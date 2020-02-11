Оторвали от уха Зеленского. Короткая история Богдана в команде президента

Во вторник, 11 февраля, Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента Украины. На его место пришел помощник президента Андрей Ермак. Чем успел запомниться Богдан при Зеленском, в какие скандалы попадал и почему решил покинуть ОПУ, - читайте в коротком разборе LIGA.net.

ЧЕМ ЗАНИМАЛСЯ В ОФИСЕ. Тандем Зеленского и Богдана сформировался еще до решения главы студии Квартал 95 идти в президенты. В интервью НВ Богдан говорил, что знаком с Зеленским с 2014 года. Еще в 2016 году экс-глава ОПУ предлагал Зеленскому баллотироваться в нардепы по мажоритарному округу в Днепре. Богдан был уверен, что Зеленский легко выиграет эти выборы и создаст себе фундамент для президентских выборов.

В 2018 году Богдан был одним из тех, кто убедил Зеленского пойти в президенты. Во время президентской кампании-2019 был советником Зеленского по юридическим вопросам, а после инаугурации был назначен главой Администрации президента. Это кадровое решение было воспринято критически, поскольку по мнению части юристов Богдан подпадает под действие закона о люстрации. Новый глава АП так не считал и во избежание недоразумений Зеленский переименовал АП в Офис президента.

Практически весь 2019 год Богдан Зеленский были не разлей вода, а экс-глава ОПУ превратился в главного "шептуна" президента. В ходе парламентской кампании Богдан принимал активное участие в формировании списков партии Слуга народа, рассказывают источники LIGA.net в руководстве СН. При этом после выборов высказывал недовольство качественным составом монобольшинства, называя часть нардепов от партии Зеленского "сумасшедшими и душевнобольными людьми".

В связи с этим ранее Богдан даже не исключал возможность проведения еще одних досрочных парламентских выборов. "Если мы увидим, что парламент не функционирует как надо, мы его распустим. Юридический механизм всегда найдется", - объяснял логику Богдана собеседник в руководстве ОПУ.

Именно Богдан был одним из главных поклонников известного турборежима. "Он понимал, что нужно максимально быстро делать реформы, используя высокий уровень доверия граждан. Поэтому темп работы правительства Гончарука ему не очень нравился", - рассказывает источник в близком окружении Зеленского.

В КАКИЕ СКАНДАЛЫ ПОПАДАЛ. Первая и главная претензия к Богдану была к его связям с Игорем Коломойским. Сам олигарх это неоднократно подтверждал, называя Богдана "своим адвокатом". Вопросы к Богдану возникли и у международных партнеров, в частности у США. Адвокат и друг президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани еще в мае критиковал назначение главой ОПУ "парня, работавшего адвокатом олигарха, выведшего миллиарды из банка".

Видимо, устав от постоянных обвинений СМИ в связях с олигархом, в начале августа Богдан решил "уйти в отставку". Тогда его заместитель Кирилл Тимошенко рассылал журналистам фотографию обрезанного "заявления" Богдана, в котором глава ОПУ "просил" уволить по собственному желания "с момента возникновения желания". В итоге оказалось, что желание у Богдана не возникло, а заявления всего руководства ОПУ якобы лежат в кабинете Зеленского с мая 2019 года. Кроме того, Богдан заявил, что новой власти СМИ не нужны для коммуникации с обществом.

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Так же было с фейковой историей о выбитом главой СБУ зубе Богдана. Глава ОП отреагировал на вброс "отфотошопленной" фотографией с выбитым зубом и синяком под глазом. Баканов, в свою очередь, сослался на законы физики, которые не позволили бы ему оставить Богдана без зуба.

Еще один небольшой скандал случился с Богданом на День независимости, когда он улетел в отпуск в Сен-Тропе. Зеленскому пришлось звонить Богдану и сказать, что он не прав. При этом президент лично подписал ему отпуск. Кроме того, журналисты программы Наші гроші з Денісом Бігусом зафиксировали, что в Сен-Тропе Богдан посетил свадьбу "смотрящего за Минюстом" Андрея Довбенко. Также на свадьбе присутствовал близкий друг Богдана застройщик Андрей Вавриш.

В конце 2019 года, по данным журналистов Схем, Богдан тайно встречался с Коломойским, перед этим проведя встречу с главой НАК Нафтогаз Андреем Коболевым. Сам Коломойский отрицает встречу с Богданом. Говорит, что приехал в гостиницу, когда тот уже уехал. Собеседник LIGA.net в команде президента сообщил, что Зеленский узнал об этой "тайной вечере" из материала журналистов.

ПОЧЕМУ УШЕЛ. Последний месяц Богдан редко появлялся на публичных мероприятиях президента. Ермак, наоборот, все чаще. Конфликт между Богданом и Ермаком начался еще летом 2019 года, пишет журналист Юрий Бутусов в Facebook. По его словам, война шла на двух фронтах – за доступ к президенту и контроль над Киевом. Якобы именно Ермак отговорил Зеленского уволить Виталия Кличко с должности главы КГГА. Еще в июле 2019 года Богдан обращался к правительству Владимира Гройсмана с просьбой внести представление на увольнение Кличко. Нужный Богдану документ согласовал уже новый Кабмин, однако Зеленский его до сих пор не подписал.

Уже после увольнения Богдана вышло интервью Зеленского агентству Интерфакс-Украина, в котором он подтвердил наличие конфликтов на Банковой, однако не назвал имен. Собеседники издания в окружении президента отмечают, что Богдан конфликтовал не только с Ермаком. "Ему не нравилось, что он погряз в работе у себя в кабинете, а другие тем временем не выходят из кабинета президента на четвертом этаже", - рассказывает источник LIGA.net в руководстве ОПУ. В частности, у Богдана были разногласия со спикером парламента Дмитрием Разумковым.

"Богдану не нравилось, что Разумков прикрывается регламентом и тормозит принятие важных законов", - рассказывает собеседник в руководстве партии СН и приводит в пример недавний приезд Зеленского в Раду.

"Вечером перед началом рассмотрения земельной реформы было совещание, на котором мы утвердили форму рассмотрения закона – голосуем за работу до победного конца. Президент приехал на фракцию, потому что ожидалось, что голосование за закон будет в этот же день. Но Разумков был против и начал рассказывать о регламенте. И так он делает уже не первый раз. Богдану очень сильно не нравилось, что Разумков начал играть самостоятельную игру", - объясняет источник.

Богдан же, как один из идеологов турборежима, хотел, чтобы парламент и правительство соответствовали его ожиданиям. Даже если для этого надо немного нарушить регламент. "Где-то в декабре Богдан понял, что фракцию в одно целое уже не соберешь", - сообщил LIGA.net собеседник из окружения Зеленского.

Тема отставки Богдана начала активно муссироваться на Банковой с начала января. Как раз на это время припадает начало медиа-активности Ермака. "Не было такого, что президент уговаривал Богдана остаться. Нет, так нет", - рассказывает собеседник из окружения экс-главы ОПУ. 10 февраля Богдан собрал своих заместителей и попросил никого не уходить вслед за ним. Поэтому особых изменений в руководстве ОПУ пока не ожидается.

"Смена руководителя Офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди - важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского", - сказано в официальном заявлении ОПУ.

Чем займется Богдан после увольнения неизвестно. LIGA.net обратилась к нему за комментарием, однако на момент выхода материала он не ответил.

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