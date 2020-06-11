Первое подозрение Порошенко и владение долей 1+1 женой Медведчука. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня четверг, 11 июня. Температура от +19 до +33, курс доллара 26.57

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Совладельцем 1+1 стал Виктор Медведчук. Что это значит?

В декларации пророссийского политика Виктора Медведчука журналисты программы Схемы нашли права владения на телеканалы 1+1 и 2+2. Речь идёт о доле (или ее части), принадлежащей Игорю Суркису, который через цепочку офшоров контролировал 24,51% группы 1+1. Основной владелец «плюсов» Игорь Коломойский, как и сам телеканал, назвали эту информацию новой. Слабо верится, что можно стать миноритарным партнёром Коломойского без его ведома. Есть две основные версии. Коломойский и Суркисы договорились о продаже "плюсов" Медведчуку. И это первый ход. Смотрят на реакцию власти и общественности. Вторая, - Коломойский посылает сигнал Зеленскому, мол, смотри "плюсы" опасное оружие даже, когда по тебе и не стреляет. Власти задан вопрос - хотите Медведчука (читай русских) на "плюсах" или Коломойский не такой уж плохой олигарх и телемагнат? Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Это то, чего хотел Зеленский". Порошенко объявили первое подозрение: что об этом известно

Круги вокруг Петра Порошенко сжимаются, но делается это таким абсурдным образом, что даже его враги об этом говорят. Объяснить это аргументированно нельзя. Складывается впечатление, что посадить Порошенко хотят к некой дате, а не по закону и за настоящие нарушения. Но в политике, помимо законных обвинений, должна присутствовать общественная легитимность таких обвинений. Запереть в тюрьме можно любого. Убедить в справедливости решения? Кажется, такой цели нет. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Открытие авиасообщения: кто будет обязан проходить обсервацию

Важная новость для всех, кто все же планирует отпуск за границей. Если вы поедете в страну из «зелёной группы», двухнедельной самоизоляции можно будет избежать. Но это не точно. Решение ещё не принято. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Украинский фонд стартапов запустил новую грантовую программу

Украинский фонд стартапов запустил грантовую акселерационную программу для стартапов. Передайте знакомым стартаперам - это хорошая возможность. После обучения в акселераторе можно будет подать заявку на грант от государства. Суммы небольшие - $25 000 и $50 000. Но инициатива очень правильная. Возможно следующий единорог вырастет как раз из государственного гранта? Больше по ссылке.

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