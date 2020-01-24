Перепись населения, немцы в Укрзализныце и афера с SIM-картами. Что надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня пятница, 24 января. Температура от 0 до +2, курс доллара 24.52.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Что нового Украина узнала об Украине из "переписи Дубилета"

Ура! Ответ на экзистенциальный вопрос, сколько нас, украинцев осталось в Украине, получен. 37,3 млн! Об этом стало известно в результате квази переписи населения, затеянной министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом. И хотя научное сообщество в пух и прах раскритиковало методологию, Дубилет уверяет, что ошибка не более 2,86%.

Что нового мы узнали? Нас на 4,6 млн или 12,4% меньше, чем рапортовал Госкомстат (Но есть нюанс в подсчете жителей оккупированного Донбасса). Что нас стало меньше и так все знали. Интересно, где украинцев больше ( по сравнению с данными Госстата). Оказалось, что в Киеве проживает на четверть больше - почти 3,7 млн человек, также “прирост” в Харькове (5%) и Днепре (+1%). У всех остальных области минус.

Ожидаемо, что худший показатель у западных областей в Тернопольской и Закарпатской областях на 36-35% меньше, чем считал Госстат. Из “хорошего” - за один день, показатель ВВП на одного украинца вырос почти на 500 долларов и мы вплотную подобрались к Монголии и Грузии. Но сокращать население плохой способ для роста в рейтингах. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. В Deutsche Bahn прокомментировали заявление Гончарука по УЗ

Министерство инфраструктуры Украины и Deutsche Bahn подписали непонятно что. Это первая мысль, которая возникает после новостей о самом громком событии последних двух дней.

Судите сами. С помпой подписанный меморандум об участии немецкой компании в развитии Укрзалізниці, где есть лишь рамочные ни к чему не обязывающие пункты. Заявление премьер-министра о том, что Украина передаст УЗ в управление Deutsche Bahn сроком на 10 лет. Комментарий из депутатского корпуса: Кабмин этого вообще-то не имеет права делать. И, вишенка на торте, заявление немцев о том, что им это не интересно. Консультировать — да, управлять — нет.

А как все хорошо начиналось.

Теперь этой ситуацией могут воспользоваться олигархические ФПГ — реальные противники реформы УЗ, которая на самом деле нужна ей как воздух. Возможностей сохранить нынешнее статус-кво у них будет больше. А чиновникам — урок. Сначала думать, потом делать, потом говорить. Иначе даже самые лучшие начинания могут погибнуть в зародыше. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Украинские мошенники взяли на вооружение SIM-свопинг: кейсы

В Украине активизировались мошенники, занимающиеся Sim-свопингом. Мы видим много расследований в судебном реестре. Под этим красивым термином подразумевается выдача дубликата вашей сим-карты, только не вам, а мошеннику. Они с лёгкостью научились уговаривать сотрудников колл-центра перевыпустить симку. А когда она оказывается на руках, то и к банковским счетам доступ окрыт. Воруют быстро и достаточно крупные суммы. Будьте бдительны. Больше по ссылке.



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