Россия осенью 2018 года захватила три военных украинских корабля и моряков. Сегодня Украина оформила претензии в суд: чего требует и почему это важно

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Украина сегодня подписала меморандум с юридическими доказательствами, уликами и требованиями к России за захват военных кораблей и моряков в Черном море в 2018 году. Это дело рассматривается в Арбитражном трибунале в Гааге.

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В претензиях Украины к России - три ключевых момента.

Первый - Украина требует привлечь Россию к международно-правовой ответственности за захват кораблей. "Это ключевая задача", - объяснила LIGA.net заместитель директора департамента международного права МИД Оксана Золотарева.

Второй - получить в суде гарантии от России, что подобное больше не повторится.

Третий - Украина требует от России выплатить компенсацию в связи с этими нарушениями:

Возместить ущерб Военно-морским силам. "За невозможность обслуживать корабли в течение года и использовать их для собственных целей, и за то, в каком состоянии вернулись корабли", - говорит Золотарева. Россияне сняли с кораблей или повредили вооружение, боеприпасы, средства навигации, дорогое электронное оборудование, сняли даже туалеты и розетки.

Возместить материальный и моральный ущерб морякам, которых незаконно удерживали в российской тюрьме Лефортово более 9,5 месяцев. "Моряки были задержаны и до сих пор преследуются по уголовно-процессуальным законам России", - напомнила она.

Возместить ущерб государству Украина за нарушение ее прав.

В МИД не называют конкретную сумму исковых претензий, но говорят, что речь идет о "миллионах долларов".

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. В ноябре 2018 года Россия незаконно обстреляла и захватила три украинских военных корабля - Яни Капу, Никополь и Бердянск, и 24 члена экипажа. Тем самым она грубо нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и абсолютный иммунитет военных кораблей: их запрещено останавливать, высаживаться на их борт, а против экипажа нельзя открывать уголовные дела, говорят в МИД.

"Абсолютный иммунитет военных кораблей - это то, что ценится в цивилизованном мире больше всего. Это сигнал всему миру. Таких действий с военными кораблями, как Россия, не делал никогда и никто. Прецедентов такого уровня нет", - рассказала Золотарева.

Этот судебный процесс также - один из элементов юридической стратегии Украины по защите нарушенных Россией прав.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин напомнил LIGA.net, что год назад Международный трибунал уже вынес промежуточные решения по этому делу в пользу Украины: потребовал от РФ немедленно вернуть украинских моряков и военные корабли.

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Тогда Россия подавала в суд все письменные документы со своей стороны, но не явилась на судебные слушания и пыталась отрицать решение суда. А потом все равно была вынуждена вернуть экипаж (моряков внесли в списки на обмен пленными) и корабли. Енин уверен, что россиянам придется выполнить и будущее решение арбитража, даже если с задержками и поисками наиболее выгодных условий.

Отморозиться им не удастся. Россияне пытались отморозиться в деле Нидерланды против России, когда захватили корабль Арктик Санрайз. Не вышло

"Отморозиться им не удастся, - уверена и Золотарева. - Они пытались отморозиться в деле Нидерланды против России, когда захватили корабль Арктик Санрайз. Не вышло". В прошлом году РФ заключила мировую с Нидерландами и выплатила часть компенсации.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Рассматривать спор будет арбитраж из пяти судей. Он уже сформирован, говорит Золотарева. Украина назначила в состав арбитража судью из Великобритании - сэра Кристофера Гринвуда. Он до этого девять лет был судьей в Международном суде ООН. Россия тоже определилась с представителем, им стал судья Владимир Голицын. Он участвовал в процессе о захвате Arctic Sunrise.

В МИД ожидают, что решение суда в этом деле может быть получено в 2023 году.

Всего МИД ведет три процесса против России в международных судах. Кроме этого "малого морского дела" о военных кораблях, с 2016 года рассматривается большое морское дело о системных нарушениях России: за препятствование свободному судоходству в Керченском проливе и акватории Азовского моря, а также незаконную добыче полезных ископаемых, которые принадлежат народу Украины. Третье дело - в Международном суде ООН, за нарушение конвенций о недопущении финансирования терроризма и расовой дискриминации.

Все календарные графики четко обозначены наперед. Мы ждем решений по этим делам в течение 2022-23 годов

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"Все календарные графики четко обозначены наперед. Мы ждем решений по этим делам в течение 2022-23 годов", - отметил Енин.

Над этими кейсами работают эксперты по международному праву Министерства иностранных дел, американская юридическая компания Covington & Burling, известные профессоры в отрасли международного морского права Фред Соунс и Жан Марк Тювенин.

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