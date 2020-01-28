Отключение телеканалов, дороги из отходов шахт и паника на финрынках. Что надо знать утром

Доброе утро!

Сегодня вторник, 28 января. Температура от -2 до +4, курс доллара 24.60.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Волнение на финансовых рынках нарастает, причина - китайский вирусв

Бегущая строка агентства Bloomberg, показывающая основные мировые индексы, вчера была краснее красного - все фондовые рынки ушли в глубокий минус. Никто не знает, насколько серьезным окажется коронавирус, а неопределенность - худший сценарий для инвесторов. Как на вирус отреагируют китайские рынки, никто не знает, правительство поднебесной продлило “празднование” местного нового года до следующего понедельника, и все биржи выходные.

Китай - основной драйвер рост всей мировой экономики. И если на местных финансовых рынках начнется серьезный кризис, то это может быть “черным лебедем” для всей мировой экономики. Сравнения с ситуацией 17-летней давности, когда в Китае бушевала эпидемия атипичной пневмонии, которая унесла больше 800 жизней, не очень уместны. Китай тогда был другим, его экономика была почти в восемь раз меньше. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. В четырех областях построят дороги из отходов компаний Ахметова

Главной новостью вчерашнего вечера стала покупка Ринатом Ахметовым за 200 млн евро виллы на Лазурном берегу Франции. Красиво, дорого, престижно. Как заработать на такую красоту? Не секрет: два самых доходных бизнеса главного олигарха страны — металлургия и энергетика. В том числе руда и уголь. И здесь вчера тоже были интересные новости.

Похоже, сбылась мечта руководства ахметовской ДТЭК — при строительстве дорог в Украине будут использовать угольные отходы. Большую часть такого сырья в стране генерирует как раз ДТЭК. Теперь, благодаря инициативе Министерства инфраструктуры (которую ДТЭК давно продвигал), самый богатый украинец станет еще богаче и купит еще одну виллу. А может и не одну. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Сегодня отключат бесплатные телеканалы на спутнике. Что делать?

Сегодня у многих из вас не будут работать украинские спутниковые каналы. Их закодировали медиа-группы. Мы сделали для вас подсказку: где можно и дальше смотреть украинское ТВ бесплатно. А если все-таки и надумаете платить, то у кого покупать и сколько будет стоить. Больше по ссылке.

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