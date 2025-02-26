Україна і США погодили текст "Угоди про копалини". Її підпишуть під час візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.

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Ця угода – попередня. Робота над детальним документом почнеться після того, як Трамп і Зеленський домовляться про те, як попередня угода буде прив’язана до гарантій безпеки США для України.

Наразі йдеться про тактичні маневри, щоб зняти напруження і спробувати переломити загальну тенденцію примусу України до поразки, попереджає LIGA.net колишній дипломат, керівник Центру оборонних стратегій Олександр Хара:

"Зараз ми викручуємося. Ми фактично продаємо повітря, бо точно не знаємо кількість рідкісноземельних металів, які частково є на окупованих територіях. Щоб отримати з них перший прибуток, потрібно не один рік проводити розвідку, а потім – розгортати відповідне виробництво. Але це дуже добре, що Україна перехопила ініціативу".

Як ця угода вплине на гарантії безпеки для України та чого очікувати від візиту Володимира Зеленського у США – коротко.

Текст погодили. Деталі будуть згодом

Українській переговорній команді вдалося повністю змінити тональність документа, порівнюючи з попередніми пропозиціями США, подробиці яких публікували медіа.

Цей документ не потребуватиме ратифікації парламенту. Він фіксує юридичне зобов’язання України розпочати переговори зі США про детальнішу угоду, яка регулюватиме діяльність так званого Інвестиційного фонду відбудови.

Поточний варіант угоди визначає, що Україна і США на рівних управлятимуть цим фондом та наповнюватимуть його, пояснює прем’єр Денис Шмигаль.

Внески, які має робити Україна, — 50% майбутніх доходів, отриманих від ренти або ліцензій на корисні копалини, дивідендів на об'єкти інфраструктури, яка використовується для транспортування або видобування корисних копалин.

Внески США "можуть складатися з коштів, фінансових інструментів та інших матеріальних і нематеріальних активів, критично важливих для відбудови України". Розмір частки США у фонді та умови угод про "спільне володіння" в тексті документа не згадуються. Це деталі, які мають бути врегульовані наступними договорами.

Фонд працюватиме за спіраллю інвестицій, пояснює Шмигаль: "Кошти, які фонд вкладатиме і зароблятиме, будуть знову і знову реінвестуватися".

Президент Володимир Зеленський наголошує: Україна не є боржником США згідно з новим варіантом угоди:

"Головне для мене було, що ми не є боржниками. І незважаючи що це звучить у медіа, в угоді немає ані $500 млрд боргу, ані $350 млрд, ані $100 млрд. Тому що це було б несправедливо, я вважаю, стосовно нас".

Він акцентував, що домовленостей між Україною та США про надання допомоги у борг не було, а тому й "немає про що говорити" щодо цієї теми. Таку позицію голова держави озвучував і раніше.

За словами президента, кінцевий варіант угоди "дуже непогано" оцінюють українські урядовці та рекомендують, що він "може працювати".

26 лютого уряд має уповноважити міністрів на підписання угоди, після того як президенти Зеленський і Трамп домовляться про гарантії безпеки. В присутності президентів представник уряду підпише цей попередній договір.

Далі розпочнеться робота над імплементацією підходів до гарантій безпеки та над розробкою конкретної угоди щодо створення спільного фонду.

Під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп підтвердив, що візит до Білого дому президента України Володимира Зеленського очікується вже 28 лютого.

Пункт 10 зазначає, що ця угода та угода про фонд становитимуть "невіддільні елементи архітектури двосторонніх та багатосторонніх угод, а також конкретні кроки для встановлення тривалого миру, зміцнення економічно-безпекової стійкості та відображення цілей, визначених у преамбулі цієї двосторонньої угоди".

"Уряд Сполучених Штатів Америки підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Учасники намагатимуться визначити будь-які необхідні кроки для захисту взаємних інвестицій, як визначено в угоді про фонд", – йдеться в документі.

Як такі гарантії безпеки від США, на яких з самого початку наполягав Київ, в угоді не згадуються.

Ця рамкова угода має економічний характер, про безпекові гарантії там не йдеться, підтверджує LIGA.net голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики (СН) Олександр Мережко.

До чого тут безпека

Жодні безпекові гарантії від США чи європейських партнерів наразі неможливі в принципі, уточнює LIGA.net дипломат, керівник Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

"З огляду на те що ми маємо божевільного сусіда з ядерною зброєю, безпекові гарантії для України – це стримування Росії від майбутньої агресії. Нам потрібна ядерна парасолька. США, Британія, Франція не готові на це йти на двосторонньому рівні", – наголошує він.

Другий елемент безпекових гарантій – це колективна безпека, продовжує Хара. Щоб у випадку війни з Україною на її боці воювали інші держава. Це одна з причин, чому принаймні США не хочуть бачити Україну в НАТО, а європейські країни не поспішають підписувати оборонні угоди, де б містились подібні зобов’язання.

"Тому для України немає і не може бути безпекових гарантій, – зазначає він. – Можна казати про гарантії безпекової допомоги, купівлі озброєння чи спільного виробництва".

Те, що угода безпосередньо пов'язана з гарантіями безпеки, може означати, що після підписання документа адміністрація президента Трампа буде більш схильна захищати Україну з огляду на власні економічні інтереси, припускає LIGA.net Мережко.

Однак потрібно зважати, що сама собою присутність американського бізнесу в Україні не буде гарантією безпеки, уточнює Хара. І воювати за це США не будуть. Навіть якщо надалі йтиметься про домовленості щодо захисту американських інвестицій, це означатиме радше залучення американських приватних військових компаній.

Що далі

І погодження цієї угоди, і сам факт візиту виглядають безумовно позитивними для України. Це – можливість скоригувати ставлення адміністрації Трампа до російсько-української війни, наголошує Хара.

"США продовжують тиснути на Україну. Баталія в ООН цими днями, для мене, — це сигнал, що Рубіо і Лавров домовилися про загальні контури того, що треба робити для припинення війни. Своїм голосування в ООН США фактично доєдналися до антидемократичних, антизахідних сил, – нагадує він. – Нам потрібно перехоплювати ініціативу".

Завдяки безпосередньому спілкуванню між президентами вдасться усунути будь-які непорозуміння, припускає Мережко: "І це вже буде позитивним результатом".

Зараз ключове завдання України – зняти напруження у відносинах між Україною та США, підкоригувати той курс, який собі намітила адміністрація Трампа, й унеможливити припинення американської підтримки, резюмує Хара:

"Зеленському важливо зустрітися із Трампом до того, як відбудеться ймовірна зустріч із Путіним, – каже він. – Зеленський намагатиметься переграти ситуацію, коли США діють з позиції сили щодо нас, а не стосовно країни-агресорки. Не знаю, чи вдасться, але мета така є. Це пас Трампу, щоб забезпечити подальшу підтримку з боку США, передусім – в оборонній сфері".