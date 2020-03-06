Павел Казарин: Волшебник страны У

Волшебник страны ОЗ не умел колдовать. Он был простым обывателем, которого на воздушном шаре ветром занесло в Изумрудный город. Жители города добровольно надевали зеленые очки, а потому верили в его могущество и сияние драгоценных камней. Но все, что было ему под силу, – это дарить мозги из отрубей и сердце из шелка, набитого опилками.

Он был простой обманщик. Немного везения. Чуть-чуть изворотливости. Наивность подданных. Все, о чем он мечтал, – это вернуться к прежней жизни. Его мечта сбылась, а его царство досталось Страшиле. Эта книга впервые была издана 120 лет назад и вряд ли претендовала на то, чтобы быть сатирой на украинскую реальность.

Но она ею стала.

Маленький Орбан

Реформы сошлись в битве с рейтингом и рейтинг победил. Сложные категории проиграли простым, и потому в отставку отправили тех, кто последние полгода вселял в противников Владимира Зеленского осторожную надежду.

Предыдущий Кабмин был пестрым, но его кадровый костяк составляла все та же "партия майдана".

Еврооптимисты, технократы и рыночники – все те, кто последние шесть лет называл коррупцию главной угрозой Украине.

Теперь главной угрозой стране рискуют стать уже они сами – их обзывают "соросятами" и упрекают в лоббизме интересов запада. А сам президент заявляет о том, что в наблюдательных советах госкомпаний, украинцы чувствуют себя "национальным меньшинством".

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В Украине управленческий класс во все времена состоял из двух лагерей. Один из них поддерживал западные рецепты. Другой тяготел к России. Один ратовал за рынок и конкуренцию. Другой лоббировал монополии и олигархов. В этом нет ничего удивительного – цивилизационное пограничье страны обрекало ее на выбор между двумя солнечными системами. И во все времена выбор был лишь в том, на орбите какого именно солнца Украина будет совершать свои обороты.

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Глобальная экономика – это не мир независимостей. Напротив – это мир самых разных систем взаимозависимостей. И если вы отторгаете одну орбиту, то вас неизбежно втянет в другую. И потому смена украинского Кабмина – это больше, чем просто кадровая ротация. Сигналы посланы, услышаны, а выводы – сделаны. Те члены Кабмина, кому даже не указывали на дверь, все равно предпочли собрать чемоданы. Их можно понять.

Нет смысла тратить время и усилия, если реформы оценивают ситуативной популярностью. Нет смысла быть частью президентской команды, если тебя готовы отправить на плаху ради рейтинга. Какой смысл метать бисер, если этого никто не оценит?

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Победа проигравших

Пятого президента страны часто упрекали в том, что он так и не смог избавиться от инерции собственной биографии. Ему вменяли в вину микроменеджмент и бизнес-подходы, договорняки и "схемы". Но что заставляет нас думать, что точно такое же проклятие прошлого не висит над шестым главой государства? И кто готов поручиться, что в президентском кресле у нас не сидит телевизионный продюсер?

"Чего изволите?" - главный принцип отечественного шоу-бизнеса. Качество контента меряется рейтингом, форма важнее содержания, ситуативный эффект значимее долгосрочного. Но все это приводит к катастрофе – как только речь заходит о государственном управлении. Первые полгода Зеленский обкатывал пилот под названием "рыночные реформы". А потом его не устроили цифры и теперь концепция изменилась.

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Дрейф от либерально-рыночного лагеря способен привести его лишь в олигархический. Любые разговоры на тему "коварных лоббистов запада" способны вызвать лишь аплодисменты в Москве. Забавный парадокс: чем больше Зеленский будет пытаться усилить себя за счет "популярных" шагов, тем выше будет его зависимость от финасово-промышленных групп. Которым никогда не была нужна сильная президентская вертикаль.

Последние полгода сторонники президента убеждали дать ему время. Уверяли, что Владимир Зеленский быстро учится и вскоре избавит страну от старых элит. Проблема только в том, что на роль "старых" элит назначены выходцы из лагеря Майдана. Единственная альтернатива которым – это коллективный антимайдан.

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Президент большинства

Вся тридцатилетняя история украинской политики – это схватка двух идеологий: украинской и пророссийской. При этом идейные сторонники обоих лагерей составляли меньшинство по отношению ко всему населению страны. А между этими двумя полюсами размещалось инертное большинство, сосредоточенное на интересах бытового выживания. В разное время оно ситуативно поддерживало тот или иной идеологический лагерь – обеспечивая ему не менее ситуативную победу.

Маркетинговые успехи пророссийской повестки приводили во власть Леонида Кучму и Виктора Януковича. Маркетинговые стратегии проукраинского лагеря обеспечивали победу Виктору Ющенко и Петру Порошенко. В каждом случае, в поисках мечты о лучшем будущем, большинство примыкало к идейному меньшинству, кладя на его чашу весов нужные электоральные гирьки.

В 2019 году эта схема дала сбой.

Впервые в истории страны инертное большинство выбрало своего собственного президента. Именно он одержал победу над обоими идеологическими лагерями. Шестым президентом страны стал обыватель. И по законам диффузии в его команде, помимо все таких же случайных людей, оказались представители обеих идеологических команд. Которые стали бороться за доступ к телу и право определять повестку.

Шесть месяцев мы наблюдали за тем, как адепты "партии реформ" пытались усложнять президентское представление о мире. Говорили о сложном, объясняли системное, пытались заполнять "туман в голове". Пытались постфактум после выборов сделать Зеленского президентом своего – проукраинского – лагеря.

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Вполне возможно, что теперь мы станем наблюдать обратный процесс. Когда адепты второго лагеря станут упрощать ему реальность. Расскажут о западном коварстве, братских народах и приоритетах холодильника, как главной сверхценности. Эта дорога всегда заканчивалась крахом – но когда сторонников пророссийской модели заботила устойчивость украинского государства?

Вряд ли сам Зеленский видит себя в роли антигероя. Вполне возможно, что его жизненное кредо укладывается в формулу "чтобы всем было хорошо". Проблема лишь в том, что этот тост не переделать в политическую программу. Такая стратегия неизбежно ведет к коллапсу – как, впрочем, и любая попытка пробираться через минное поле на ощупь. За экспериментами хорошо наблюдать со стороны, но нам выпало жить внутри него. И мы понятия не имеем, сколько это продлится.

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Траектория благих намерений известна давным-давно. Благонамеренный дилетант остается дилетантом. Предательство отталкивает искренних и оставляет наедине с подлыми. Народная любовь – удел актеров, а не государственных деятелей. Простота хуже воровства. Зеленский может пережить свою каденцию. Но было бы неплохо, если бы ее, вдобавок, смогла пережить вся страна.

И кстати, Волшебник страны Оз очень хотел помочь героям книги вернуться домой. Но в результате он улетел один. А всем остальным пришлось выбираться из этой сказки самостоятельно.