разработка программы обеспечения военных жильем; переход к основам профессиональной армии.

"Идея указа – на протяжении четырех лет в спокойном, плановом режиме перейти к формированию профессиональной армии. Это даст возможность отказаться от срочного призыва и краткосрочных контрактов", – объяснил на брифинге Резников.

Это сделает службу в ВСУ – привлекательной и интересной профессией, а армию – одним из лучших работодателей, считает министр.

Кабмину Зеленский поручил подготовить и внести в Раду соответствующие законопроекты. Минобороны уже их пишет.

По плану, все начнется с внедрения системы интенсивной (трехмесячной) военной подготовки – как альтернативы призыву. Следующие два года станут тестовыми. Если все будет работать, желающих пройти курс окажется достаточно, а Рада поддержит, то с 1 января 2024 года "сможем отказаться от срочной службы", говорит Резников.

В Стратегии военной безопасности четко прописаны приоритеты профессионализации ВСУ и отказа от советской системы срочной службы, напоминает LIGA.net глава профильного комитета Завитневич.

Нардеп уверен: лучше три месяца интенсивной подготовки к службе, чем год-полтора "подметания плаца, строевой подготовки и дедовщины".

Украина с ее многомиллионным населением в случае отмены призыва не должна иметь проблем с комплектацией армии за счет добровольцев и профессионалов, считает он. Идеальный сценарий: "В итоге реализации указа мы получим профессиональную армию с мощным резервом".

Перед настолько радикальными изменения нужно четкое планирование, говорит LIGA.net секретарь комитета Рады по нацбезопасности Роман Костенко (Голос): "Сначала мы должны увидеть программу развития ВСУ на пять лет, обоснование и подсчеты с детальным описанием концепций и идей. Только затем – делать конкретные выводы".

Но срочная служба в таком виде, как сейчас, точно не нужна, подчеркивает нардеп: замена срочников контрактниками при обеспечении достойной оплаты труда не вызовет сложностей.

Программы интенсивной подготовки должны быть короткими – чтобы не выдергивать человека из жизни, утверждает LIGA.net замдиректора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. И максимально привлекательными – чтобы все хотели туда попасть.

На курсах, считает эксперт, человек должен быть загружен боевой, стрелковой, тактический и медицинской подготовкой. Чтобы в итоге получить сертификат о базовой подготовке. А дальше – возвращение к гражданской жизни или продолжение службы (по желанию).

ЗАЧЕМ НУЖНА СРОЧНАЯ СЛУЖБА И ПОЧЕМУ ОТ НЕЕ НЕ ОТКАЖУТСЯ

Сегодня срочная служба в Украине выполняет три функции, говорит LIGA.net глава правления Центра оборонных стратегий, экс-министр обороны Украины (в 2019-2020 годах) Андрей Загороднюк. Первая – комплектование резерва, вторая – потенциальные контрактники, третья – непосредственно выполнение заданий ("срочники – часть Сил обороны, они тоже выполняют задачи").

Призывники – одна из категорий ВСУ, напоминает и Резников. Правда, самая маленькая из них – около 10% от численности армии (261 000). Вторая категория – краткосрочные контрактники (три-пять лет), третья – сержанты и офицеры, несущие службу более 10 лет.

В основное время срочники занимаются подготовкой и выполнением вспомогательных задач, говорит Костенко. Но поскольку они находятся на службе, то в случае новой агресии России могут быть привлечены к участию в боевых действиях: "Это важно, поскольку не все боевые бригады сейчас полностью укомплектованы профвоенными".

СПРАВКА. В большинстве стран Запада и НАТО нет срочной службы. Исключения – Эстония и Литва. Вильнюс в 2008 году отказался от призыва, но в 2015-м вернул его из-за российской угрозы. Похоже поступила Швеция, не входящая в Альянс – в 2010 году отменила призыв, но спустя семь лет возобновила из-за политики РФ.

"Для многих отказ от срочной службы, бесплатной рабочей силы, очень тяжелый", – считает Самусь. Он утверждает, что срочники де-факто являются обсуживающим персоналом: "Зачем командиру в боевой части срочники, кроме выполнения вспомогательных функций?"

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"Дискуссии о необходимости отмены обязательного призыва уже как минимум два десятилетия, – отмечает Завитневич. – Та срочная служба, которая есть сейчас, требует абсолютно коренного реформирования".

