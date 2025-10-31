старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности им. Скоукрофта при Атлантическом совете США

История никогда не повторяется, но порой рифмуется. Когда речь заходит о разваливающейся архитектуре европейской безопасности, исторические аналогии оказываются убедительными: снова решительное ревизионистское государство – в этот раз это Россия – стремительно и масштабно вооружается, чтобы обратить вспять итоги холодной войны.

Ссылки на прошлые травмы могут быть преувеличены; тем не менее мы переживаем эпоху умиротворения России Западом, которая напрашивается на сравнения с межвоенным периодом в Европе.

