Мнение
Парламентские качели: Верховная Рада за сутки прошла путь от "краха" до "стабилизации"
Владимир Фесенко
политолог, директор Центра политических исследований Пента
Поздним вечером 13 января казалось, что Верховная Рада находится в глубоком кризисе, из которого выйдет лишь со временем, и неизвестно каким образом.
Основания для такого вывода были весомые: провал голосования по назначению Дениса Шмыгаля министром энергетики и первым вице-премьером; обыски у Юлии Тимошенко в процессе антикоррупционного расследования в Верховной Раде Украины. Тогда казалось, что одновременно посыпались и парламентское монобольшинство, и неформальное неофициальное большинство, в котором вместе с фракцией Слуга народа были депутатские группы и ситуативно фракция Батькивщины.
Читай полный материал по подписке LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO? Войдите
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Комментарии (0)