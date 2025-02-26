Украина и США согласовали текст "Соглашения об ископаемых". Его подпишут во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

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Это соглашение – предварительное. Работа над подробным документом начнется после того, как Трамп и Зеленский договорятся о том, как предварительное соглашение будет привязано к гарантиям безопасности США для Украины.

Речь идет о тактических маневрах, чтобы снять напряжение и попытаться переломить общую тенденцию принуждения Украины к поражению, предупреждает LIGA.net бывший дипломат, руководитель Центра оборонных стратегий Александр Хара:

"Сейчас мы выкручиваемся. Мы фактически продаем воздух, потому что точно не знаем количество редкоземельных металлов, частично находящихся на оккупированных территориях. Чтобы получить от них первую прибыль, нужно не один год проводить разведку, а затем – разворачивать соответствующее производство. Но это очень хорошо, что Украина перехватила инициативу".

Как это соглашение повлияет на гарантии безопасности для Украины и чего ждать от визита Владимира Зеленского в США – коротко.

Текст согласовали. Детали будут позже

Украинской переговорной команде удалось полностью поменять тональность документа по сравнению с предыдущими предложениями США, подробности которых публиковали медиа.

Этот документ не будет нуждаться в ратификации парламента. Он фиксирует юридическое обязательство Украины начать переговоры с США о более детальном соглашении, которое будет регулировать деятельность так называемого Инвестиционного фонда восстановления.

Нынешний вариант соглашения определяет, что Украина и США на равных будут управлять этим фондом и наполнять его, объясняет премьер Денис Шмыгаль.

Взносы, которые должна делать Украина, — 50% будущих доходов, полученных от ренты или лицензий на полезные ископаемые, дивидендов на объекты инфраструктуры, используемой для транспортировки или добычи полезных ископаемых.

Взносы США "могут состоять из средств, финансовых инструментов и других материальных и нематериальных активов, критически важных для восстановления Украины". Размер доли США в фонде и условия соглашений об "общем владении" в тексте документа не упоминаются. Это детали, которые обязаны быть урегулированы следующими договорами.

Фонд будет работать по спирали инвестиций, объясняет Шмыгаль: "Средства, которые фонд будет вкладывать и зарабатывать, будут снова и снова реинвестироваться".

Президент Владимир Зеленский отмечает: Украина не является должником США исходя из нового варианта соглашения:

"Главное для меня было, что мы не являемся должниками. И несмотря на то что это звучит в медиа, в соглашении нет ни $500 млрд долга, ни $350 млрд, ни $100 млрд. Потому что это было бы несправедливо, я считаю, по отношению к нам".

Он акцентировал, что договоренностей между Украиной и США о предоставлении помощи в долг не было, а потому и "не о чем говорить" по этой теме. Такую позицию глава государства озвучивал и раньше.

По словам президента, конечный вариант соглашения "очень неплохо" оценивают украинские члены правительства и рекомендуют, что он "может работать".

26 февраля правительство должно уполномочить министров на подписание соглашения, после того как президенты Зеленский и Трамп договорятся о гарантиях безопасности. В присутствии президентов представитель правительства подпишет этот предварительный договор.

Далее начнется работа над имплементацией подходов к гарантиям безопасности и разработкой конкретного соглашения о создании общего фонда.

В ходе общения с журналистами в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп подтвердил, что визит в Белый дом президента Украины Владимира Зеленского ожидается уже 28 февраля.

Пункт 10 отмечает, что это соглашение и соглашение о фонде будут составлять "неотъемлемые элементы архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретные шаги по установлению длительного мира, укреплению экономико-безопасной устойчивости и отражению целей, определенных в преамбуле этого двустороннего соглашения".

"Правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира. Участники попытаются определить любые необходимые шаги по защите взаимных инвестиций, как определено в соглашении о фонде", – говорится в документе.

Как таковые гарантии безопасности от США, на которых изначально настаивал Киев, в соглашении не упоминаются.

Это рамочное соглашение носит экономический характер, о гарантиях безопасности там речь не идет, подтверждает LIGA.net председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики (СН) Александр Мережко.

При чем здесь безопасность

Никакие гарантии безопасности от США или европейских партнеров пока невозможны в принципе, уточняет LIGA.net дипломат, руководитель Центра оборонных стратегий Александр Хара.

"Учитывая, что у нас сумасшедший сосед с ядерным оружием, гарантии безопасности для Украины – это сдерживание России от предстоящей агрессии. Нам нужен ядерный зонтик. США, Британия, Франция не готовы на это идти на двустороннем уровне", – отмечает он.

Второй элемент гарантий безопасности – это коллективная безопасность, продолжает Хара. Чтобы в случае войны с Украиной на ее стороне воевали другие государства. Это одна из причин, почему, по крайней мере США, не хотят видеть Украину в НАТО, а европейские страны не спешат подписывать оборонные соглашения, где бы содержались подобные обязательства.

"Поэтому для Украины нет и не может быть гарантий безопасности, – отмечает он. – Можно говорить о гарантиях безопасности, помощи, покупке вооружения или совместного производства".

То, что соглашение напрямую связано с гарантиями безопасности, может означать, что после подписания документа администрация президента Трампа будет более склонна защищать Украину, учитывая собственные экономические интересы, предполагает LIGA.net Мережко.

Однако следует учитывать, что само по себе присутствие американского бизнеса в Украине не будет гарантией безопасности, уточняет Хара. И воевать за это США не будут. Даже если в дальнейшем будет идти речь о договоренностях по защите американских инвестиций, это будет означать скорее привлечение американских частных военных компаний.

Что дальше

И согласование этого документа, и сам факт визита выглядят безусловно положительными для Украины. Это возможность скорректировать отношение администрации Трампа к российско-украинской войне, отмечает Хара.

"США продолжают давить на Украину. Баталия в ООН на днях, для меня, это сигнал, что Рубио и Лавров договорились об общих контурах того, что нужно делать для прекращения войны. Своим голосованием в ООН США фактически присоединились к антидемократическим, антизападным силам, – напоминает он. – Нам нужно перехватывать инициативу".

Благодаря непосредственному общению между президентами удастся устранить любые недоразумения, предполагает Мережко: "И это уже будет положительным результатом".

Сейчас ключевая задача Украины – снять напряжение в отношениях между Украиной и США, подкорректировать тот курс, который наметила себе администрация Трампа, и сделать невозможным прекращение американской поддержки, резюмирует Хара:

"Зеленскому важно встретиться с Трампом до того, как состоится вероятная встреча с Путиным, – говорит он. – Зеленский будет пытаться переиграть ситуацию, когда США действуют с позиции силы в отношении нас, а не в отношении страны-агрессора. Не знаю, удастся ли, но цель такая есть. Это пас Трампу, чтобы обеспечить дальнейшую поддержку со стороны США, прежде всего".