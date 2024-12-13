Россияне штурмуют село Успеновка, расположенное в 70 километрах от Курахово. Присутствие окупантов уже фиксировали в этом селе, теперь же они пытаются захватить его полностью. Количество вражеской пехоты на участке постоянно растет.

Получив Успеновку, россияне смогут закрыть "мешок" Елизаветовка-Романовка-Веселый Гай-Ганновка, в котором оказались украинские защитники. "Более 100 человек пехоты из двух подразделений – уже в окружении. На сегодняшний день они еще могут выйти пешком, или не выйти вовсе", – говорит LIGA.net офицер, осведомленный о ситуации на этом участке.

В ОСУВ "Хортица" убеждают: оперативного окружения нет, украинские подразделения отбивают российские штурмы на окраинах населенных пунктов Успеновка, Ганновка, Трудовое, Романовка, "принимают все необходимые меры для противодействия их захвату или окружению противником".

Военнослужащие, с которыми вечером 13 декабря пообщались LIGA.net, объясняют: смысла удерживать людей в этом мешке уже нет. Как и приказа на отступление.

Что происходит на Кураховском направлении – коротко.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Россияне прилагают максимум усилий, чтобы взять под контроль именно Курахово, говорит LIGA.net речных ОСУВ Хортица Назар Волошин.

"Противник пытается занять господствующие высоты, взять под огневой контроль пути, ведущие к Курахово, и прорвать оборону города, – уточняет он. – Российская армия интенсивно обстреливает город, используя КАБы и артиллерию".

К вечеру 13 декабря на Кураховском направлении было 18 боевых столкновений, добавляет спикер "Хортицы". Россияне наиболее активно пытаются продвинуться в районах Старых Тернов, Солнцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Дачного, Ганновки и Успеновки.

Карта DeepState

После того, как россияне начали усиленно штурмовать Успеновку, украинские военные в соседних Ганновке и Елизавете фактически оказались в окружении, анонимно рассказывает LIGA.net один из офицеров, осведомленных с ситуацией на этом участке фронта:

"Они и так отражали наступления с севера, востока и юга. Но после того, как один из путей, ведущих из этого "мешка", оказался под контролем противника – воюют по кругу".

Эту информацию подтвердили трое военных с направления.

До оказавшихся в окружении сел дроны уже не долетают, добавляет LIGA.net офицер другого подразделения. Возможности поддерживать и помогать пехоте там уже нет.

Третий собеседник говорит LIGA.net: пока эти силы еще могут выйти. "Одна дорога еще наша. Но долго ли это будет продолжаться – спрогнозировать трудно, – объясняет он. – Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию. Увидим, получится ли".

Добавляет: пехота, которая очутилась в окружении, может нормально воевать и уничтожать противника. Но для этого ей нужно занять более подходящий рубеж обороны. Воевать же в Ганновке и Елизавете уже не за что – села разбиты.

"На уровне командиров бригад докладывают о сложившейся ситуации и обстановке. Но из тактической группировки "Угледар" команд никаких не поступает", – отмечает он.

Справка Офицеры предполагают, что приказ должен отдать полковник Валерий Курач. Офицеры предполагают, что приказ должен отдать полковник Валерий Курач. LIGA.net направила запрос в Генеральный штаб соответствующий запрос. Ответ на него мы опубликуем, как только получим.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Ситуация в районе Курахово однозначно трудная, подтверждает LIGA.net основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный.

"Враг пытается по своей стандартной тактике обойти город с флангов, – отмечает он. – После того, как россияне взорвали дамбу Кураховского водохранилища, они смогли добиться успеха на северном фланге, они там отвергли наших защитников. Сейчас мы контролируем около 50% Курахового, которое уже почти полностью уничтожено.

Офицер одного из подразделений, продолжающих удерживать Курахово, отмечает LIGA.net: в административном центре ситуация с окружением может повториться.

"Из Старых Тернов мы уже почти в полуокружении, россияне с севера нас обходят, – констатирует офицер. – И в ближайшее время, если там ничего не сделают, наша бригада тоже попадет в своеобразное окружение. Мы хотим на морально-волевых удерживать половину Курахового. Воюем , что-то делаем. Но пока – так".

Карта DeepState

ЧТО ДАЛЬШЕ. Все собеседники LIGA.net добавляют: главная причина ситуации, которая сложилась под Успеновкой и Кураховым – дефицит людей в армии.

"Из-за этого у нас мешает плотность пехотных позиций. И россияне могут просто просачиваться между ними, – говорит офицер из Курахового. – Они постоянно заводят подкрепление – и техникой, и малыми пехотными группами. Учитывая, что сейчас то дождь, то снег, мы не можем полноценно использовать дроны для разведки. Поэтому с нашей стороны нет такой эффективности в средствах впечатления. И россияне этим пользуются".

Маловероятно, что Силам обороны хватит сил на контратаку на этом направлении, отмечает Нарожный. и уже, скорее всего, даже закрепились на этом участке", – объясняет он.

Однако не стоит рассматривать ситуацию в Курахово отдельно от Покровска, добавляет военный эксперт.

"Для врага сейчас главное – это Донецкая область, Донбасс, – убежден Нарожный. – Так что сейчас они выравнивают линию фронта, и дальше пойдут на Покровск".