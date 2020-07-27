Перемирие на Донбассе и прогноз курса доллара до 31 июля. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня понедельник, 27 июля. Температура от +17 до +29, курс доллара 27.56

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Очередная попытка Владимира Зеленского умиротворить Путина

Вчера Зеленский позвонил Путину. Очевидно, президент Украины старается укрепить положение своей инициативы. Повысить свою "мирную" ставку. Этой ночью вступило в силу перемирие на Донбассе. По счету оно, наверное, сотое. И никогда не приводило к миру. Потому что так российско-украинскую войну не закончить. Пока Путин хочет войны - война будет. Но сколько бы ни уступал Зеленский - аппетиты Путина будут только расти. Это замкнутый круг. Выйти из него можно только победителем. Во всяком случае, никакого другого пути для нас нет. В какой-то момент и Владимиру Зеленскому станет понятно, что отступать некуда. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Доллар – почти по 28. Девальвация “имени НБУ” продолжается? Прогноз до 31 июля

Курс доллара на межбанке вплотную приблизился к антирекорду за два года. Причина – не в экономике, а в политиках, которые о ней говорят. Сначала - разговоры о пользе девальвации, затем - смена руководителя Нацбанка. Результат: доллар с небольшими паузами дорожает уже три недели подряд. Значит ли это, что летняя девальвация не остановится на отметке 28? Подробно о курсе – в еженедельном разборе LIGA.net. Больше по ссылке.

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