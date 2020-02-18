Откровения экс-СБУшника, единый билет и прилет украинцев из Уханя. Что надо знать утром

Доброе утро!

Сегодня вторник, 18 февраля. Температура от +2 до +7, курс доллара 24.45.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Нафтогаз ожидает обрыва в добычи газа из-за истощенности залежей

Похвально, когда государство (или госкомпания) говорит своим работодателям-акционерам, то есть народу Украины, правду и называет вещи своими именами. В конце концов более или менее объективная и легко доступная информация - основа основ демократии. Но на практике все не так приятно.

Вчера топ-менеджер Нафтогаза Андрей Фаворов официально заявил, что ждать роста добычи газа не стоит, а наоборот - ждите обвал показателей через два года. У Фаворова в аргументах: цифры, геологоразведка, компьютерное моделирование и еще миллион веских причин. Но как это понять людям?

Государство их попросило: платите, пожалуйста, за газ дорого - рыночную цену как в Европе. Но не очень долго, пока своя добыча не превысит потребление. И многие люди платили с верой в мечту об энергетической независимости Украины. А что же теперь, мечта откладывается на неопределенное время, а европейские цены остаются? Боюсь, такая новость - это очень много свежих “патронов” для популистов. В политике, а газ у нас это по-прежнему чуть-чуть политика, нельзя забирать у людей мечту и надежду, что завтра будет лучше, чем сегодня. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Скалецкая: Эвакуированных из Уханя будут круглосуточно охранять

Да, на днях из Китая вернется самолет с украинцами на борту. И - нет, вывезенных не станут селить по соседству с вашей квартирой. 14 дней они проведут в специальной карантинной зоне под охраной Нагцвардии, полностью изолированные от других людей и под наблюдением медиков. Если вы все еще напуганы - переходите по ссылке. И давайте повторим. Да, на днях из Китая вернется самолет с украинцами на борту. И - нет, вывезенных не станут селить по соседству с вами. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. В Киеве вводят единый е-билет на все виды транспорта: тарифы

Киевские власти решили окончательно всех запутать, изменив правила оплаты проезда. Итак.

С 1 апреля в столице будет действовать единый электронный билет. По нему можно будет проехать в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, электричке и фуникулере.

А еще будут электронные проездные.

А еще — безлимитные проездные на разные виды транспорта.

А еще — "туристический" проездной билет на 1-3 дня.

А еще — Kyiv Smart Card.

Хорошо бы еще оставить кондукторов, чтобы они все это продавали.

Если вы ничего не поняли, сохраните эту новость в закладки до 1 апреля. И это не шутка. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Откровения экс-сотрудника СБУ: почему не существует ХНР и что такое реальная кибервойна

Обычно мы узнаем об обысках в IT только с одной стороны. Какая-то компания Х сообщила, что к ней пришли правоохранители и, например, вынесли сервера. Но практически никогда не видим, что движет второй стороной. Почему спецслужбы приходят порой, кажется, без видимой причины? Чем они руководствуются, кто ими управляет? Прочитав этот материал, вы сможете как минимум представить себе изнанку. По крайней мере так её видит один из экс-сотрудников СБУ. Больше по ссылке.

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