8 декабря сирийские повстанцы сообщили, что режим Башара Асада пал: ночью, когда оппозиционные силы вошли в Дамаск, диктатор покинул город на самолете. Впоследствии воздушное судно пропало с радаров. Информация о гибели Асада, который удерживал власть с 2000 года посредством репрессий и поддержки России и Ирана, пока не подтверждена.

Что известно о Башаре Асаде и 24 годах его правления – коротко.

Хафез Асад: "отец режима", построивший авторитарную Сирию

Хафез Асад, отец Башара, был правителем Сирии с 1971 по 2000 год. Он пришел к власти в результате военного переворота, утвердив режим партии Баас и установив авторитарную систему управления. Хафез создал прочную систему контроля, основанную на культе личности, что позволило ему оставаться у власти в течение трех десятилетий. 8 декабря в Сирии повалили статую Хафеза Асада.

Башар Асад: от офтальмолога до диктатора

Башар Асад поначалу не планировал политическую карьеру. Он получил образование в Медицинском институте Дамасского университета, специализируясь на офтальмологии. В 1991 году отправился в Лондон для продолжения учебы и практики как офтальмолог.

Роль преемника Хафеза Асада с самого начала примеряли на его старшего сына Басиля, но он погиб в автокатастрофе в 1994 году. Потому Башар вернулся в Сирию, оставив карьеру офтальмолога, и начал готовиться к политической деятельности.

После смерти Хафеза Асада в 2000 году Башар был быстро провозглашен "президентом" Сирии, – изменения в конституцию позволили ему занять должность в возрасте 34 лет.

Башар Асад (Фото: ЕРА/TOLGA BOZOGLU)

"Дамасская весна". Что похоронило надежду на светлое будущее

Передача власти от Хафеза Асада к его сыну Башару вызвала неоднозначную реакцию как в Сирии, так и за ее пределами. Сначала многие верили, что молодой лидер, получивший образование на Западе, сможет реформировать страну.

Первоначальные годы правления Башара Асада действительно отметились некоторыми послаблениями: сирийцам дали больше свободы слова, появились дискуссионные форумы и независимые газеты, также были освобождены сотни политзаключенных. Этот период получил название "Дамасская весна". Асад обещал бороться с коррупцией и обновить экономику, но настаивал на собственном пути реформ в Сирии, отличном от западного.

Однако впоследствии правительство вернулось к жесткой авторитарной политике, подавляя реформаторские настроения из-за угроз и арестов активистов. Экономические реформы Асада усилили неравенство, сосредоточив ресурсы в руках дамасской элиты. Это отвернуло от него сельское население, рабочий класс и бизнесменов — ключевых сторонников партии Баас в прошлом. Из-за его жестокости, репрессий и диктатуры страну покинули почти 7 миллионов человек и еще около 300 000 гражданских погибли.

Роль России и Ирана в становлении режима Башара Асада

Башар Асад удерживал власть во время сирийской гражданской войны благодаря активной поддержке со стороны России и Ирана. Обе страны стали ключевыми союзниками сирийского режима, оказывая ему политическую, экономическую и военную помощь.

Иран начал поддерживать правительство Башара Асада еще на ранних этапах конфликта. Иранские военные советники, оружие и финансирование помогли режиму противостоять оппозиционным группировкам. Особенно важен вклад иранской элитной военной структуры — Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Кроме того, Иран направил в Сирию своих союзников — вооруженные шиитские формирования, в частности Хезболлу из Ливана, которая участвовала в боях на стороне сирийской армии. Иранское влияние в Сирии значительно возросло, что позволило Тегерану закрепиться в регионе и усилить свою геополитическую позицию.

Начавшаяся в сентябре 2015 года широкая военная кампания России в Сирии стала решающим моментом в конфликте. До этого момента правительство Асада находилось на грани поражения, потеряв контроль над значительной частью территории Сирии, в частности, над важными городами. Россия, имея стратегические интересы в регионе, приступила к масштабным авиаударам по позициям сирийской оппозиции и исламистских группировок. Это позволило сирийским правительственным войскам перейти в контрнаступление.