Зеленский действительно не первый президент, который хочет покончить со срочной службой. В 2001 году это предлагал еще второй президент Леонид Кучма. Но от нее так никто и не отказался – ни Кучма, ни следующие президенты, даже несмотря на скандалы из-за таких инцидентов, как расстрел сослуживцев срочником в Днепре.

"Отмена призывной службы в нашей стране всегда носила популистский характер", – считает военный аналитик и участник АТО Мартин Брест. Основная цель – голоса на выборах, а не усиление страны, говорит он.

Инициативу Зеленского Брест называет "набором очков" перед выборами 2024 года: "Чтобы что? Сэкономить? Закрыть часть учебных центров? Прекратить дедовщину? Дедовщина строится не от "дедов", а от кадровых офицеров. Срочку отменят, но офицеров вряд ли не уволят".

Основной смысл срочной службы всегда был в двух моментах: обучении солдата азам военного дела и охране объектов, говорит Брест. С началом войны "срочники еще стали законно убирать, строить, носить и мыть, экономя бюджеты МО на найм сторонних организаций".

"Срочная служба, которую мы имеем сейчас, хотя и лучше, чем 10 лет назад, но все еще подпадает под определение "узаконенное рабство", – говорит Брест.

Строить и убирать срочники уже умеют, считает он, а вот военное дело – "под очень большим вопросом". Проблема – в недостатке выделенного времени на обучение и отсутствии проверки его эффективности.

При этом срочная служба дает некоторый процент контрактников, соглашается Брест: "Парень попадает в армию и видит, что выполняет кучу работы бесплатно, а рядом контрактник снимает в банкомате 10 000 зарплаты. Часть срочников после 11 месяцев службы подписывает контракт. Хорошо это? Неплохо. Эффективно ли это? Нет".

"Я поддерживаю отказ от срочной службы. Но при условии, что ее заменят другой системой, которая даст возможность создать резерв из как можно большего количества граждан", – говорит Загороднюк.

Почему от срочной службы так тяжело отказаться? Главная сложность: новую систему для замены призыва еще нужно разработать, объясняет экс-министр. На это нужны ресурсы: "В приоритете был запуск ТрО, это уже делается. Теперь можно браться за срочку".

О запуске ТрО мы писали тут: "Война станет делом каждого". В Украине готовят национальное сопротивление: что это значит

СКОЛЬКО СТОИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АРМИЯ

Отмена призыва и высокое обеспечение военных дадут возможность формировать ВСУ на профессиональной основе, говорит Завитневич.

Подготовка одного контрактника по западному образцу будет стоить 1,5 млн грн, говорит Резников: "Если сегодня поднять стандарты подготовки солдата, который пришел "с нуля", и нужно научить его основным базовым навыкам, мы должны потратить 1,5 млн грн".

Подготовка будет занимать от трех до шести месяцев. "Если через восемь месяцев он завершит контракт и уйдет на гражданку, мы должны подготовить нового", – объясняет министр.

Для увеличения эффективности расходов предусмотрят улучшение условий труда, а также продление срока контрактов – от 10 лет, "тогда есть смысл инвестировать". В 2022-м зарплаты увеличат до "рыночного уровня" – Резников назвал сумму в 14 000 грн, в следующем – "выше рынка" (в указе говорится о трех минимальных зарплатах – 19 500 грн).

Переход к профессиональной армии и мобилизационному резерву реален, но это "очень дорого", утверждает Брест: "Ткнув пальцем в небо, сказал бы, что только на первом этапе организации войск резерва нужно не менее $2-2,5 млрд, включая поднаем строительных и клининговых фирм для нужд оставшихся без срочников военных частей".

"Но это если мы говорим о какой-то эффективности. Если мы хотим получить голоса матерей на выборах, тогда все просто. Отменить "срочку" – залог плюс 5-8% голосов избирателей", – говорит Брест.

Организация подготовки в лагерях будет "не дороже, чем содержать срочников", – уверен Самусь. Например, трехмесячная призывная кампания сейчас стоит 60-70 млн грн, а они проводятся дважды в год.

Конкретных расчетов под реформу пока нет, признает Завитневич. Сейчас по этому поводу идут консультации с Кабмином и Минфином.

Но в финале "это будут колоссальные деньги", говорит Костенко: "У нас их выделяется недостаточно даже для нормального обеспечения программы развития, модернизации и ремонта вооружения и техники. Пока все эти глобальные инициативы выглядят сомнительными".

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