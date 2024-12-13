Росіяни штурмують село Успенівка, що на відстані до 10 км від Курахового. Присутність окупантів вже фіксували у цьому селі, тепер вони намагаються захопити його повністю. Кількість ворожої піхоти на ділянці постійно зростає.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Отримавши Успенівку, росіяни зможуть закрити "мішок" Єлизаветівка – Романівка – Веселий Гай – Ганнівка, у якому опинились українські захисники. "Більш як 100 людей піхоти з двох підрозділів – уже в оточенні. Станом на зараз вони ще можуть вийти пішки або не вийти зовсім", – каже LIGA.net офіцер, обізнаний у ситуації на цій ділянці.

В ОСУВ "Хортиця" переконують: оперативного оточення немає, українські підрозділи відбивають штурми на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка, Трудове, Романівка, "вживають всіх необхідних заходів для протидії їх захопленню або оточенню противником".

Військовослужбовці, з якими ввечері 13 грудня поспілкувалась LIGA.net, пояснюють: сенсу утримувати людей у цьому мішку вже немає. Як і наказу на відступ.

Що відбувається на Курахівському напрямку – коротко.

ЩО СТАЛОСЯ. Росіяни докладають максимум зусиль, щоби взяти під контроль саме Курахове, каже LIGA.net речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Противник намагається зайняти панівні висоти, взяти під вогневий контроль шляхи, які ведуть до Курахового, та прорвати оборону міста, – уточнює він. – Російська армія інтенсивно обстрілює місто, використовуючи КАБи та артилерію".

На вечір 13 грудня на Курахівському напрямку було 18 бойових зіткнень, додає речник "Хортиці". Росіяни найактивніше намагаються просунутися в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Дачного, Ганнівки та Успенівки.

Карта DeepState

Після того як росіяни почали посилено штурмувати Успенівку, українські військові у сусідніх Ганнівці та Єлизаветівці фактично опинилися в оточенні, анонімно розповідає LIGA.net один з офіцерів, обізнаних із ситуацією на цій ділянці фронту:

"Вони і так відбивали наступи із півночі, сходу та півдня. Але після того як один зі шляхів, що ведуть з цього "мішку", опинився під контролем противника – воюють по колу".

Цю інформацію загалом підтвердили троє військових з напрямку.

До сіл, які опинилися в оточенні, дрони вже не долітають, додає LIGA.net офіцер іншого підрозділу. Можливості підтримувати та допомагати піхоті там вже немає.

Третій співрозмовник каже LIGA.net, поки ці сили ще мають можливість вийти. "Одна дорога ще наша. Але чи довго це триватиме – спрогнозувати важко, – пояснює він. – Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію. Побачимо, чи вийде".

Додає: піхота, як опинилася в оточенні, може нормально воювати і знищувати противника. Але для цього їй потрібно зайняти більш підходящий рубіж оборони. Воювати ж у Ганнівці та Єлизаветівці вже немає за що – села розбиті.

"На рівні командирів бригад доповідають про ситуацію та обстановку, яка склалася. Але з тактичного угруповання "Вугледар" команд ніяких не поступає", – зазначає він.

Довідка Офіцери припускають, що наказ має віддати полковник Валерій Курач. Офіцери припускають, що наказ має віддати полковник Валерій Курач. LIGA.net надіслала запит до Генерального штабу. Відповідь на нього ми опублікуємо, щойно отримаємо.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Ситуація в районі Курахового однозначно важка, підтверджує LIGA.net засновник БО Реактивна пошта, військовий експерт Павло Нарожний.

"Ворог намагається за своєю стандартною тактикою обійти місто з флангів, – зазначає він. – Після того як росіяни підірвали греблю Курахівського водосховища, вони змогли досягти успіху на північному флангу, вони там відкинули наших оборонців. Зараз ми контролюємо близько 50% Курахового, яке вже майже повністю знищене".

Офіцер одного з підрозділів, які продовжують утримувати Курахове, зазначає LIGA.net: в адміністративному центрі ситуація з оточенням може повторитись.

"Зі Старих Тернів ми вже майже в напівоточенні, росіяни з півночі нас обходять, – констатує офіцер. – І найближчим часом, якщо там нічого не зроблять, наша бригада теж попаде у своєрідне оточення. Ми стараємось на морально-вольових утримувати половину Курахового. Воюємо, щось робимо. Але поки – отак".

Карта DeepState

ЩО ДАЛІ. Усі співрозмовники LIGA.net додають: головна причина ситуації, яка склалася під Успенівкою та Кураховим – дефіцит людей у війську.

"Через це у нас менша щільність піхотних позицій. І росіяни можуть просто просочуватись між ними, – каже офіцер з Курахового. – Вони постійно заводять підкріплення – і технікою, і малими піхотними групами. Враховуючи, що зараз то дощ, то сніг, ми не можемо повноцінно використовувати дрони для розвідки. Тому з нашої сторони немає такої ефективності в засобах враження. І росіяни цим користуються".

Малоймовірно, що Силам оборони вистачить сил на контратаку на цьому напрямку, зазначає Нарожний. "Я не вірю, що зараз там десь з'являться резерви, які ми зможемо кинути по флангах і по фронту, і що нам вдасться відкинути росіян. Вони вже зайшли і вже, швидше за все, навіть закріпилися на цій ділянці", – пояснює він.

Однак не варто розглядати ситуацію у Кураховому окремо від Покровська, додає військовий експерт. Якщо росіяни таки зможуть захопити Курахове, з великою ймовірністю далі вони підуть саме на Покровськ, а не на Дніпропетровщину.

"Для ворога зараз головне – це Донецька область, Донбас, – переконаний Нарожний. – Тож зараз вони вирівнюють лінію фронту і далі підуть на Покровськ".