Российская авиация уничтожала как оппозиционные силы, так и гражданские объекты. Кроме того, Москва расширила свое присутствие в Сирии, укрепив базы в Тартусе и Латакии. Все это помогло Асаду возобновить контроль над большинством крупных городов, в частности, Алеппо, что стало символической победой сирийских властей в 2016 году.

8 декабря Главное управление разведки Минобороны сообщило, что из порта Тартус в Средиземное море вышли два российских судна: фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота и грузовое судно "Инженер Трубин" Северного флота РФ. Также Россия активно перебрасывает остатки своей техники и вооружений из Сирии с помощью военных самолетов, вылетающих из авиабазы в Хмеймиме.

Карта: ГУР

Изоляция Сирии

Большинство западных государств, включая США и страны ЕС, обвинили режим Асада в военных преступлениях, в том числе в применении химического оружия против гражданского населения, массовых репрессиях и бомбардировках мирных территорий. Франция год назад даже выдала ордера на арест самого диктатора Башара Асада и его брата Махера аль-Асада – по итогам уголовного расследования химических атак в городе Дума и районе Восточной Гуты в августе 2013 года, в результате которых погибли более 1000 человек.

В ответ на действия сирийского правительства были введены многочисленные санкции, а сама Сирия потеряла поддержку большинства арабских стран и международных организаций, в частности, была исключена из Лиги арабских государств в 2011 году.

В 2023 году Украина ввела персональные санкции против Башара Асада.

Также рассматривались экономические санкции против Сирии – из-за "всесторонней поддержки руководством Сирии режима Путина, участия сирийских судов в нелегальном вывозе с оккупированной территории Украины зерна, "признания" так называемых "ДНР" и "ЛНР", поставок России оружия и других недружественных действий", разъясняли в Минэкономики Украины.

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Падение 24-летнего режима Асада

В конце ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление против правительственных сил Асада, что стало самым большим сдвигом в продолжительном конфликте. Военные операции начались 27 ноября в западной части провинции Алеппо, где повстанцы атаковали стратегические позиции правительственных войск.

29 ноября стало переломным днем: повстанческие силы впервые за восемь лет вошли в Алеппо, который был под контролем правительства с 2016 года. Это стало символом ослабления режима – город являлся ключевым экономическим и политическим центром страны.

В последующие дни наступление сопротивления приобрело невиданный масштаб. 5 декабря сирийские повстанцы вошли в город Хама, один из важнейших опорных пунктов правительственных сил, и вытеснили армию Асада, установив контроль над регионом.

Кульминацией стал захват столицы Сирии, Дамаска, 8 декабря. Повстанцы объявили о завершении эпохи правления семьи Асадов, которая длилась более пяти десятилетий, начиная с прихода Хафеза Асада к власти в 1971 году. Захват столицы и ключевых регионов показал крах правительственного контроля.

8 декабря сирийские повстанцы обратились к гражданам по телевидению, объявив конец "темной эпохи и начало новой эпохи для Сирии". По их словам, диктатор "убежал в неизвестном направлении". Тогда же появилась информация, что самолет Ил-76Т с номером SYR9218, на борту которого, вероятно, находился Асад, разбился вблизи Аль-Сувейри.

"Пустынная роза". Будет ли жена Асада преемницей?

Возможность того, что Асма Асад, жена Башара Асада, станет его преемницей, обсуждается не первый год. В частности, аналитики Syria HR среди прочих рассматривали эту идею как часть стратегии сохранения контроля династии Асадов над Сирией в случае ухода Башара от власти. Асму, часто называемую "пустынной розой", позиционируют как модернизированную, харизматическую фигуру, способную привлечь поддержку, особенно на фоне длительного конфликта и международного давления на режим.

Хотя официального заявления или конкретных подтверждений этому нет, аналитики предполагают, что ее роль как первой леди, активность в гуманитарных инициативах и символический имидж могут быть использованы для передачи власти внутри семьи.